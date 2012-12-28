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Происшествия
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58 минут назад
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«ВАЗ» перевернулся на районной дороге: пострадал 27-летний водитель
За сутки на дорогах области зарегистрирована 31 авария, в трех из них пострадали люди.
Еще одна подобная авария произошла в Усманском районе на дороге Стрелецкие Хутора – примыкание к автодороге Усмань – Поддубровка – Воробьевка: перевернулся «Ниссан» под упрравлением 54-летней женщины. Она также доставлена в больницу.
В Долгоруковском районе на дороге Елец – Долгоруково – Тербуны 67-летний водитель «ГАЗа» сбил 36-летнего мужчину. Травмы пешехода оказались серьезными, его госпитализировали.
«За сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 4015 нарушений ПДД. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены пятеро водителей, за неиспользование ремней безопасности – 53. С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 3704 случая превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушения правил парковки», – сообщили в УГИБДД по Липецкой области.
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