В Липецке умер приговоренный к исправительным работам осужденный

32-летний грузчик МБУ «Управление благоустройства Липецка» скончался в свой выходной.

В Липецке с начала года число ДТП выросло на 37% по сравнению с первыми полутора месяцами прошлого года. В авариях погибли пять человек — на два больше, чем годом ранее. На прошлой неделе зарегистрированы три наезда на пешеходов в темное время суток (одной из пострадавших стала 5-летняя девочка, попавшая под машину на стоянке ТРЦ «Ривьера»). Эта статистика сложилась в результате сложных погодных условий, по мнению главного спасателя Липецка Николая Новикова, рассказавшего на оперативном совещании в мэрии о случившихся на прошлой неделе происшествиях.Председателю городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павлу Звонареву перепало на орехи от главы Липецка. Евгения Уваркина раскритиковала ведомство за обледеневшие проезды в многоэтажных кварталах и в частном секторе. В итоге на прошлой неделе ЕДС приняла 1 357 жалоб горожан на качество работы МБУ «Управление благоустройства Липецка». Павел Звонарев принял критику, сообщив, что из-за ледяного дождя пескосоляную смесь вначале вносили на дороги, по которым ходит общественный транспорт, и лишь к концу недели стали это делать в Сырском Руднике, Матырском, Дачном, Опытной. На этой неделе песок на дорогах увидят жители других районов города с частной застройкой.Главная причина нерасторопности МБУ — нехватка кадров. Теперь на каждом оперативном совещании Павел Звонарев отчитывается о кадровой ситуации на предприятии, на котором с 1 декабря водителям и трактористам подняли зарплату до стартовых 70 тысяч рублей, а дворникам — до 36,4 тысячи. Но это пока не привело к желаемому результату: трем водителям и трем трактористам на каждую единицу техники для ее круглосуточной работы. С начала декабря в МБУ устроились 38 человек, а уволились — 35. Спасибо ФКУ «Исправительный центр №1 УФСИН по Липецкой области», который прислал в МБУ на работу дворниками и грузчиками шесть осужденных. К сожалению, один грузчик из числа осужденных умер в свой выходной (в МБУ не знают о причинах смерти 32-летнего сотрудника, приговоренного к исправительным работам).Такой же кадровый голод испытывает МУП «Липецкпассжиртранс»: в прошлом году на предприятие устроили 29 новых водителей автобусов, а ушли — 64. В итоге на начало этого года у муниципального перевозчика осталось 247 водителей из 282-х, которые работали в МУПе в 2023-м. Между тем с 1 февраля в МУПе водителям подняли зарплату на 15%.Евгения Уваркина посоветовала подчиненным сделать таблицы с указанием работников дефицитных специальностей, минимальной, средней и максимальной зарплатами, соцпакетом, которые соискатели вакансий должны видеть в офисах «Работа России».Председатель департамента развития территории мэрии Ольга Логинова рассказала, что на прошлой неделе за лед во дворе и за замусоренные контейнерные площадки «управляшкам» направлено 100 предписаний по устранению выявленных недостатков. Всего за прошедшую неделю сотрудниками департамента развития территории проверили содержание 2 674 многоквартирных домов и выявили более 600 случаев, когда дворовая территория находилась в неудовлетворительном состоянии.— Хочу видеть список недобросовестных управляющих компаний. Прямо сейчас! — сказала мэр.Но такого списка не оказалось. Ситуацию спас и.о. председателя департамента ЖКХ Алексей Жидков. Он показал сразу несколько слайдов с указанием УК, у которых хуже всего с отоплением, протекающими кровлями, залитыми подвалами и заваленными мусором контейнерными площадками. В этих таблицах — без изменений. Антилидеры те же, что и раньше: «Маяк» (16 жалоб на залитие подвалов, 82 — на холод в квартирах, 8 — на течи кровли, 5 — на антисанитарию в местах сбора мусора — и это только за прошедшую неделю), «Вариант» (8/52/8/0), «Проспект» (6/36/4/1).— Количество жалоб в ЕДС остается высоким. Нам такая информация нужна для подготовки обращений в прокуратуру для получения разрешений на внеплановые проверки УК, на которые больше всего жалоб по этим четырем позициям, — заявила Евгения Уваркина.В этот раз мэр раскритиковала работу УК «Комфорт-Л». «Господин Саунин (директор этой УК. — Прим.) бессовестно пытается за счет бюджета опилить аварийные деревья, которые находятся на территории жилфонда, который обслуживает. Нам нужно эту ситуацию нужно двести до суда». Мэр еще раз призвала профильные департаменты помогать жильцам самых проблемных домов переизбирать управляющие компании, рассказывать им, каких преференций они лишаются по программам «Мой двор» и «Ремонт двора».За счет бюджета, кстати, с начала года снесли 927 сухих деревьев и обрезали 52. На этой неделе опасный сухостой будут валить у домов №№15, 26, 29, 34 в 15-м микрорайоне, у домов №№18, 28/5, 30 32/1, 32/2, 38/4 на улице Терешковой, дома №8/3 по улице Циолковского и дома №4 по улице Берзина.