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В Липецке начнут проектировать строительство моста от Опытной станции на улицу Гагарина

19 1297
#градостроительство #благоустройство
В Липецке начнут проектировать строительство моста от Опытной станции на улицу Гагарина

Перспектива реализации амбициозного проекта — 5-7 лет.

Как уже писал GOROD48, в следующем году липецкая мэрия начнет ремонт сразу пяти мостов: на улицах Советской, Октябрьской, Первомайской и Фрунзе через Липовку и на улице Студеновской через русло ручья Студеный. Также во второй половине 2024 года должна начаться реконструкция Октябрьского моста. Но и это еще не все. Администрация Липецка в следующем году объявит торги на разработку проектно-сметной документации строительства нового автомобильно-пешеходного моста, который должен связать Опытную станцию с улицей Гагарина.

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Новый мост — насущная потребность. Еще два года назад в мэрии не предполагали, что Опытная станция станет самым востребованным районом Липецка у застройщиков. Причем не только местных, но и иногородних. Первой ласточкой стал проект липецкого ДСК — микрорайон «Звездный», появившийся на улице Опытной у выезда на Лебедянское шоссе. За ним, через новую дорогу по улице Виктора Музыки, активно застраивается микрорайон «Взлетный», причем, быстрее жилья в нем строят коммунальную инфраструктуру: за счет разных федеральных программ возводятся дороги, сети, котельная, детский сад, и самая большая школа области — на 1 500 учеников.

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В этом году началась застройка территории бывшего АО «Тепличное». Здесь растет первая высотка ЖК «Спорт-Сити». Дальше, по улице Железнякова, начинается строительство еще одного нового жилого массива, «Авторского». Тульская компания «СЗ «Комплекс» в ноябре купил принадлежавший госкорпорации «ДОМ.РФ» земельный участок площадью 15,5 гектара в районе улицы Ботанической за рекордные 256,9 млн рублей при старте торгов в 14,2 миллиона. 30,2 га принадлежат липецкой компании «Сфера», которая собирается возвести более 200 тысяч квадратных метров жилья. На территории бывшего завода «Золотой Колос» между железной дорогой и улицей Тельмана воронежский застройщик начал строительство ЖК «Поколение».

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Если все эти планы осуществятся, то в районе Опытной будет построено до 1,2 млн кв.м жилья, в которых будут жить до 42 тысяч человек. Ровно столько, сколько в Грязях. Но выездов из Опытной в Липецк только три: через улицы Опытную и Сергея Казьмина на Лебедянское шоссе и на улицу Балмочных через извилистую и узкую дорогу частного сектора. То есть все эти 42 тысячи человек могут быть заперты в каменном мешке!

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— Новые реалии, большой интерес к этому району застройщиков поставил перед нами задачу как можно быстрее решить проблему транспортного сообщения Опытной с Липецком. У нас есть проработка обустройства выезда на Лебедянское шоссе с улицы Казьмина средствами регулировки движения, что мы сделаем уже в следующем году. Но Лебедянское шоссе — не резиновое. На нем в часы пик уже возникают заторы. Поэтому мы взялись за решение амбициозного проекта — строительства нового моста через железную дорогу в створе Боевого проезда с выходом на улицу Гагарина. Иначе район Опытной может стать проблемным анклавом, — прокомментировала GOROD48 складывающуюся ситуацию глава Липецка Евгения Уваркина.

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Одна проблема уже решена. С АО «РЖД» подписан важнейший документ — акт выбора места прохождения моста над железнодорожными путями в районе Привокзальной котельной на улице Гагарина. В следующем году городской департамент градостроительства и архитектуры начнет работу над проектом планировки. Примечательно, что в месте предполагаемого сооружения моста и дороги к нему со стороны Боевого проезда почти нет находящихся в частной собственности земельных участков, а значит, можно сэкономить на их выкупе.

Также мэрия планирует в следующем году актуализировать проект комплексного развития транспортной инфраструктуры с учетом всего градостроительного потенциала района Опытной, что необходимо для работ по проектированию моста. А как только проект будет готов, можно начинать большую стройку. При наличии, конечно, финансирования. А денег потребуется немало. По самым грубыми прикидкам — не менее пяти миллиардов рублей на мост, его сопряжение с улицей Гагарина и дорожные развязки.

