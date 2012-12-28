На двух десятках улиц и в четырех садоводчествах отключат электричество

А почти три десятка улиц останутся без холодной воды.



27 апреля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях - неудобства из-за временного отсутствия холодной воды испытают жители почти трех десятков улиц, предупредили в компании.С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 19, 22, 37, 46 по улице Котовского, № 22 по улице Комсомольской, №№ 8, 8а, 12 на площади Коммунальной, № 58 по улице Октябрьской, №№ 6, 11, 12, 14, 15, 21, 23, 23а, 27, 30, 32 по улице Фрунзе, №№ 14б, 14в, 14г по улице Неделина, № 4а на площади Петра Великого, №№ 1, 1в, 38, 65, 65б по улице Калинина. Холодную воду также отключат в частном секторе улиц Школьной, Котовского, Комсомольской, Кооперативной, 40 лет Советской Армии, Скороходова, Полетаева, Тюленина, Шевцовой, Калинина, Радиаторной, переулков Кочубея, Черниговского, Хвойного, Боринского, Львовского, Данковского, Витебского, Брянского.Машины с водой для питья будут находиться по адресам: улица Котовского, 36, улица Фрунзе, 32, площадь Петра Великого, 4а. Также подвоз воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.27 апреля энергетики будут проводить плановые ремонтные работы на сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии, предупредили в энергокомпании.С 08:00 до 17:00 из-за монтажа приборов учета не будет электричества на улицах Абрикосовой, Земляничной, Надежды, Папанина, Славянской, Сливовой, Волжской, Гастелло, Металлургов, Солидарности, Береговой, Леваневского, Пляжной, Санитарной, Баумана, в переулке Виноградном, по проезду Каштановому, в садоводчествах «Речное», «Дачный-3», «Дачный-4». Перебои с электричеством будут длиться в указанный промежуток для каждого отдельного домовладения не более трех часов.С 09:00 до 17:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат улицы Агрономическую, Виктора Музыки, Опытную, проезды Боевой, Трубный, садоводчество «Березка».