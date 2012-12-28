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Общество
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сегодня, 14:32
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В Липецк привезли все обещанные трамваи
Осталось только уложить для них рельсы.
«Техника произведена на Усть-Катавском заводе. Отечественное производство. По многим показателям такие трамваи лучше импортных», — сообщил Telegram-канал «Липецкая область».
По плану реконструкция трамвайных сетей должна завершится в ноябре 2025 года. Ранее сообщалось, что новые трамваи поедут по уже замененным рельсам. Предполагалось, что это может произойти еще в конце 2023 года.
Фото: Telegram-канал «Липецкая область»
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