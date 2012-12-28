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911
сегодня, 08:39
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Серийный магазинный вор стащил больше 400 товаров

Продукты он выносил из магазинов коробками, за пазухой и в рюкзаке.

Полицейские передали в суд уголовное дело 22-летнего жителя Липецка, обвиняемого в многочисленных кражах из магазинов. По данным следствия, с января по сентябрь 2023 года он совершил 16 краж и вынес из супермаркетов около 60 упаковок сыра и колбасы, более 70 упаковок сливочного масла, свыше 70 упаковок кофе, более 190 плиток шоколада, и алкоголь.

«Похищенные товары молодой человек складывал в рюкзак или прятал под одеждой, после чего минуя кассовые зоны, беспрепятственно покидал торговые залы», — сообщили в полиции.

Общий ущерб магазинов оценивается более чем  в 52 тысячи рублей.

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Комментарии (6)

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Сначала новые
Викторм
8 минут назад
Ну, годика полтора, больше не надо. Преступная деятельность в виде промысла...
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zzloyzz
29 минут назад
Такого рода воришки берут легко сбываемый товар. Потом предлагают другим продавцам или случайным прохожим за половину цены.
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сатана 3 го участка
31 минуту назад
А зачем работать лучше воровать. Жизнь испортить с молоду....
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Вован
22 минуты назад
Ну и много он заработал денег за 9 месяцев? А по итогу придется возмещать за украденный товар и как минимум условна.
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7
48 минут назад
Понять и простить
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АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
26 минут назад
На зону,пусть там "понимают "и "прощают".
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