Липецкая вечЁрка: воспитательница воровала у спящих малышей, запрет на снос бани и новое отключение тепла
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Липецкая вечЁрка: воспитательница воровала у спящих малышей, запрет на снос бани и новое отключение тепла
Происшествия
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43 минуты назад
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В военном городке сносят выявленный объект культурного наследия — баню
Баня продана с торгов еще два года назад.
Сносом здания руководит человек, приехавший на белом автомобиле с воронежскими номерами. Возмущенным местным жителям рабочие говорят: «Шли бы вы отсюда». Жители окрестных домов вызвали полицию. Поставлено в известность управление по охране объектов культурного наследия.
Два года назад по программе приватизации городская администрация продала баню с торгов за 33,7 миллиона рублей. Покупатель собирался возвести на ее месте две жилые свечки в более чем 20 этажей.
«Точные сведения о времени постройки здания не установлены. Судя по аэрофотоснимкам Липецка конца 1920-х годов, оно уже было построено как часть строений Липецкой авиашколы. Поскольку в послевоенный период здание использовалось в качестве бани жителями военного городка, можно предположить, что и строилось оно с тем же функциональным назначением. Объект является планировочным элементом комплекса строений Липецкой авиашколы и служит критерием для определения её исторических границ. Здание имеет некоторые черты конструктивизма», — говорится в заключении о здании бани управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области.
Это уже не первый в Липецке случай сноса зданий, признанных объектами культурного наследия. Так, на улице Фрунзе, буквально под окнами Госдирекции по охране культурного наследия, был снесен старинный особняк, а на улице Неделина — дом писателя Алексея Липецкого (Каминского).
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