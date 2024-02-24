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274
33 минуты назад
10

Снос бани в военном городке снова приостановлен

Экскаваторщик убежал от полицейских

Как сообщал GOROD48, сегодня с утра на месте начавшегося накануне демонтажа бани на улице Терешковой,33а, снова появился экскаватор и начал работы по сносу здания. Местные жители вызвали полицию и сотрудников управления по охране культурного наследия Липецкой области.

По словам жителей соседних домов, на место сноса прибыла полиция, но экскаваторщик убежал.

Пока работы приостановлены.

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Напомним, что 20 февраля управлении по охране объектов культурного наследия Липецкой области признало здание бани, 20-х годов постройки выявленным объектом культурного наследия. Такое решение комиссия управления приняла после обращения 16 жителей улицы Терешковой.

Статус выявленного объекта культурного наследия — промежуточная стадия перед признанием здания объектом культурного наследия. Соответствующее заключение должна дать государственная историко-культурная экспертиза, которая стоит около 120 тысяч рублей и может длится до года. На все это время вводится ряд ограничений на действия со зданием — в их числе запрет на снос.

Два года назад баня была продана мэрией с торгов за 33,7 миллиона рублей. Покупатель собирался возвести на ее месте две жилые свечки в более чем 20 этажей. При продаже здание бани никаких обременений не имело.
снос объекта культурного наследия
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Комментарии (11)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
4 минуты назад
Это наверное бомжи вызвали полицию потому что это их НАСЛЕДИЕ уж они там наследили за последние лет пять, хи хи хи
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да уж
5 минут назад
33 миллиона заплатил. Ну и законы.
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Гость
6 минут назад
Пока не всю баню снесли ,надо скорее по памяти начинать востоновление
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Ольга
6 минут назад
Умора!
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Бонд
7 минут назад
А не экскаваторщик. Так, по-немногу делается (ломается) история.
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Никто
13 минут назад
Самим не смешно, нашли наследие... Явно чей-то бизнес делят
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Гость
17 минут назад
А эксковатор увести на штрафсаюнку не пробывали, или это очередной цирк для публики?
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ттт
18 минут назад
строителей "свечек" просто налюбили, причем в наглую. Как думаете это правда местные жители вот теперь полицию вызывают? им под окнами нужны эти типо культурные развалины? а может это местные маргиналы за место тусовки горой стоят? аж спать не могут как им эта "баня" нужна
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Гвоздь
8 минут назад
Свечки нам точно не нужны. Задрали уже свечками своими. И развалины не "типо культурные", как вы пишете, а просто культурные. В нормальных городах и странах они находятся под охраной. А в Липецке разруха из голов на городскую среду полезла.
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Гость
21 минуту назад
Ведь должен быть план городской застройки, что можно строить, а что нельзя. Если ты купил землю, то согласуй с администрацией города, что можно строить!
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Колян
24 минуты назад
Экскаваторщик спортсмен убежал от полиции. А что в полиции бегать не умеют?
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