Общество
1969
23 минуты назад
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В Липецке дистанционным способом уничтожили обломок беспилотника
Некоторое время назад липчане услышали громкий хлопок
Пострадавших нет, на работу комбината существенного влияния не оказано".
Напомним, по данным Минобороны, сегодня ночью, с 00:20 до 02:00, пресечены атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.
«Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены над территориями Курской (1 БПЛА), Липецкой (2 БПЛА) областей и уничтожен БПЛА над территорией Тульской области», — говорится в официальном сообщении ведомства.
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