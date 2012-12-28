С понедельника в Липецке начнется ямочный ремонт на 8 улицах, нескольких спусках и проездах
Эксцесс исполнителя: липецкие школьники едут домой на поезде, если не приезжает 13-й автобус
Общество
426
53 минуты назад
6
Суд обратил акции и доли липецкой фабрики «Рошен» в доход государства
Кроме того, суд запретил деятельность бывшего президента Украины Петра Порошенко его старшего сына Алексея и бывшего заместителя генерального директора ОАО «ЛКФ «Рошен» Олега Казакова на территории РФ.
По решению суда в доход Российской Федерации должны быть обращены акции АО «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» и 94,9976% долей в уставном капитале ООО «Рошен», принадлежащие «Центрально-Европейской кондитерской компании», 5% долей в уставном капитале ООО «Рошен», принадлежащие Олегу Казакову — бывшему заместителю генерального директора ОАО «ЛКФ «Рошен».
«Решение суда о передаче доли в уставном капитале ООО «Рошен» в пользу Российской Федерации является основанием для государственной регистрации соответствующего изменения. Решение суда по административному делу обращено к немедленному исполнению. Может быть обжаловано в апелляционном порядке в Липецкий областной суд в установленные законом сроки», — рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.
0
0
0
6
0
Комментарии (6)