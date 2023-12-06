Общество
сегодня, 15:27
В Липецке начнут проектировать строительство моста от Опытной станции на улицу Гагарина
Перспектива реализации амбициозного проекта — 5-7 лет.
Как уже писал GOROD48, в следующем году липецкая мэрия начнет ремонт сразу пяти мостов: на улицах Советской, Октябрьской, Первомайской и Фрунзе через Липовку и на улице Студеновской через русло ручья Студеный. Также во второй половине 2024 года должна начаться реконструкция Октябрьского моста. Но и это еще не все. Администрация Липецка в следующем году объявит торги на разработку проектно-сметной документации строительства нового автомобильно-пешеходного моста, который должен связать Опытную станцию с улицей Гагарина.
Новый мост — насущная потребность. Еще два года назад в мэрии не предполагали, что Опытная станция станет самым востребованным районом Липецка у застройщиков. Причем не только местных, но и иногородних. Первой ласточкой стал проект липецкого ДСК — микрорайон «Звездный», появившийся на улице Опытной у выезда на Лебедянское шоссе. За ним, через новую дорогу по улице Виктора Музыки, активно застраивается микрорайон «Взлетный», причем, быстрее жилья в нем строят коммунальную инфраструктуру: за счет разных федеральных программ возводятся дороги, сети, котельная, детский сад, и самая большая школа области — на 1 500 учеников.
В этом году началась застройка территории бывшего АО «Тепличное». Здесь растет первая высотка ЖК «Спорт-Сити». Дальше, по улице Железнякова, начинается строительство еще одного нового жилого массива, «Авторского». Тульская компания «СЗ «Комплекс» в ноябре купил принадлежавший госкорпорации «ДОМ.РФ» земельный участок площадью 15,5 гектара в районе улицы Ботанической за рекордные 256,9 млн рублей при старте торгов в 14,2 миллиона. 30,2 га принадлежат липецкой компании «Сфера», которая собирается возвести более 200 тысяч квадратных метров жилья. На территории бывшего завода «Золотой Колос» между железной дорогой и улицей Тельмана воронежский застройщик начал строительство ЖК «Поколение».
Если все эти планы осуществятся, то в районе Опытной будет построено до 1,2 млн кв.м жилья, в которых будут жить до 42 тысяч человек. Ровно столько, сколько в Грязях. Но выездов из Опытной в Липецк только три: через улицы Опытную и Сергея Казьмина на Лебедянское шоссе и на улицу Балмочных через извилистую и узкую дорогу частного сектора. То есть все эти 42 тысячи человек могут быть заперты в каменном мешке!
— Новые реалии, большой интерес к этому району застройщиков поставил перед нами задачу как можно быстрее решить проблему транспортного сообщения Опытной с Липецком. У нас есть проработка обустройства выезда на Лебедянское шоссе с улицы Казьмина средствами регулировки движения, что мы сделаем уже в следующем году. Но Лебедянское шоссе — не резиновое. На нем в часы пик уже возникают заторы. Поэтому мы взялись за решение амбициозного проекта — строительства нового моста через железную дорогу в створе Боевого проезда с выходом на улицу Гагарина. Иначе район Опытной может стать проблемным анклавом, — прокомментировала GOROD48 складывающуюся ситуацию глава Липецка Евгения Уваркина.
Одна проблема уже решена. С АО «РЖД» подписан важнейший документ — акт выбора места прохождения моста над железнодорожными путями в районе Привокзальной котельной на улице Гагарина. В следующем году городской департамент градостроительства и архитектуры начнет работу над проектом планировки. Примечательно, что в месте предполагаемого сооружения моста и дороги к нему со стороны Боевого проезда почти нет находящихся в частной собственности земельных участков, а значит, можно сэкономить на их выкупе.
Также мэрия планирует в следующем году актуализировать проект комплексного развития транспортной инфраструктуры с учетом всего градостроительного потенциала района Опытной, что необходимо для работ по проектированию моста. А как только проект будет готов, можно начинать большую стройку. При наличии, конечно, финансирования. А денег потребуется немало. По самым грубыми прикидкам — не менее пяти миллиардов рублей на мост, его сопряжение с улицей Гагарина и дорожные развязки.
