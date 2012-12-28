В центре Липецка мужчину искусала собака

Пса пока не нашли.

Накануне, около семи часов вечера, у дома № 6 по улице Кузнечной крупная собака напала на мужчину и искусала ему ноги. Мужчине потребовалась медицинская помощь.В управлении главного смотрителя GOROD48 сообщили, что заявка на отлов собаки на улице Кузнечная поступила в Единую диспетчерскую службу сегодня, 21 февраля. Ее передали подрядной организации, которая осуществляет отлов безнадзорных животных. С сегодняшнего дня контракт по отлову исполняет новый подрядчик — ИП Фомина.В мэрии добавили, что липчане могут подать заявку на отлов собак по телефону ЕДС: 8-800-450-48-48 или 34-01-63. В случае нападения безнадзорной собаки следует незамедлительно обратиться по телефону 112. Специалисты помогут вызвать скорую помощь, если это необходимо, а также передадут обращение в специализированную организацию и правоохранительные органы.Врачи предупреждают, что, если вас укусило животное, необходимо немедленно обратиться за помощью в медицинское учреждение и пройти курс вакцинации.