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52 минуты назад
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В Липецке на непроходимой дороге снова застряла скорая

На этот раз — в 27-м микрорайоне.

В 27-микрорайоне рядом со школой №77 сегодня утром застряла машина «Скорой помощи».

— Из-за того, что управляющая компания не чистила снег, образовалась колея, и застряла скорая. И всё это рядом с социально значимым объектом — школой! Вытолкать машину не могут уже полчаса… — Сообщил автор снимка.

Как рассказал GOROD48 заместитель главного врача «Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области» Виктор Коровкин, раньше с сильной колейностью и колдобинами на дорогах водители скорой, в основном, сталкивались с приходом весны, но в этом году проблема проходимости во дворах остро стоит практически всю зиму.

Обычно на то, чтобы вытолкать машину, у сотрудников скорой уходит 10-15 минут, но бывают и более серьезные задержки. К счастью, на помощь медикам практически всегда приходят отзывчивые и добрые липчане, которые выталкивают машины, так как понимают, что в случае с неотложкой задержка во времени может быть критичной.
дороги
благоустройство
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
Елена
14 минут назад
Такой бардак от безнаказанности. Кто же будет наказывать сам себя?
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Елена
15 минут назад
Это ещё они на Дачном не были. На коттеджах. Туда бы они просто не проехали. Никак.
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Гость
16 минут назад
ЖЭК вообще не работает на 27мкр. Кто нибудь ПОМОГИТЕ. И пешеходные дорожки тоже не убраны
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Бабаха
18 минут назад
Я удивляюсь , а что главный по уборке города ещё на своём посту??? Страх у чинуш уже полностью потерен от безнаказанности, к хорошему это точно не приведёт...
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КапитанОчевидность
20 минут назад
Своевременная очистка дорог от снега предотвращает образование глубокой колеи во время оттепелей. Тоже и с наледью на пешеходных дорожках.
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555
22 минуты назад
Плеханова, Зегеля, Первомайская, Советская и Неделина чистит ежедневно.
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Житель 27 мкр
39 минут назад
Недавно там ехал депутат на своём Лексусе и тоже застрял на колее. Спасибо электорат помог - вытолкали
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Житель
42 минуты назад
Да в большинстве дворов такое.
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