— Мы уже в тесном сотрудничестве с депутатом Госдумы Дмитрием Аверовым думаем, как привлечь к этому проекту федеральное финансирование. Не будем забывать, что в предстоящие два года нам необходимо найти деньги на реконструкцию Октябрьского моста — по нему необходимо прокладывать новые рельсы и обеспечить полноценный скоростной режим новых трамваев — говорит мэр.
Также мэрия ищет возможности скоординировать свои усилия с застройщиком ЖК «Поколение» На территории бывшего завода «Золотой Колос» — между железной дорогой и улицей Тельмана — воронежская компания начала строительство ЖК «Поколение». Если проложить по краю нового жилого массива дорогу, которая соединит с улицей Тельмана и Балмочных улицу Станционную и отремонтированную этой осенью Нулевую аллею, то у жителей Опытной появится еще один выезд в город, без заезда на Карьер.
В планах мэрии на следующий год — ремонт картами внутриквартального проезда на Опытной между «Звездным» и двумя старыми пятиэтажками №15 и №21 по улице Опытной. Также нуждаются в ремонте заезды в «Звездный» с улицы Опытной. Их должен был сделать застройщик микрорайона, но, как говорится, не сложилось.
— На Опытной еще много проблем. Например, подтопление района частной застройки. Там была когда-то своя экосистема, которая позволяла воде уходить, но в результате в некотором роде хаотичной застройки и действий некоторых владельцев земельных участков, засыпавших родники, вода появилась в подвалах домов. В следующем году мы постараемся изыскать средства в бюджете на проектирование водоотведения, — сказала Евгения Уваркина.
Проблема нехватки мест в детских садах и школах Опытной будет решена резервированием места под еще одну школу в ЖК «Авторский». А застройщик нового ЖК в районе улицы Ботанической будет обязан построить детский сад за свой счет.
— Мы активно привлекаем бизнес для строительства новых социальных объектов. Вчера, например, подписали с воронежской компанией «Еврострой», которая входит в ТОП-20 рейтинга Минстроя, соглашение на комплексную застройку части района Тракторного. Застройщик за свой счет построит помимо распределительной подстанции детский сад. Мы рады, что в Липецке появятся такие ответственные застройщики, предлагающие наряду с новым для Липецка качеством жилья еще и помощь в решении социальных проблем, — говорит мэр.
Новый мост — насущная потребность. Еще два года назад в мэрии не предполагали, что Опытная станция станет самым востребованным районом Липецка у застройщиков. Причем не только местных, но и иногородних. Первой ласточкой стал проект липецкого ДСК — микрорайон «Звездный», появившийся на улице Опытной у выезда на Лебедянское шоссе. За ним, через новую дорогу по улице Виктора Музыки, активно застраивается микрорайон «Взлетный», причем, быстрее жилья в нем строят коммунальную инфраструктуру: за счет разных федеральных программ возводятся дороги, сети, котельная, детский сад, и самая большая школа области — на 1 500 учеников.
В этом году началась застройка территории бывшего АО «Тепличное». Здесь растет первая высотка ЖК «Спорт-Сити». Дальше, по улице Железнякова, начинается строительство еще одного нового жилого массива, «Авторского». Тульская компания «СЗ «Комплекс» в ноябре купил принадлежавший госкорпорации «ДОМ.РФ» земельный участок площадью 15,5 гектара в районе улицы Ботанической за рекордные 256,9 млн рублей при старте торгов в 14,2 миллиона. 30,2 га принадлежат липецкой компании «Сфера», которая собирается возвести более 200 тысяч квадратных метров жилья. На территории бывшего завода «Золотой Колос» между железной дорогой и улицей Тельмана воронежский застройщик начал строительство ЖК «Поколение».
Если все эти планы осуществятся, то в районе Опытной будет построено до 1,2 млн кв.м жилья, в которых будут жить до 42 тысяч человек. Ровно столько, сколько в Грязях. Но выездов из Опытной в Липецк только три: через улицы Опытную и Сергея Казьмина на Лебедянское шоссе и на улицу Балмочных через извилистую и узкую дорогу частного сектора. То есть все эти 42 тысячи человек могут быть заперты в каменном мешке!
