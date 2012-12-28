Уходящий циклон заберет с собой дожди

27 апреля через территорию Липецкой области с юго-запада на северо-восток будет перемещаться циклон, под влиянием которого в регионе пройдут кратковременные дожди. 28 и 29 апреля наш регион окажется на восточной периферии антициклона, существенных осадков не ожидается.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 27 апреля — 17-18 градусов тепла, что на 6-7 градусов выше нормы, 28 и 29 апреля —13-14 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, небольшие кратковременные дожди. Ветер южный, 8-13 м/сек. Температура ночью — от +9 до +14 градусов, днем — от +20 до +25 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, небольшие кратковременные дожди. Температура ночью — от +11 до +13, днем — от +22 до +24 градусов.День 27 апреля стал самым теплым в Липецке в 1950 году, тогда в городе было +26. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2003 году — 6 градусов мороза.