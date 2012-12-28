Минфин забрал у Липецка дорожную дотацию в 387 миллионов рублей

При всем при этом мэрия намерена проектировать строительство нового моста, который должен связать Опытную станцию с улицей Гагарина.

Неприятную новость сегодня озвучила на заседании комиссии по бюджету и муниципальной собственности Липецкого горсовета председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова: федеральный центр забрал у Липецка 387 млн рублей, ранее выделенных на строительство новых дорог второй очереди в микрорайоне «Взлетный» по программе «Стимул». В итоге, по словам председателя городского департамента градостроительства и архитектуры Светланы Сурмий, мэрии где-то придется искать на это средства (первая внутриквартальная дорога во «Взлетном», на которую по программе «Стимул» Липецк получил в прошлом году 262,8 млн рублей, уже частично построена, а весной ее укатают асфальтом). При всем при этом мэрия намерена проектировать строительство нового моста, который должен связать Опытную станцию с улицей Гагарина.Сегодня же депутаты обсудили иные поправки городского бюджета. Липецк получил 180 миллионов рублей дотации из областного бюджета. 100 миллионов из них потратят на ремонт дорог, 80 миллионов — на исполнение наказов избирателей. Еще один трансферт из вышестоящих бюджетов в сумме 202 миллиона рублей направят на ежемесячное денежное вознаграждение учителей за классное руководство и на обеспечение деятельности советников директоров школ по воспитательной работе.Из областного бюджета на программу «Мой двор» потратят 27 миллионов рублей, 140,2 миллиона выделят дополнительно на оплату дополнительных работ по капремонтам 54-й и 63-й школ города — их реновация закончилась в прошлом году, 15,3 миллиона получат строители «умной» спортивной площадки на Сырском Руднике. На разработку проектно-сметной документации на строительство школы в «Университетском» выделены 10 миллионов , на реконструкцию дороги, проходящей через лог к жилым домам по улице Баумана — три миллиона, на продолжение строительства кладбища в Сселках — два миллиона рублей. На вывоз свалки строительных материалов, крупногабаритного мусора и горы чернозема в микрорайоне «Звездный» заложены 6,5 миллиона рублей, на реализацию новой программы «Ремонт дворов» — 51,6 миллиона рублей.Депутаты засыпали чиновников вопросами и предложениями. Так, депутат Николай Двугрошев выразил неудовольствие зимней уборкой города. Он спросил, что предпримет мэрия для улучшения ситуации? Почему он не увидел прибавки к этой статье расходов при предложенной корректировке бюджета? Председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павел Звонарев сказал, что в ведомстве решили пойти иным путем: перераспределить имеющиеся средства, изыскать 45 миллионов рублей на оплату труда привлеченных организаций за счет, в том числе, заложенных на будущую зиму средств на приобретение песка и соли.Вице-спикер Евгений Павлов поинтересовался, будет ли необходимо управляющим компаниям проводить собрания жильцов, решая вопрос о приеме на баланс дома игровых и спортивных городков при участии в программе «Ремонт двора». Мол, муторное и неблагодарное это дело. Заместитель председателя департамента развития территории Алексей Тихомиров ответил, что да. Но обратил внимание на другие виды работ, которые не требуют общедомовых собраний — на ремонт асфальта во дворах, на снос и опиливание аварийных деревьев, на обновление контейнерных площадок. За все эти работы УК получит 90-процентное софинансирование из городского бюджета, на что и выделены 51,6 миллиона рублей.— У жителей есть запрос именно на эти виды работ, — сказал Алексей Тихомиров.Первый вице-спикер Борис Понаморев спросил, а с чего это вдруг мэрия решила выделить 6,5 миллиона на ликвидацию свалки в «Европейском», если она оставлена застройщиками микрорайона? Не правильнее ли было не допустить ее появления на стадии строительства жилых домов? И внятного ответа на эти вопросы не получил. Лишь узнал, что в этом году мэрия собирается ликвидировать шесть свалок, главным образом, крупногабаритного и строительного мусора.С учетом внесенных изменений бюджет города на 2024 год по доходам составит 22,3 миллиарда рублей, по расходам - 22,9 миллиарда с дефицитом в 679 миллионов рублей.