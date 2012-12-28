Продажа профилактория и бани в Военном городке принесли бюджету Липецка 44,3 миллиона рублей

Остальная муниципальная недвижимость оказалась неинтересной покупателям — 14 объектов выставляли на продажу в прошлом году по шесть раз.

Больше всего средств от приватизации муниципального имущества в прошлом году бюджет Липецка получил от продажи разрушенного помещения бани-прачечной и земельного участка под ней в Военном городке — 33,7 миллиона рублей (на этом месте покупатель собирается возвести две жилые свечки в более чем 20 этажей). На втором месте по востребованности стало здание на улице Базарной,3 — его приобрели за 15, 3 миллиона рублей, на третьем — разрушенный объект культурного наследия в том же Военном городке, профилакторий 1917 года постройки, купленный вместе с земельным участком за 10,6 миллиона рублей.Всего же, как сообщила сегодня на заседании комиссии по бюджету и муниципальной собственности Липецкого горсовета начальник управления имущественных и земельных отношений мэрии Вера Андреева, на аукционах в прошлом году было продано четыре объекта на общую сумму 60,7 миллиона рублей. Вера Андреева посетовала на то, что, несмотря на все старания ведомства, на остальные 14 муниципальных объектов покупателей не нашлось, хотя их выставляли на продажу шесть раз.Городское управление УИЗО по закону о льготной приватизации (позволяющему в приобрести недвижимость его арендаторами) в 2023 году заключило восемь договоров купли-продажи с рассрочкой платежей до 7 лет на сумму 20,2 миллиона рублей. По всем таким договорам прошлых лет бюджет заработал 47,8 миллиона рублей. При этом восемь покупателей недвижимости расплатились досрочно, что добавило городской казне еще 7,6 миллиона рублей. Таким образом, доля доходов от продажи муниципальной собственности в общей сумме неналоговых поступлений муниципального бюджета составила 14%.Вера Андреева сообщила также, что ведомство продолжает работу по акционированию МУП «Липецкпассажиртранс», и что эта длительная процедура завершится в этом году.Первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев поинтересовался, делается ли это в связи с ликвидацией всех МУПов в стране или же преследуется какая-либо иная цель?— Мы действуем в рамках указа президента, по которому к концу 2024 года мы обязаны ликвидировать все МУПы. Собственником 100-процентного пакета акций «Липецкпассажиртранса» будет администрация Липецка, — ответил на вопрос председатель департамента транспорта мэрии Евгений Чекрыжов.