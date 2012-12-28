Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Тело рыбака нашли на берегу
Происшествия
На проспекте Победы у «Фольксвагена» при столкновении с трактором вырвало колесо
Происшествия
С улицы Фрунзе на перекрестке с Советской допускается поворот налево
Общество
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Бобр забрался в дыру на железной дороге
Общество
Спасатели предупредили липчан о сильном ветре
Общество
Липецкая вечЁрка: платные парковки, штормовой ветер и зачем Липецку ледокол
Общество
Жильцов черырехэтажки эвакуировали из-за пожара на чердаке
Происшествия
За год в Липецке снесут 4 тысячи засохших деревьев: что их погубило?
Общество
Задержанный в Липецкой области иностранец выслушал приговор за финансирование терроризма
Происшествия
Читать все
За год в Липецке снесут 4 тысячи засохших деревьев: что их погубило?
Общество
48-летняя липчанка пять дней собирала 3 000 000 рублей для инвестиций в криптовалюту
Происшествия
Чем Липецкая область удивит заместителя федерального министра
Общество
Несчастливая улица Елецкая: за день два пожара
Происшествия
Задержанный в Липецкой области иностранец выслушал приговор за финансирование терроризма
Происшествия
Евгения Уваркина: «Дискомфорт неминуем, но негативные последствия для жителей нужно минимизировать»
Общество
Первой по бюджетной субсидии отремонтируют улицу Студеновскую
Общество
В области начался сезон больших ремонтов дорог и мостов
Общество
Евгения Фрай: от активности липчан зависит обновление города
Общество
Статистика: самая высокая плотность населения — в Липецке
Общество
Читать все
Общество
182
40 минут назад
1

В области начался сезон больших ремонтов дорог и мостов

В планах – обновить 600 км улиц и трасс, а также 15 автомобильных переправ

Сезон 2024 года для дорожников станет не менее богатым на ремонтные и строительные работы чем прошлый. На многих участках уже кипит работа.

— В этом году мы отремонтируем около 600 километров дорог. Больше, чем в прошлом году. Как и мостов, их в работе 20, сдать к концу года планируем 15, в прошлом было введено в строй 12. Уже ремонтируем два моста в Липецке, Аргамаченский в Ельце, переправу через речку Дрязгавка в Грязях, 13 мостов в районах. В этом году завершим строительство самой большой по протяженности переправы на Восточном обходе, через Матырское водохранилище, — сообщил вице-губернатор Липецкой области Роман Петрухин, курирующий дорожную отрасль региона.

GOROD48 посмотрел, как ведутся работы на некоторых участках дорог.

Дорога по правому берегу реки Воронеж до трассы Доброе – Мичуринск, давно оставляет желать лучшего. Ее построили еще 1981 году, она не справляется с сегодняшними нагрузками, все время требует ремонта. Вдоль этой трассы расположены большие села: Капитанщино, Кореневщино, Горицы, Большой Хомутец, Лебяжье, Чечеры, Липовка, Борисовка, Верещагино, Леденёвка.

плохая дорога.JPG

С конца прошлого года ДСУ-2 приступил к капитальному ремонту 8-километрового участка от Липовки до примыкания к дороге Доброе – Мичуринск.

В рамках контракта 2024 года ДСУ-2 еще в конце прошлого года успело сделать 2,5 километра дороги в Леденёвке. Этот отрезок осталось только заасфальтировать – как и тротуар, который тянется по селу вдоль дороги.

Затем наступила зима. Но дорожники ДСУ-2 без работы не сидели. Они готовились к продолжению ремонта в 2024 году и завезли на площадку 80 с лишним тысяч тонн песка и щебня, которые лягут в основание трассы.

IMG_4391.JPG

Дорогу у Липовки и Борисовки будут делать захватками в 250 – 500 метров. Здесь нет объезда, полностью движение не закроешь, как в соседней Леденёвке. Одну сторону дороги оставляют для движения. Вторую - делают заново: сначала полностью демонтируют, буквально до земли счищая прежнюю дорожную одежду, затем укладывают новую.

— Этот пирог многослойный: сначала подстилающий слой песка 20 сантиметров, затем материал, увеличивающий прочность дороги — геоспан, два слоя щебня общей толщиной 42 сантиметра и сверху- три слоя асфальтобетонного покрытия. Общая толщина «пирога» получается больше 80 см. Кроме того, на этом участке будет произведен ремонт трех водопропускных труб, установлено барьерное ограждение, дальше проложим пять километров тротуаров в Липовке, Борисовке и Верещагино и поменяем на этом участке все остановочные павильоны, с оборудованием площадок для пассажиров, — рассказал замдиректора ДСУ-2 по производству Алексей Жеребцов.

