Липчанка получила после развода баню: но в ней не осталось оборудования, а скважина залита бетоном
Так называемые тэги на стенах здания могут обойтись их собственникам или арендаторам в 20 тысяч рублей
Несовершеннолетняя жительница Подмосковья похитила 710 тысяч рублей у липецких пенсионерок
Происшествия
78
14 минут назад
Поджигателя из Кулешовки обвиняют в умышленное уничтожение чужого имущества
Ему грозит лишение свободы.
Наказание по этой статье предусматривает принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.
О мотивах поджигателя по-прежнему ничего не известно.
«В рамках расследования будет установлен размер ущерба, причинённый действиями подозреваемого. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается», — рассказали нам в областном управлении МВД.
Напомним, вечером 25 апреля липчанин зашел в магазин с ножом, а потом облил кассу горючей жидкостью и поджег. Площадь пожара составила два квадратных метра: огонь повредил кассовое оборудование.
Его задержала и передала полицейским группа быстрого реагирования охранного агентства. Затем мужчину доставили в отдел полиции по Липецкому району.
0
0
0
0
0
Комментарии