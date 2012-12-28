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Общество
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52 минуты назад
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В Липецке на непроходимой дороге снова застряла скорая
На этот раз — в 27-м микрорайоне.
— Из-за того, что управляющая компания не чистила снег, образовалась колея, и застряла скорая. И всё это рядом с социально значимым объектом — школой! Вытолкать машину не могут уже полчаса… — Сообщил автор снимка.
Как рассказал GOROD48 заместитель главного врача «Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области» Виктор Коровкин, раньше с сильной колейностью и колдобинами на дорогах водители скорой, в основном, сталкивались с приходом весны, но в этом году проблема проходимости во дворах остро стоит практически всю зиму.
Обычно на то, чтобы вытолкать машину, у сотрудников скорой уходит 10-15 минут, но бывают и более серьезные задержки. К счастью, на помощь медикам практически всегда приходят отзывчивые и добрые липчане, которые выталкивают машины, так как понимают, что в случае с неотложкой задержка во времени может быть критичной.
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