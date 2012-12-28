Происшествия
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сегодня, 08:31
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Возле бани в военном городке снова работает экскаватор
Сотрудники управления по охране объектов культурного наследия вызвали полицию.
Сегодня снос здания продолжился. К бане уже выехали сотрудники управления по охране объектов культурного наследия, они вызвали полицейских.
Напомним, что 20 февраля управлении по охране объектов культурного наследия Липецкой области признало здание бани на улице Терешковой, 33а выявленным объектом культурного наследия. Такое решение комиссия управления приняла после обращения 16 жителей улицы Терешковой.
«Точные сведения о времени постройки здания не установлены. Судя по аэрофотоснимкам Липецка конца 1920-х годов, оно уже было построено как часть строений Липецкой авиашколы. Поскольку в послевоенный период здание использовалось в качестве бани жителями военного городка, можно предположить, что и строилось оно с тем же функциональным назначением. Объект является планировочным элементом комплекса строений Липецкой авиашколы и служит критерием для определения её исторических границ. Здание имеет некоторые черты конструктивизма», — говорилось в заключении комиссии.
Статус выявленного объекта культурного наследия — промежуточная стадия перед признанием здания объектом культурного наследия. Соответствующее заключение должна дать государственная историко-культурная экспертиза, которая стоит около 120 тысяч рублей и может длится до года. На все это время вводится ряд ограничений на действия со зданием — в их числе запрет на снос.
Два года назад баня была продана мэрией с торгов за 33,7 миллиона рублей. Покупатель собирался возвести на ее месте два высотных дома. При продаже здание бани никаких обременений не имело.
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