Из украинского плена освобождены 20 липецких военнослужащих, еще 16 — находятся в списках на обмен

Об этом сегодня рассказала депутатам областного Совета Уполномоченный по правам человека в Липецкой области Ираида Тихонова.



Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Липецкой области Ираиды Тихоновой рассмотрели сегодня депутаты областного Совета на комитете по законодательству и правовым вопросам.По словам Ираиды Тихновой, при содействии аппарата омбудсмена из украинского плена в результате обмена удалось вернуть 20 военнослужащих, уроженцев Липецкой области. Еще 16 включены в список на обмен.По этим вопросам Ираида Тихонова плотно работает с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой, прокуратурой Липецкой области, военными прокуратурами гарнизонов, Минобороны.За прошлый год к уполномоченному поступило 1325 обращений. С большим отрывом доминируют обращения военнослужащих, участвующих в СВО, и членов их семей — 35 % от всего количества обращений. В основном их вопросы связаны с восстановлением и переоформлением документов, поиском пропавших без вести.Как отметила Ираида Тихонова, по областным выплатам ни одного обращения к ней не поступало. Все региональные льготы осуществляются в срок и в полном размере.Другие вопросы касались реализации и обеспечения жилищных прав граждан и социальных прав, а также жалоб осуждённых и их родственников по вопросам уголовно-исполнительного законодательства. Кроме того, на приемах липчане просят содействия в получении квалифицированной медицинской помощи, соблюдении трудового законодательства.