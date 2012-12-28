В области начался сезон больших ремонтов дорог и мостов

В планах – обновить 600 км улиц и трасс, а также 15 автомобильных переправ

Сезон 2024 года для дорожников станет не менее богатым на ремонтные и строительные работы чем прошлый. На многих участках уже кипит работа.— В этом году мы отремонтируем около 600 километров дорог. Больше, чем в прошлом году. Как и мостов, их в работе 20, сдать к концу года планируем 15, в прошлом было введено в строй 12. Уже ремонтируем два моста в Липецке, Аргамаченский в Ельце, переправу через речку Дрязгавка в Грязях, 13 мостов в районах. В этом году завершим строительство самой большой по протяженности переправы на Восточном обходе, через Матырское водохранилище, — сообщил вице-губернатор Липецкой области Роман Петрухин, курирующий дорожную отрасль региона.GOROD48 посмотрел, как ведутся работы на некоторых участках дорог.Дорога по правому берегу реки Воронеж до трассы Доброе – Мичуринск, давно оставляет желать лучшего. Ее построили еще 1981 году, она не справляется с сегодняшними нагрузками, все время требует ремонта. Вдоль этой трассы расположены большие села: Капитанщино, Кореневщино, Горицы, Большой Хомутец, Лебяжье, Чечеры, Липовка, Борисовка, Верещагино, Леденёвка.С конца прошлого года ДСУ-2 приступил к капитальному ремонту 8-километрового участка от Липовки до примыкания к дороге Доброе – Мичуринск.В рамках контракта 2024 года ДСУ-2 еще в конце прошлого года успело сделать 2,5 километра дороги в Леденёвке. Этот отрезок осталось только заасфальтировать – как и тротуар, который тянется по селу вдоль дороги.Затем наступила зима. Но дорожники ДСУ-2 без работы не сидели. Они готовились к продолжению ремонта в 2024 году и завезли на площадку 80 с лишним тысяч тонн песка и щебня, которые лягут в основание трассы.Дорогу у Липовки и Борисовки будут делать захватками в 250 – 500 метров. Здесь нет объезда, полностью движение не закроешь, как в соседней Леденёвке. Одну сторону дороги оставляют для движения. Вторую - делают заново: сначала полностью демонтируют, буквально до земли счищая прежнюю дорожную одежду, затем укладывают новую.— Этот пирог многослойный: сначала подстилающий слой песка 20 сантиметров, затем материал, увеличивающий прочность дороги — геоспан, два слоя щебня общей толщиной 42 сантиметра и сверху- три слоя асфальтобетонного покрытия. Общая толщина «пирога» получается больше 80 см. Кроме того, на этом участке будет произведен ремонт трех водопропускных труб, установлено барьерное ограждение, дальше проложим пять километров тротуаров в Липовке, Борисовке и Верещагино и поменяем на этом участке все остановочные павильоны, с оборудованием площадок для пассажиров, — рассказал замдиректора ДСУ-2 по производству Алексей Жеребцов.Восемь километров дороги от Липовки до примыкания к трассе Доброе – Мичуринск по контракту необходимо сделать до ноября. Гарантийный срок эксплуатации — 5 лет.Липецкое предприятие ДСУ №7 сейчас ремонтирует мост через речку Скроминка в Каликино на трассе Липецк - Чаплыгин. Длина моста – 38 м, вместе с подходами, которые также приводит в порядок подрядчик, протяженность объекта — 123 метра.— Ремонт этого моста проводится в два этапа, с закрытием одной стороны для движения. Первый этап начался в мае прошлого года. Одну сторону моста полностью разобрали, всю его надфундаментную часть, сделали дополнительные сваи, возвели новые опоры, пролетные конструкции, уложили мостовое полотно, смонтировали систему водосбора с фильтрацией. Сейчас укрепляем конусы береговых опор, их больше не будет размывать водой. К концу мая положим уже асфальт, откроем для движения отремонтированную часть и приступ ко второй, — рассказал мастер ДСУ-7 Александр Бова.Мост в Каликино и дорогу в районе Борисовки делают по региональной программе «Развитие транспортной системы Липецкой области».Еще один мост капитально ремонтируют на трассе Доброе - Лебедянь. Там работы финансируются по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».За селом Большие Извалы через речку Лебедянку 50-метровый мост ремонтирует «ВиадукМостСтрой». В этом месте одну часть переправы уже сделали, приступили ко второй. Этот мост так же, как и каликинский, разбирался до фундамента, с установкой дополнительных свай, возведением новых опор и пролетных конструкций.Мастер участка Алексей Щербинин говорит, что в данный момент идет раскопка грунта под промежуточной опорой для заливки тампонажного слоя, чтобы мост стоял еще крепче. Береговые опоры уже готовы к заливке бетона. При ремонте этого моста работу осложняла близость грунтовых вод. Но они не помешают справится с работами в оговоренный срок – до сентября этого года.На трассе Липецк-Данков перед лебедянским перекрёстком работают катки и асфальтоукладчик. «Липецкдоравтоцентр», который отвечает за содержание всей региональной дорожной сети, ремонтирует большой картой 5-километровый участок. Смесь укладывают в один слой, это временная мера, в перспективе здесь планируется реконструкция. Еще на 5-ти км данковской трассы в районе Тёплого в этом году проведут полноценный ремонт – с укладкой 2-слойного покрытия, укреплением обочин и другими сопутствующими работами.Увеличить объем дорожных работ в регионе позволил национальный проект «Безопасные качественные дороги». Из-за долгого периода недостаточного финансирования отрасли в 2017 году на региональной сети нормативу соответствовало всего 27% дорог. Сейчас этот показатель приблизился к 50%: за четыре года, с 2019 по 2023, в Липецкой области отремонтировано более 2800 километров трасс, построено 80 километров новых. Появилась возможность серьёзно заняться мостами: с этого года в области не останется автомобильных переправ в аварийном или предаварийном состоянии, которые угрожали бы безопасности передвижения.Работы еще очень много, говорят в управлении дорог и транспорта. Там есть самые точные сведения о состоянии региональной дорожной сети: оцифрована каждая дорога, инструментальное обследование теперь проводят ежегодно. Работа распланирована на пять лет вперёд.