Мастер участка в леденевке.JPG

Восемь километров дороги от Липовки до примыкания к трассе Доброе – Мичуринск по контракту необходимо сделать до ноября. Гарантийный срок эксплуатации — 5 лет.

Липецкое предприятие ДСУ №7 сейчас ремонтирует мост через речку Скроминка в Каликино на трассе Липецк - Чаплыгин. Длина моста – 38 м, вместе с подходами, которые также приводит в порядок подрядчик, протяженность объекта — 123 метра.

— Ремонт этого моста проводится в два этапа, с закрытием одной стороны для движения. Первый этап начался в мае прошлого года. Одну сторону моста полностью разобрали, всю его надфундаментную часть, сделали дополнительные сваи, возвели новые опоры, пролетные конструкции, уложили мостовое полотно, смонтировали систему водосбора с фильтрацией. Сейчас укрепляем конусы береговых опор, их больше не будет размывать водой. К концу мая положим уже асфальт, откроем для движения отремонтированную часть и приступ ко второй, — рассказал мастер ДСУ-7 Александр Бова.

бова.JPG

мост в каликино.JPG

Мост в Каликино и дорогу в районе Борисовки делают по региональной программе «Развитие транспортной системы Липецкой области».

Еще один мост капитально ремонтируют на трассе Доброе - Лебедянь. Там работы финансируются по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

За селом Большие Извалы через речку Лебедянку 50-метровый мост ремонтирует «ВиадукМостСтрой». В этом месте одну часть переправы уже сделали, приступили ко второй. Этот мост так же, как и каликинский, разбирался до фундамента, с установкой дополнительных свай, возведением новых опор и пролетных конструкций.

Мастер участка Алексей Щербинин говорит, что в данный момент идет раскопка грунта под промежуточной опорой для заливки тампонажного слоя, чтобы мост стоял еще крепче. Береговые опоры уже готовы к заливке бетона. При ремонте этого моста работу осложняла близость грунтовых вод. Но они не помешают справится с работами в оговоренный срок – до сентября этого года.

мост через лебедянку.JPG

На трассе Липецк-Данков перед лебедянским перекрёстком работают катки и асфальтоукладчик. «Липецкдоравтоцентр», который отвечает за содержание всей региональной дорожной сети, ремонтирует большой картой 5-километровый участок. Смесь укладывают в один слой, это временная мера, в перспективе здесь планируется реконструкция. Еще на 5-ти км данковской трассы в районе Тёплого в этом году проведут полноценный ремонт – с укладкой 2-слойного покрытия, укреплением обочин и другими сопутствующими работами.

ремонт картами .JPG

Увеличить объем дорожных работ в регионе позволил национальный проект «Безопасные качественные дороги». Из-за долгого периода недостаточного финансирования отрасли в 2017 году на региональной сети нормативу соответствовало всего 27% дорог. Сейчас этот показатель приблизился к 50%: за четыре года, с 2019 по 2023, в Липецкой области отремонтировано более 2800 километров трасс, построено 80 километров новых. Появилась возможность серьёзно заняться мостами: с этого года в области не останется автомобильных переправ в аварийном или предаварийном состоянии, которые угрожали бы безопасности передвижения.

Работы еще очень много, говорят в управлении дорог и транспорта. Там есть самые точные сведения о состоянии региональной дорожной сети: оцифрована каждая дорога, инструментальное обследование теперь проводят ежегодно. Работа распланирована на пять лет вперёд.
ремонт дорог
мосты
0
0
0
2
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость
10 минут назад
Зато заезды в город как в 18 веке. Не где таких заездов город нет как в городе Липецке.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Скоро в школу: как записать ребенка в первый класс
Здоровье
Детская поликлиника №1 временно переезжает с улицы Зегеля
Культура
В стране в театры ходят 6-8% населения, в Липецке — не больше 4%
А знаете ли вы
А знаете ли вы, какие песни написаны о Липецке?
Общество
Липчан просят помочь приютить особенных переселенцев из Белгорода
Общество
Как узаконить перепланировку квартир и новые правила экзаменов в ГИБДД — законы, которые вступают в силу в апреле
Общество
«Сказали, за лог заплатили 10 миллионов. Куда они ушли и кому? Надо разобраться следствию!»
Общество
Департамент ЖКХ липецкой мэрии проверит состояние подвалов многоэтажек
Общество
В Липецкой снижается уровень преступности
Общество
Чем старше заяц, тем наглее: липецкие перевозчики взвыли от дерзких подростков
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru