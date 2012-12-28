На перекрестке улиц Меркулова и Катукова будут менять рельсы — изменится схема движения общественного транспорта
Липчанка получила после развода баню: но в ней не осталось оборудования, а скважина залита бетоном
Липчанка получила после развода баню: но в ней не осталось оборудования, а скважина залита бетоном
Так называемые тэги на стенах здания могут обойтись их собственникам или арендаторам в 20 тысяч рублей
Общество
789
сегодня, 20:24
3
Липецкая вечЁрка: грязный дождь, перестрелка на улице и выпрямление моста
Ночью 25 апреля в Липецке прошел грязный дождь, полиция ищет стрелявших в курьера на улице Стаханова, и после ремонта горбатый мост на улице Советской станет прямым.
В соцсетях предположили, что в город надуло африканскую пыль, но эту версию опровергли синоптики. Они рассказали, что над Липецком приходил теплый фронт циклона из Прибалтики и он никак не мог принести африканскую пыль. Возможно пыль местная, тем более, что накануне в городе был сильный ветер, а может это и не пыль вовсе, а пыльца растений. В любом случае, без лабораторных исследований загадку не решить.
Любопытно, что нечто подобное произошло в Липецке четыре года назад. Тогда грязный дождь объяснили редкой синоптической ситуацией. «Сильный ветер поднял в приземные слои атмосферы пыль. Внезапно начавшийся дождь прибил ее к земле».
У комментаторов GOROD48 свои версии случившегося.
«Какой город, такой и дождь», — заметил Думаю.
«Всё просто, город не убран от слова совсем! Ветер ночью поднимал пыль, пошёл дождь. Вот и всё, большое количество пыли с улицы смешалось с каплями», — добавил Сергей.
«Это пыль целебная! С липецких грязелечебниц! Специально распыляли с заботой о нашем здоровье», — высказал предположение Дастер.
«А денежная буря существует? Песчаная буря есть же». — поинтересовался Житель.
«Это выброс с альфа центавры и и созвездия красного петуха. Всем хана, сушите весла», — уверен Грязигец.
Накануне во дворе дома на улице Стаханова услышали стрельбу. Двое мужчин напали на курьера, который приехал на грузовике. После стрельбы они скрылись. Судя по видео, причиной перепалки могла стать «неправильная» парковка доставщика.
Полиция пока выясняет обстоятельства инцидента. Информации о пострадавших нет.
«Тотальное озлобление», — написал Александр Н.
Липчане лишатся еще одной городской достопримечательности — горбатого моста. Точнее, сам мост останется. И даже станет новеньким после реконструкции, но «горб» исчезнет. Когда вскрыли его конструкции, обнаружилось, что мост прямой. «Горб» примерно в 40 сантиметров нарос из-за многочисленных ремонтов дороги на стыке с мостом.
Так что испытать секундное состояние невесомости, проезжая по маленькому мостику, больше не удастся. Это сильно огорчило комментаторов GOROD48.
«Уникальное было место, где каждый липчанин, не будучи космонавтом, мог испытать на себе состояние невесомости! Мы пацанами специально ехали в задней части ЛиАза, в 12-м, или двойке. Водители знали эту фишку. Они разгонялись по Советской и пролетали по мосту на приличной скорости, чтобы подпрыгнуть как на трамплине. Мы же, находясь сзади, в этом месте слегонца подпрыгивали, и испытывали парение в невесомости!» — понастальгировал fed.
«Какие десятилетия асфальта, в начале 60-х ребенком был и помню эту невесомость. Представьте Питер бы так реконструировали и каким он стал в наше время», — добавил Горожанин Липецка.
«Когда раньше автобусы ЛиАЗ переезжали через этот мост, специально становился на заднюю площадку, чтобы испытать тот самый момент невесомости. Не надо портить исторический вид своими новоделами, ремонт нужен, только внешний вид менять не стоит», — попросил Терентий.
«Горбатый мост был выше уровня проезжей части, потому был перепад высот. Какая проблема сделать заново?» — спросила История.
«Интересна технология горбатости, что за десятилетия, она — эта технология, ну ни как не повлияла на симметричность, уровень возвышения, угол въезда-съезда, видно не по Сеньке шапка, вот и прямой будет. Печально, — добавил Сергей.
Завтра вновь будет жарко. По прогнозам синоптиков, в Липецке ожидается до +25 градусов. А ночью снова может пойти дождь, грязный или нет, увидим утром.
Первого мая в 10.00 в Липецке планируют включить фонтаны. Пенсии и пособия, которые липчане получают в первых числах месяца, из-за праздничных дней, выплатят раньше. И еще, сегодня губернатор Игорь Артамонов сообщил об отмене парада 9 Мая в Липецке и Ельце.
0
0
1
0
1
Комментарии (3)