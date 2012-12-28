Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Новостройка в центре Липецка задала новый уровень комфорта
Бизнес
24-летний липчанин поджег «Пятерочку» в Кулешовке
Происшествия
Сотрудница Росздравнадзора по Липецкой области спрятала квартиру в Греции
Общество
Липецкая вечЁрка: грязный дождь, перестрелка на улице и выпрямление моста
Общество
Липчанка получила после развода баню: но в ней не осталось оборудования, а скважина залита бетоном
Общество
Серийный магазинный вор стащил больше 400 товаров
Происшествия
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Так называемые тэги на стенах здания могут обойтись их собственникам или арендаторам в 20 тысяч рублей
Общество
Из пруда села Панино выловили утопленника
Происшествия
Возможного поджигателя квартиры на Циолковского записала камера наблюдения
Происшествия
«ВАЗ» перевернулся на районной дороге: пострадал 27-летний водитель
Происшествия
Читать все
Программу «Ремонт двора» игнорируют 14 управляющих компаний в Липецке
Общество
Какую клумбу высадят на месте цветочных часов
Общество
«Через два дня дозиметр испортился. Мы махнули на него рукой»
Общество
Липецкстат: цены на бензин в Липецкой области продолжили осторожно расти
Общество
У жителя Липецка изъяли шесть патронов к спортивно-охотничьему оружию
Происшествия
Из пруда села Панино выловили утопленника
Происшествия
Несовершеннолетняя жительница Подмосковья похитила 710 тысяч рублей у липецких пенсионерок
Происшествия
Липчанин лишился кисти правой руки в мясорубке
Происшествия
Поджигателя из Кулешовки обвиняют в умышленное уничтожение чужого имущества
Происшествия
Уникальный силач из Новой Деревни преодолел отметку в 500 мировых рекордов
Спорт
Читать все
Происшествия
78
14 минут назад

Поджигателя из Кулешовки обвиняют в умышленное уничтожение чужого имущества

Ему грозит лишение свободы. 

GOROD48 стала известна статья Уголовного кодекса по которой квалифицированы действия 24-летнего жителя Липецка, поджегшего вчера магазин «Пятерочка» в селе Кулешовка Липецкого района. Его обвиняют по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога).
Наказание по этой статье предусматривает принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.

О мотивах поджигателя по-прежнему ничего не известно.

«В рамках расследования будет установлен размер ущерба, причинённый действиями подозреваемого. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается», — рассказали нам в областном управлении МВД.

Напомним, вечером 25 апреля липчанин зашел в магазин с ножом, а потом облил кассу горючей жидкостью и поджег. Площадь пожара составила два квадратных метра: огонь повредил кассовое оборудование.

Его задержала и передала полицейским группа быстрого реагирования охранного агентства. Затем мужчину доставили в отдел полиции по Липецкому району.

поджог
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
В области начался сезон больших ремонтов дорог и мостов
Общество
Статистика: самая высокая плотность населения — в Липецке
Общество
За год в Липецке снесут четыре тысячи засохших деревьев: что их погубило?
Экономика
Бензин за неделю подорожал в Липецкой области на 0,3%
А знаете ли вы
Пираньи, кольчужный сом и Мутинус Равенелля: знаете ли вы, какие экзоты встречаются в Липецкой области?
Общество
1 мая — бесплатно. Со 2-го мая — за деньги
Общество
В Липецк привезли все обещанные трамваи
Происшествия
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по избиениям прохожих в Липецке
Общество
На торгах по ремонту дорог мэрия Липецка сэкономила 18 миллионов из губернаторских четверти миллиарда
Общество
Из украинского плена освобождены 20 липецких военнослужащих, еще 16 — находятся в списках на обмен
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru