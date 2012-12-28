Серийный магазинный вор стащил больше 400 товаров

Продукты он выносил из магазинов коробками, за пазухой и в рюкзаке.



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Полицейские передали в суд уголовное дело 22-летнего жителя Липецка, обвиняемого в многочисленных кражах из магазинов. По данным следствия, с января по сентябрь 2023 года он совершил 16 краж и вынес из супермаркетов около 60 упаковок сыра и колбасы, более 70 упаковок сливочного масла, свыше 70 упаковок кофе, более 190 плиток шоколада, и алкоголь.«Похищенные товары молодой человек складывал в рюкзак или прятал под одеждой, после чего минуя кассовые зоны, беспрепятственно покидал торговые залы», — сообщили в полиции.Общий ущерб магазинов оценивается более чем в 52 тысячи рублей.