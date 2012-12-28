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43 минуты назад
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В военном городке сносят выявленный объект культурного наследия — баню

Баня продана с торгов еще два года назад.

Жителей военного городка сегодня утром разбудила работающая строительная техника: экскаватор разрушал стены бани на улице Терешковой, 33а. При этом накануне строение было включено в перечень выявленных объектов культурного наследия Липецкой области — промежуточную стадию на пути к признанию бани объектом культурного наследия. Заключение об этом должна дать государственная историко-культурная экспертиза. В любом случае сносить баню, пока работают эксперты, нельзя.

Сносом здания руководит человек, приехавший на белом автомобиле с воронежскими номерами. Возмущенным местным жителям рабочие говорят: «Шли бы вы отсюда». Жители окрестных домов вызвали полицию. Поставлено в известность управление по охране объектов культурного наследия.

Два года назад по программе приватизации городская администрация продала баню с торгов за 33,7 миллиона рублей. Покупатель собирался возвести на ее месте две жилые свечки в более чем 20 этажей. 

«Точные сведения о времени постройки здания не установлены. Судя по аэрофотоснимкам Липецка конца 1920-х годов, оно уже было построено как часть строений Липецкой авиашколы. Поскольку в послевоенный период здание использовалось в качестве бани жителями военного городка, можно предположить, что и строилось оно с тем же функциональным назначением. Объект является планировочным элементом комплекса строений Липецкой авиашколы и служит критерием для определения её исторических границ. Здание имеет некоторые черты конструктивизма», — говорится в заключении о здании бани управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области.

Это уже не первый в Липецке случай сноса зданий, признанных объектами культурного наследия. Так, на улице Фрунзе, буквально под окнами Госдирекции по охране культурного наследия, был снесен старинный особняк, а на улице Неделина — дом писателя Алексея Липецкого (Каминского).
объект культурного наследия
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Комментарии (2)

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Липчанин
13 минут назад
Вся Первомайская, Октябрьская в таких памятниках , все разваливается , никому ничего не нужно, а снести эти руины нельзя , где борец за старину Найденов?
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Липчанин
19 минут назад
Продали сарай, а теперь это памятник !)
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