В Липецке на непроходимой дороге снова застряла скорая

На этот раз — в 27-м микрорайоне.

В 27-микрорайоне рядом со школой №77 сегодня утром застряла машина «Скорой помощи».— Из-за того, что управляющая компания не чистила снег, образовалась колея, и застряла скорая. И всё это рядом с социально значимым объектом — школой! Вытолкать машину не могут уже полчаса… — Сообщил автор снимка.Как рассказал GOROD48 заместитель главного врача «Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области» Виктор Коровкин, раньше с сильной колейностью и колдобинами на дорогах водители скорой, в основном, сталкивались с приходом весны, но в этом году проблема проходимости во дворах остро стоит практически всю зиму.Обычно на то, чтобы вытолкать машину, у сотрудников скорой уходит 10-15 минут, но бывают и более серьезные задержки. К счастью, на помощь медикам практически всегда приходят отзывчивые и добрые липчане, которые выталкивают машины, так как понимают, что в случае с неотложкой задержка во времени может быть критичной.