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сегодня, 08:50
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Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по избиениям прохожих в Липецке

Полицейские накануне задержали семерых подростков. 

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий несовершеннолетних в Липецкой области, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В средствах массовой информации сообщается, что в Липецке группа подростков избивала прохожих в общественных местах, снимала это на видео и размещала видеозаписи в сети Интернет. 

Глава ведомства Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ СК по Липецкой области Шаповалову Е.В. возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительно установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

Напомним, после публикации в социальных сетях роликов с избиениями, полицейские задержали семерых подростков в возрасте от 14 до 16 лет. Сами подростки заявили, что избивали наркоманов и закладчиков.
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Комментарии (19)

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Как гость
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Сначала новые
Пупс
6 минут назад
Избить человека и выложить в сеть, чтобы хапнуть популярности, это вообще не благородство. Жестокость, тупость, безнаказанность.
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Гость
7 минут назад
Лучше бы так с коррупцией боролись.
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горожанка
13 минут назад
Очень надеюсь, что не пожалеют бедных детишек и не спустят на тормозах. На улицах стало страшно, 90е отдыхают. Давно пора начинать наводить порядок.
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zzloyzz
13 минут назад
Стоило ожидать что СК отреагирует. Реакция общества на такое весьма громкое.
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Карабас
17 минут назад
Это просто праздник какой-то...
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володя
17 минут назад
походу 111 до 8 лет.
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липчанин
18 минут назад
Из-за таких детишек страшно стало на улицу выйти.Не верю я в эти благородные порывы.Даже наркоманов и закладчиков не имеют право избивать,тем более толпой. хорошо что вмешался Бастрыкин а то наша прокуратура хотела просто пожурить * . Впаять по полной.
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Оксана
24 минуты назад
У меня недавно родственника избили до полусмерти банда малолеток. Он не наркоман и не закладчик, а добропорядочный семьянин, который просто возвращался со мены домой. Ему только сорок лет, но теперь ему грозит инвалидное кресло. Испортили жизнь человеку и его семье. Слов не нахожу. Просто ошалелое малолетнее быдло. Нет объяснения тому, что они вытворяют. В их благородные порывы я не верю, потому что знаю, что их нет. Обсмотрелись "Слово пацана" и пошли прохожих избивать. Ненавижу! Всех сажать!
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Наталья
11 минут назад
Ужас какой, бедный мужчина
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Наталья
31 минуту назад
Очень хорошая новость!
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Липчанин
32 минуты назад
А без него никак ?
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