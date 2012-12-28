Суд обратил акции и доли липецкой фабрики «Рошен» в доход государства

Кроме того, суд запретил деятельность бывшего президента Украины Петра Порошенко его старшего сына Алексея и бывшего заместителя генерального директора ОАО «ЛКФ «Рошен» Олега Казакова на территории РФ.

Октябрьский районный суд Липецка удовлетворил требования заместителя Генерального прокурора Российской Федерации, действующего в интересах Российской Федерации и защиту прав неопределенного круга лиц, о запрете на территории страны деятельности Петра Порошенко, Алексея Порошенко и Олега Казакова в связи с осуществлением экстремистской деятельности.По решению суда в доход Российской Федерации должны быть обращены акции АО «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» и 94,9976% долей в уставном капитале ООО «Рошен», принадлежащие «Центрально-Европейской кондитерской компании», 5% долей в уставном капитале ООО «Рошен», принадлежащие Олегу Казакову — бывшему заместителю генерального директора ОАО «ЛКФ «Рошен».«Решение суда о передаче доли в уставном капитале ООО «Рошен» в пользу Российской Федерации является основанием для государственной регистрации соответствующего изменения. Решение суда по административному делу обращено к немедленному исполнению. Может быть обжаловано в апелляционном порядке в Липецкий областной суд в установленные законом сроки», — рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.