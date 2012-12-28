Липчанин лишился кисти правой руки в мясорубке

Несчастный случай на производстве произошел в селе Казинка.

Сегодня на перерабатывающем предприятии в селе Казинка 37-летний мужчина лишился кисти правой руки. По неосторожности он сунул руку в промышленную мясорубку.Мужчину доставили в дежурную по Липецку больницу «Свободный Сокол». Пациенту диагностировали травматическую ампутацию правой кисти.