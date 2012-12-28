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47 минут назад

На девяти улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 26 апреля станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 23, 23а, 25 по улице Фрунзе, №№ 5, 5а, 72, 74 по проспекту Победы, № 1 по улице Механизаторов, №№ 21, 21/2, 23, 25, 27 по улице Папина, №№ 30, 32, 53, 55, 57 по улице Неделина, №№ 32, 34, 36, 38 по улице Мичурина, № 3 на площади Победы, а также частный сектор улиц Скороходова, 40 лет Советской Армии. 

Воду подвезут к домам № 23 по улице Фрунзе, № 53 по улице Неделина, № 72 по проспекту Победы. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

26 апреля плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по монтажу приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики. 

С 08:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учета не будет электричества на улицах Абрикосовой, Земляничной, Надежды, Папанина, Славянской, Сливовой, Волжской, Крупской, Лермонтова, Лесопарковой, Озерной, Парковой, Артема, Ферросплавной, Басинского, Бахаева, Дальней, Знаменской, Красивой, Полунина, Арктической, Красной, Нахимова, Баумана, 40 лет Октября, Ушинского, Гоголя, Юных Натуралистов, 8 Марта, Адамова, Горького, Советской, Барашева, Октябрьской, Первомайской, Писарева, Крайней (Подгорное), Подгоренской, Нектарной, по проезду Каштановому, в переулках Виноградном, Ушакова, Балакирева, Яблочкина, Усадебном, по проспекту Мира, проспекту Победы, на площади Заводской, в садоводчествах «Металлург-3», «Монтажник», «Студеновское», «Сокол-1», «Дачный-5», «Машиностроитель», «Машиностроитель-1», «Дачный-3», «Дачный-4». 

С 13:00 до 17:00 монтаж приборов учета будет проводиться на улицах Асфальтной, Байкальской, Владивостокской, Владимирской, Краснодарской, Майской, Морской, Пензенской, Пришкольной, Речной, Санаторной, Таежной, Тепличной, Уступной, Южной – потребители также столкнутся с перебоями в подаче электричества. 

С 09:00 до 17:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат улицы Индустриальную, Сырскую, Буденного, Агрономическую, Виктора Музыки, Опытную, проезды Боевой, Трубный, садоводчество «Березка». 

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