— Новые реалии, большой интерес к этому району застройщиков поставил перед нами задачу как можно быстрее решить проблему транспортного сообщения Опытной с Липецком. У нас есть проработка обустройства выезда на Лебедянское шоссе с улицы Казьмина средствами регулировки движения, что мы сделаем уже в следующем году. Но Лебедянское шоссе — не резиновое. На нем в часы пик уже возникают заторы. Поэтому мы взялись за решение амбициозного проекта — строительства нового моста через железную дорогу в створе Боевого проезда с выходом на улицу Гагарина. Иначе район Опытной может стать проблемным анклавом, — прокомментировала GOROD48 складывающуюся ситуацию глава Липецка Евгения Уваркина.
Одна проблема уже решена. С АО «РЖД» подписан важнейший документ — акт выбора места прохождения моста над железнодорожными путями в районе Привокзальной котельной на улице Гагарина. В следующем году городской департамент градостроительства и архитектуры начнет работу над проектом планировки. Примечательно, что в месте предполагаемого сооружения моста и дороги к нему со стороны Боевого проезда почти нет находящихся в частной собственности земельных участков, а значит, можно сэкономить на их выкупе.
Также мэрия планирует в следующем году актуализировать проект комплексного развития транспортной инфраструктуры с учетом всего градостроительного потенциала района Опытной, что необходимо для работ по проектированию моста. А как только проект будет готов, можно начинать большую стройку. При наличии, конечно, финансирования. А денег потребуется немало. По самым грубыми прикидкам — не менее пяти миллиардов рублей на мост, его сопряжение с улицей Гагарина и дорожные развязки.
— Мы уже в тесном сотрудничестве с депутатом Госдумы Дмитрием Аверовым думаем, как привлечь к этому проекту федеральное финансирование. Не будем забывать, что в предстоящие два года нам необходимо найти деньги на реконструкцию Октябрьского моста — по нему необходимо прокладывать новые рельсы и обеспечить полноценный скоростной режим новых трамваев — говорит мэр.
Также мэрия ищет возможности скоординировать свои усилия с застройщиком ЖК «Поколение» На территории бывшего завода «Золотой Колос» — между железной дорогой и улицей Тельмана — воронежская компания начала строительство ЖК «Поколение». Если проложить по краю нового жилого массива дорогу, которая соединит с улицей Тельмана и Балмочных улицу Станционную и отремонтированную этой осенью Нулевую аллею, то у жителей Опытной появится еще один выезд в город, без заезда на Карьер.
В планах мэрии на следующий год — ремонт картами внутриквартального проезда на Опытной между «Звездным» и двумя старыми пятиэтажками №15 и №21 по улице Опытной. Также нуждаются в ремонте заезды в «Звездный» с улицы Опытной. Их должен был сделать застройщик микрорайона, но, как говорится, не сложилось.
— На Опытной еще много проблем. Например, подтопление района частной застройки. Там была когда-то своя экосистема, которая позволяла воде уходить, но в результате в некотором роде хаотичной застройки и действий некоторых владельцев земельных участков, засыпавших родники, вода появилась в подвалах домов. В следующем году мы постараемся изыскать средства в бюджете на проектирование водоотведения, — сказала Евгения Уваркина.
Проблема нехватки мест в детских садах и школах Опытной будет решена резервированием места под еще одну школу в ЖК «Авторский». А застройщик нового ЖК в районе улицы Ботанической будет обязан построить детский сад за свой счет.
— Мы активно привлекаем бизнес для строительства новых социальных объектов. Вчера, например, подписали с воронежской компанией «Еврострой», которая входит в ТОП-20 рейтинга Минстроя, соглашение на комплексную застройку части района Тракторного. Застройщик за свой счет построит помимо распределительной подстанции детский сад. Мы рады, что в Липецке появятся такие ответственные застройщики, предлагающие наряду с новым для Липецка качеством жилья еще и помощь в решении социальных проблем, — говорит мэр.
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