— Мы уже в тесном сотрудничестве с депутатом Госдумы Дмитрием Аверовым думаем, как привлечь к этому проекту федеральное финансирование. Не будем забывать, что в предстоящие два года нам необходимо найти деньги на реконструкцию Октябрьского моста — по нему необходимо прокладывать новые рельсы и обеспечить полноценный скоростной режим новых трамваев — говорит мэр.

Также мэрия ищет возможности скоординировать свои усилия с застройщиком ЖК «Поколение» На территории бывшего завода «Золотой Колос» — между железной дорогой и улицей Тельмана — воронежская компания начала строительство ЖК «Поколение». Если проложить по краю нового жилого массива дорогу, которая соединит с улицей Тельмана и Балмочных улицу Станционную и отремонтированную этой осенью Нулевую аллею, то у жителей Опытной появится еще один выезд в город, без заезда на Карьер.

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В планах мэрии на следующий год — ремонт картами внутриквартального проезда на Опытной между «Звездным» и двумя старыми пятиэтажками №15 и №21 по улице Опытной. Также нуждаются в ремонте заезды в «Звездный» с улицы Опытной. Их должен был сделать застройщик микрорайона, но, как говорится, не сложилось.

— На Опытной еще много проблем. Например, подтопление района частной застройки. Там была когда-то своя экосистема, которая позволяла воде уходить, но в результате в некотором роде хаотичной застройки и действий некоторых владельцев земельных участков, засыпавших родники, вода появилась в подвалах домов. В следующем году мы постараемся изыскать средства в бюджете на проектирование водоотведения, — сказала Евгения Уваркина.

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Проблема нехватки мест в детских садах и школах Опытной будет решена резервированием места под еще одну школу в ЖК «Авторский». А застройщик нового ЖК в районе улицы Ботанической будет обязан построить детский сад за свой счет.

— Мы активно привлекаем бизнес для строительства новых социальных объектов. Вчера, например, подписали с воронежской компанией «Еврострой», которая входит в ТОП-20 рейтинга Минстроя, соглашение на комплексную застройку части района Тракторного. Застройщик за свой счет построит помимо распределительной подстанции детский сад. Мы рады, что в Липецке появятся такие ответственные застройщики, предлагающие наряду с новым для Липецка качеством жилья еще и помощь в решении социальных проблем, — говорит мэр.
19 1297
#градостроительство #благоустройство

Комментарии (19)

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Дед

1 минуту назад
А для кого это жилье строится ?нас больше не становится убыль населения на лицо.в Москве понятно строят для заселения иммигрантов а у нас для кого.
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Нет

2 минуты назад
Честно, не хочет,Шанхай,пусть там остаётся.
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Мальцев

2 минуты назад
Я не думаю что там купят Липчане квартиры, только приезжие и переселенцы оттуда не уехать, это будет ад, а мост когда его построят, пройдёт немало лет, вы только посмотрите какие пробки на кольце Трубного, так что думайте прежде чем покупайте там человейник, застройщика лишь бы продать, не видитесь на красивые картинки
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Триатлон

10 минут назад
Один уже запускал воздушное метро.
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Юрик

12 минут назад
Непонятно совсем непонятно, кто покупает человейники если население Липецка падает?
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Юрий 48

13 минут назад
Застройщики строят, у них в голове только деньги а обычным людям которые купят потом эти квартиры в человечниках мучиться всю оставшиеся жизнь, причин для этого множество.
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Олег 48

24 минуты назад
Да кому эти яйчейки нужны, лучше бы сделали виадук на кольце трубного
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макс

31 минуту назад
А 3 мост с Механизаторов на кольцо Лесной, они не хотят начать проектировать
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Маня Деникина

32 минуты назад
Терентий, дома снесём вдоль дорог, всё заасфальтируем. А вы какого ответа ждёте? Город-то уже построен
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Вася

34 минуты назад
Всё красиво сказано. Вот только непонятно строить будут компании из Воронежа, Тулы, наверняка Тамбова, у них что в своих городах нет работы. Или липецкие компании поедут туда строить. Что то тут кроется непонятное обычному жителю.
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