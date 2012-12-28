Многодетная мать планирует открыть швейное производство

В качестве начального капитала она рассматривает социальный контракт, одну из самых эффективных мер поддержки семей с детьми в Липецкой области.

О том, какая работа проводится в Липецкой области по улучшению демографической политики, губернатор Игорь Артамонов рассказал на второй Всероссийской конференции «Россия — большая семья больших семей. Многодетность как новая норма». Игорь Артамонов представил программу повышения рождаемости.По словам Игоря Артамонова, помощь многодетным семьям в приоритете областного правительства. На фоне общероссийской тенденции к снижению рождаемости, в Липецкой области за последние десять лет более чем в два раза выросло количество многодетных семей. Минтруд отметил наш регион в числе трех, где вырос коэффициент рождаемости.Сейчас в Липецкой области более 17 000 многодетных семей. Ежегодно лучшие из них отмечают премиями до ста тысяч рублей. Для них действует больше 40 мер социальной поддержки: от областного материнского капитала и субсидий на покупку автомобиля до компенсаций за услуги ЖКУ. Для многодетных семей все региональные музеи бесплатны.Система преференций регулярно дополняется. Сейчас разрабатывается широкомасштабная региональная программа лояльности, которая предусматривает скидочную систему для многодетных семей в кинотеатрах, кафе, фитнес-центрах и развлекательных комплексах.— Внимание к многодетным семьям в Липецкой области сейчас действительно колоссальное, — говорит мать 8 детей Снежана Дремина, — Мне компенсируют оплату коммунальных услуг, детского сада, выделяют средства на школьную форму. Здорово, что со следующего учебного года выплаты станут ежегодными. Недавно получила права и с помощью субсидии для многодетных семей купила автомобиль.Сейчас Снежана собирает документы, чтобы заключить социальный контракт.— В планах — свое дело. Хочу открыть швейное производство. Я профессиональная швея. Вместе с дочкой разработали фирменный знак. Дети меня во всем поддерживают, даже бизнес-план помогли составить. Мечтаю не просто о фабрике, но и своем магазине. Главное, начать. Стартовый капитал, который выделяет регион — 350 тысяч рублей. Чтобы запуститься хватит, а дальше все зависит от нас. Уверена, мы справимся, – делится планами Снежана.С начала 2024 года заключено 1762 соцконтрактов. Всего с 2020 года государственную помощь на основании соцконтракта получили более 22 тысяч жителей региона.Кроме материальной помощи, многодетные семьи получают поддержку соцкураторов с помощью системы «Патронаж». Снежана Дремина подключилась к ней одной из первых.— Я получаю всю необходимую информацию: о мерах поддержки, мероприятиях, могу задать любой вопрос своему соцкуратору. Отвечает всегда быстро. Даже если это не касается социальной службы, позвонит, все узнает, пробьет, скажет, — говорит Снежана.Система «Патронаж» — ноу-хау Липецкой области. Это индивидуальное сопровождение многодетных семей на основе цифровой платформы. Полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щёголев рекомендовал её для внедрения в других регионах страны.Региональный социальный контракт также начали первыми заключать в Липецкой области — еще в 2022 году. И пока такая практика единственная в стране. Средства на развитие своего дела в сфере сельского хозяйства к концу прошлого года получили 150 многодетных семей. В текущем к ним прибавились еще 13 семей.«Основываясь на анализе нашей демографической ситуации, мы определили для себя направление демографической политики. Наш лозунг – «+1 ребенок в каждой семье». Для достижения успеха в этой области требуется консолидация усилий государства, общества, бизнеса», — отметил, выступая на конференции, Игорь Артамонов.