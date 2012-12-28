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сегодня, 08:31
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Возле бани в военном городке снова работает экскаватор

Сотрудники управления по охране объектов культурного наследия вызвали полицию.

Сегодня утром у бани по улице Терешковой 33а вновь заработал экскаватор. Демонтаж здания, признанного выявленным объектом культурного наследия начался накануне, но был остановлен сотрудниками управления по охране объектов культурного наследия и полицейскими

Сегодня снос здания продолжился. К бане уже выехали сотрудники управления по охране объектов культурного наследия, они вызвали полицейских.

Напомним, что 20 февраля управлении по охране объектов культурного наследия Липецкой области признало здание бани на улице Терешковой, 33а выявленным объектом культурного наследия. Такое решение комиссия управления приняла после обращения 16 жителей улицы Терешковой.

«Точные сведения о времени постройки здания не установлены. Судя по аэрофотоснимкам Липецка конца 1920-х годов, оно уже было построено как часть строений Липецкой авиашколы. Поскольку в послевоенный период здание использовалось в качестве бани жителями военного городка, можно предположить, что и строилось оно с тем же функциональным назначением. Объект является планировочным элементом комплекса строений Липецкой авиашколы и служит критерием для определения её исторических границ. Здание имеет некоторые черты конструктивизма», — говорилось в заключении комиссии.

Статус выявленного объекта культурного наследия — промежуточная стадия перед признанием здания объектом культурного наследия. Соответствующее заключение должна дать государственная историко-культурная экспертиза, которая стоит около 120 тысяч рублей и может длится до года. На все это время вводится ряд ограничений на действия со зданием — в их числе запрет на снос.

Два года назад баня была продана мэрией с торгов за 33,7 миллиона рублей. Покупатель собирался возвести на ее месте два высотных дома. При продаже здание бани никаких обременений не имело.
снос объекта культурного наследия
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Комментарии (10)

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Как гость
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Сначала новые
Липчанин
2 минуты назад
Конфисковать экскаватор, и всё.
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Иван
12 минут назад
Вопрос к администрации. Зачем продавали? А может таким образом хотят вернуть, и продать другому застройщику?
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гость
13 минут назад
Уберите экскаватор и наймите гастарбайтеров она за полдня по кирпичику здание разберут. Без шума и пыли. И все будет чинно и благородно.
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КОМДИВ
17 минут назад
Дурнопахнующая история.....
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357
27 минут назад
Ну,зачем-то экскаватор там стоит второй день
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Липчанка
36 минут назад
Снос этого здания - полностью на совести мэрии! Администрация до основания, по домику, планомерно разрушила старинный уездный Липецк, оставив нам корявые многоэтажки.
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Сергей
40 минут назад
Если в документах не указано, про статус здания, и ни каких обязательств по его реконструкции не было, то будет послание открытым текстом.....
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Гость
47 минут назад
Хорошо выйдет по хотелкам хозяина, снесёт задние. А кто ему даст разрешения на строительство и присоединения к изношены сетям не мэрия ли? И вообще вод этих свечек в эксплуатацию
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Муж на час
сегодня, 08:47
Да нафиг нужно это культурное наследие за 33 лимона, место хорошее-сам бы жил да денег нет
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ШО опять?
сегодня, 08:41
Похоже по чуть чуть и каждый день и бани не будет.
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