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Общество
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сегодня, 12:56
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Проектирование новой ветки Октябрьского моста должны закончить к 1 июля
Об этом GOROD48 сегодня сообщила глава Липецка Евгения Уваркина.
— Предполагается строительство вдоль существующего 52-летнего Октябрьского моста нового параллельного. Его проектно-сметная документация должна быть готова весной. Потом ее отправят на государственную экспертизу. В итоге весь пакет документов на новый мост мы получим к 1 июля, — сказала мэр.
Только тогда, когда будет просчитана смета, можно будет искать источники финансирования явно дорогостоящего проекта. Часть средств на строительство новой ветки Октябрьского моста в городском бюджете есть — это 600 млн рублей, которые ранее предполагалось направить на реконструкцию улицы Папина (в этом году ее капитально отремонтируют). Остальные средства Евгения Уваркина намерена просить у правительства Липецкой области и у федерального центра.
— На федеральном уровне есть несколько программ, по которым Липецк может получить средства на реализацию столь масштабного проекта. Это и казначейские кредиты, которые можно привлекать в том числе на развитие дорожной инфраструктуры, и нацпроект «Безопасные качественные дороги», и федеральная адресная инвестиционная программа. Наша цель — в 2025-2026 годах построить новую ветку Октябрьского моста.
Этот план позволит избежать транспортного коллапса в утренние и вечерние часы пик, который бы обязательно наступил при реконструкции существующего моста по привычной для Липецка схеме: поочередного перекрытия половины путепровода для движения транспорта. По словам главы города, с концессионером, компанией «Мовиста-Регионы», которая модернизирует существующую трамвайную сеть, достигнута договоренность о том, что пока не будет введена в эксплуатацию новая ветка моста, новые трамваи будут ходить по существующему, но с малой скоростью.
Напомним, что техническое состояние Октябрьского моста не позволяет переложить на нем трамвайные линии без усиления конструкций сооружения. О строительстве нового моста рядом с существующим, четырехполосного, с двумя трамвайными ветками, Евгения Уваркина сообщила на своей итоговой пресс-конференции в декабре прошлого года. На разработку проектно-сметной документации были выделены 28 млн рублей. Судьба 52-летнего путепровода решится после того, как будет построен новый. Возможно, его оставят для движения автомобилей и пешеходов.
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