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Происшествия
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сегодня, 08:39
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Серийный магазинный вор стащил больше 400 товаров
Продукты он выносил из магазинов коробками, за пазухой и в рюкзаке.
«Похищенные товары молодой человек складывал в рюкзак или прятал под одеждой, после чего минуя кассовые зоны, беспрепятственно покидал торговые залы», — сообщили в полиции.
Общий ущерб магазинов оценивается более чем в 52 тысячи рублей.
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