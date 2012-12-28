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921
сегодня, 14:32
9

В Липецк привезли все обещанные трамваи

Осталось только уложить для них рельсы.

Все 46 вагонов по проекту обновления трамвайной сети Липецка доставлены в город,

«Техника произведена на Усть-Катавском заводе. Отечественное производство. По многим показателям такие трамваи лучше импортных», — сообщил Telegram-канал «Липецкая область».





По плану реконструкция трамвайных сетей должна завершится в ноябре 2025 года. Ранее сообщалось, что новые трамваи поедут по уже замененным рельсам. Предполагалось, что это может произойти еще в конце 2023 года.

Фото: Telegram-канал «Липецкая область»
трамваи
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
Я - русский !
8 минут назад
Пока будут укладывать рельсы, трамваи будут стоять неизвестно в каких условиях и ржаветь... Телега впереди лошади...
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Л
13 минут назад
Как же я соскучился по звуку трамваев,обязательно проведу экскурсию,на наших добрых трамвайчиках,их нужно сохранить в городе,т.к.во многих городах от них и путей,просто избавились,вот это ,точно,достояние городаи легенда,не лишайте нас воспоминаний
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Леша
23 минуты назад
Подвозные маршруты к трамваям предполагались для жителей Опытной Станции и Сырского Рудника. Но лобби Елецкого не заставило себя долго ждать, и Сырского Рудника в планах уже нет. Хотя с Елецкого ходят прямые маршруты по всем трамвайным маршрутам такие автобусы как 7, 325, 343, 347. Зачем Елецкому трамвай? не понятно, и так охват автобусами всего города. А вот если бы с Сырского с автобуса на трамвай была бы бесплатный пересадка, было бы круто. Можно было бы добраться до ЛТЗ. за 27 руб добираться.
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Правдоруб
33 минуты назад
Ну если мЭрша наша уйдёт то не видать нам ни рельсов не трамваев на них....
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узкий
33 минуты назад
Унас все лучше импортного.
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Алоизий
46 минут назад
А гарантия на вагоны тем временем закончится... Гениальная схема и не покопаться.
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Человек
58 минут назад
Больше на терминаторов похожи
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11 номер
сегодня, 15:00
А где электробусы?
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Гость
сегодня, 14:42
Осталось мост построить для них рядом с Октябрьским
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