В Липецке снова расторгнут контракт на отлов бродячих собак и начат поиск нового подрядчика
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Происшествия
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сегодня, 14:44
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В центре Липецка мужчину искусала собака
Пса пока не нашли.
В управлении главного смотрителя GOROD48 сообщили, что заявка на отлов собаки на улице Кузнечная поступила в Единую диспетчерскую службу сегодня, 21 февраля. Ее передали подрядной организации, которая осуществляет отлов безнадзорных животных. С сегодняшнего дня контракт по отлову исполняет новый подрядчик — ИП Фомина.
В мэрии добавили, что липчане могут подать заявку на отлов собак по телефону ЕДС: 8-800-450-48-48 или 34-01-63. В случае нападения безнадзорной собаки следует незамедлительно обратиться по телефону 112. Специалисты помогут вызвать скорую помощь, если это необходимо, а также передадут обращение в специализированную организацию и правоохранительные органы.
Врачи предупреждают, что, если вас укусило животное, необходимо немедленно обратиться за помощью в медицинское учреждение и пройти курс вакцинации.
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