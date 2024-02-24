Происшествия
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33 минуты назад
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Снос бани в военном городке снова приостановлен
Экскаваторщик убежал от полицейских
По словам жителей соседних домов, на место сноса прибыла полиция, но экскаваторщик убежал.
Пока работы приостановлены.
Напомним, что 20 февраля управлении по охране объектов культурного наследия Липецкой области признало здание бани, 20-х годов постройки выявленным объектом культурного наследия. Такое решение комиссия управления приняла после обращения 16 жителей улицы Терешковой.
Статус выявленного объекта культурного наследия — промежуточная стадия перед признанием здания объектом культурного наследия. Соответствующее заключение должна дать государственная историко-культурная экспертиза, которая стоит около 120 тысяч рублей и может длится до года. На все это время вводится ряд ограничений на действия со зданием — в их числе запрет на снос.
Два года назад баня была продана мэрией с торгов за 33,7 миллиона рублей. Покупатель собирался возвести на ее месте две жилые свечки в более чем 20 этажей. При продаже здание бани никаких обременений не имело.
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