Липецкая вечЁрка: грязный дождь, перестрелка на улице и выпрямление моста

Ночью 25 апреля в Липецке прошел грязный дождь, полиция ищет стрелявших в курьера на улице Стаханова, и после ремонта горбатый мост на улице Советской станет прямым.