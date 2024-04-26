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Происшествия
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сегодня, 10:23
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Возможного поджигатель квартиры на Циолковского записала камера наблюдения
Лицо мужчина прятал под капюшоном.
Судя по записи, которая попала в распоряжения GOROD48, мужчина с капюшоном на голове подошел к подъезду в 20:49 и позвонил в домофон. В 20:51 камера фиксирует вспышку и спустя 10 секунд мужчина покидает подъезд. А через минуту на улице начинается суета, жильцы дома массово покидаю квартиры. Среди тех кого записала камера и жилец одной и пострадавших квартир Сергей, он принимает на руки сына, которого ему спустили из окна. А потом к дому прибывают пожарные и врачи.
Напомним, что вечером 22 апреля на третьем этаже дома выгорели четыре квартиры. Площадь возгорания составила около ста квадратных метров. Были эвакуированы 16 человек, две женщины попали в больницу. Несколько семей остались без жилья. Причиной пожара, по версии жильцов и правоохранительных органов, стал поджог двери одной из квартир 36-летним мужчиной. Свои действия он объяснил разрывом отношений со стороны живущей в этой квартиры женщины.
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