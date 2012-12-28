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сегодня, 08:50
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Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по избиениям прохожих в Липецке
Полицейские накануне задержали семерых подростков.
«В средствах массовой информации сообщается, что в Липецке группа подростков избивала прохожих в общественных местах, снимала это на видео и размещала видеозаписи в сети Интернет.
Глава ведомства Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ СК по Липецкой области Шаповалову Е.В. возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительно установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении Следственного комитета РФ.
Напомним, после публикации в социальных сетях роликов с избиениями, полицейские задержали семерых подростков в возрасте от 14 до 16 лет. Сами подростки заявили, что избивали наркоманов и закладчиков.
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