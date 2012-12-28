В Липецке объявили торги на проведение археологических изысканий под сталинским мостом

Под мостом на улице Советской могут быть найдены артефакты Петровской эпохи.

Заказчик реконструкции моста по улице Советской, МКУ «Управление строительства Липецка», объявило торги на проведение археологических изысканий на месте этого объекта. Площадь работ - 562,9 кв. м. Начальная цена контракта — 955 571 рубль. Она сложилась из сопоставимых рыночных цен. Так, за археологические изыскания на такой площади НПЦ «Черноземье» берет 920 тысяч рублей, «Экспертиза Черноземья» — 796,7 тысячи, археологический парк «Аргамач» — 1 150 000 рублей.Цель работ — обеспечение сохранности культурного слоя исторической части города. Подрядчик обязан провести весь цикл археологических исследований во время реконструкции моста с фотофиксацией всех этапов работ, чертежей, составлением полевой описи. Подрядчику вменена камеральная обработка находок, перебелка полевых чертежей, типологическое определение керамического материала, иных находок из камня, глины, металлов. Также исполнитель контракта должен составить историческую справку с описанием выявленных и обследованных артефактов, оформлением иллюстративного материала, их фотографиями.Но что можно найти под мостом 1948 года, который горожане называют по времени постройки сталинским, а по форме — горбатым?С этим вопросом мы обратились к Почетному гражданину Липецка, историку и краеведу Александру Клокову:— Предшественником горбатого моста был построенный в 1872 году из бутового камня мост над водоотводным каналом. Возможно, при реконструкции горбатого моста археологи увидят остатки его свайных конструкций. Возможно, какие-то исторические элементы могли бы стать экспонатами областного краеведческого музея.Александр Клоков рассказал, что предсказать находки в культурном слое под мостом на улице Советской невозможно. Хотя бы потому, что это — исторический центр Липецка. На месте водоотводного канала в XVIII веке располагалась Вознесенская площадь. На ней была жилая застройка, размещались торговые ряды, купеческие лавки. «В этом месте возможны самые неожиданные находки вплоть до Петровской эпохи».