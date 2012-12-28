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сегодня, 14:44
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В центре Липецка мужчину искусала собака

Пса пока не нашли.

Накануне, около семи часов вечера, у дома № 6 по улице Кузнечной крупная собака напала на мужчину и искусала ему ноги. Мужчине потребовалась медицинская помощь.

В управлении главного смотрителя GOROD48 сообщили, что заявка на отлов собаки на улице Кузнечная поступила в Единую диспетчерскую службу сегодня, 21 февраля. Ее передали подрядной организации, которая осуществляет отлов безнадзорных животных. С сегодняшнего дня контракт по отлову исполняет новый подрядчик — ИП Фомина.

В мэрии добавили, что липчане могут подать заявку на отлов собак по телефону ЕДС: 8-800-450-48-48 или 34-01-63. В случае нападения безнадзорной собаки следует незамедлительно обратиться по телефону 112. Специалисты помогут вызвать скорую помощь, если это необходимо, а также передадут обращение в специализированную организацию и правоохранительные органы.

Врачи предупреждают, что, если вас укусило животное, необходимо немедленно обратиться за помощью в медицинское учреждение и пройти курс вакцинации.
собаки
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Комментарии (25)

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Как гость
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Сначала новые
гость
41 секунду назад
Почему зоозащитники не занимаются своими прямыми обязанностями, почему собаки до сих пор без поводков и не дома?
Ответить
я
7 минут назад
нефиг махать руками и ногами! просто так собака одна никогда не нападет!
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Куда делать
12 минут назад
заявление если меня укусило и обидело двуного животное хомо сапиенс?
Ответить
гость
2 минуты назад
Не занимайся расчеловечиванием, закон для всех один.
Ответить
гость
4 минуты назад
Правоохранители должны обратить на вас внимание, за уничижительное отношение к людям.
Ответить
Житель
17 минут назад
Обращался в ЕДС. Заявку создали и на этом все...
Ответить
С
18 минут назад
От заявок на ЕДС толку нет, на них никто не реагирует месяцами. Создали только для статистики, а не в помощь людям.
Ответить
кит
22 минуты назад
Собаки злые от голода !По городу бегает тысяча чипированных собак -а кто их кормит ?
Ответить
гость
25 минут назад
Пора Бастрыкину взять под контроль всю эту историю с отловом собак в Липецке.
Ответить
Ждем пока
30 минут назад
Ждем пока на Соборной площади чиновников покусают бродячие собаки???? Что нужно чтобы о людях кто то начал думать? Сколько уже случаев или чужое горе мимо для чиновников
Ответить
Житель
32 минуты назад
Уничтожать всех бездомных собак. Если власти не желают решать проблему. А сердобольные защитники пусть помогают решать проблему.
Ответить
Animal Planet.
23 минуты назад
Помогать,что уничтожать? Вы в своëм уме?)))
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Ужас
9 минут назад
Помогать,что уничтожать? Вы в своëм уме?))) Я предлагаю вычеслить всех зоозащитников и всех бездомных собак ( или как вы их называете брошенок) передать им в руки, что бы они их содержали! Раньше в СССР, их отстреливали и не было столько зоошиз , кто бы кричал, что сабачка лучше человека! А щас разум помутнел у многих людей!
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энималу
15 минут назад
Помогать,что уничтожать? Вы в своëм уме?))) бери себе всех беспризорных дворняг и потом геройствуй
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Липчанка
37 минут назад
в городе объявлен план-перехват. Напишите особые приметы
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