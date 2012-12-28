Уникальный силач из Новой Деревни преодолел отметку в 500 мировых рекордов

Его 8-летняя внучка тоже стала обладательницей Кубка мира НАП.

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Очередные он установил в классическом троеборье среди спортсменов 65-69 лет в легчайшей весовой категории до 52 кг. Грачёв справлялся со штангой значительно тяжелее собственного веса и в каждом подходе фиксировал новый рекорд. Соответственно, обновлялась и сумма троеборья. В итоге силач по прозвищу «Коля Домкрат» остановился на следующих показателях: приседание со штангой – 87,5 кг, жим лёжа – 72,5 кг, становая тяга – 127,5 кг. В сумме это дало 287,5 кг.





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