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Спорт
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сегодня, 13:22
Уникальный силач из Новой Деревни преодолел отметку в 500 мировых рекордов
Его 8-летняя внучка тоже стала обладательницей Кубка мира НАП.
Таким образом уникум, трижды занесённый в «Книгу рекордов Гиннесса», перешагнул рубеж в 500 высших мировых достижений в пауэрлифтинге, тяжелой атлетике и гиревом спорте. По словам Грачёва, на его счету теперь 507 рекордов мира.
Очередные он установил в классическом троеборье среди спортсменов 65-69 лет в легчайшей весовой категории до 52 кг. Грачёв справлялся со штангой значительно тяжелее собственного веса и в каждом подходе фиксировал новый рекорд. Соответственно, обновлялась и сумма троеборья. В итоге силач по прозвищу «Коля Домкрат» остановился на следующих показателях: приседание со штангой – 87,5 кг, жим лёжа – 72,5 кг, становая тяга – 127,5 кг. В сумме это дало 287,5 кг.
Настя поднимала «свои» 22,5 кг и справилась с задачей 28 раз. Поскольку такие юные спортсменки – редкость, результаты Гогиной засчитывались среди девушек до 13 лет в весовой категории до 44 кг. И всё равно Настя заняла 1-е место!
Николай Грачёв сам тренирует внучку во дворе частного дома в Новой Деревне. Как он утверждает, веса впллоть до собственного для развития ребёнка не опасны.
- Мы специально пока не гонимся на большими килограммами, - объясняет чемпион, - Всему своё время. В этом возрасте важно не нагружать ребёнка, а вырабатывать у него правильную технику – залог будущих побед. А собственный вес – это не опасно. По сути, те же подтягивания на перекладине – это тоже подъем собственного веса.
Дедушка и его внучка выступали за липецко-воронежскую команду «Стальное звено», спортсмены которой и завоевали большинство наград Кубка мира. Мировой кубок за победу в командном зачёте они единогласно решили передать на вечное хранение Грачёву и его внучке, как самым колоритным членам команды.
Останавливаться не достигнутом дедушка и его наследница не планируют. В мае они собираются принять участие в Кубке Евразии в Воронеже.
Обычно Грачёв ездит на соревнования за свой счёт и оплачивает стартовые взносы из личного кармана. Однако теперь власти Липецкого района наконец-то обратили внимание на своего, пожалуй, самого знаменитого жителя. Помощь в выступлении в Новой Усмани силачу и его внучке оказал глава района Давид Тодуа, за что Грачёв просил сердечно его поблагодарить.
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