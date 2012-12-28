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Происшествия
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сегодня, 14:59
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Липчанин лишился кисти правой руки в мясорубке
Несчастный случай на производстве произошел в селе Казинка.
Мужчину доставили в дежурную по Липецку больницу «Свободный Сокол». Пациенту диагностировали травматическую ампутацию правой кисти.
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