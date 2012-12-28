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сегодня, 12:56
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Проектирование новой ветки Октябрьского моста должны закончить к 1 июля

Об этом GOROD48 сегодня сообщила глава Липецка Евгения Уваркина.

По словам мэра, планы на строительство новой ветки моста, на которой помимо устройства четырехполосного дорожного полотна будут проложены и трамвайные пути, остаются неизменными, хотя один популярный телеграмм-канал и сообщил о том, что «мэрия объявила депутатам, что параллельный мост строить не будут».

— Предполагается строительство вдоль существующего 52-летнего Октябрьского моста нового параллельного. Его проектно-сметная документация должна быть готова весной. Потом ее отправят на государственную экспертизу. В итоге весь пакет документов на новый мост мы получим к 1 июля, — сказала мэр.

Только тогда, когда будет просчитана смета, можно будет искать источники финансирования явно дорогостоящего проекта. Часть средств на строительство новой ветки Октябрьского моста в городском бюджете есть — это 600 млн рублей, которые ранее предполагалось направить на реконструкцию улицы Папина (в этом году ее капитально отремонтируют). Остальные средства Евгения Уваркина намерена просить у правительства Липецкой области и у федерального центра.

— На федеральном уровне есть несколько программ, по которым Липецк может получить средства на реализацию столь масштабного проекта. Это и казначейские кредиты, которые можно привлекать в том числе на развитие дорожной инфраструктуры, и нацпроект «Безопасные качественные дороги», и федеральная адресная инвестиционная программа. Наша цель — в 2025-2026 годах построить новую ветку Октябрьского моста.

Этот план позволит избежать транспортного коллапса в утренние и вечерние часы пик, который бы обязательно наступил при реконструкции существующего моста по привычной для Липецка схеме: поочередного перекрытия половины путепровода для движения транспорта. По словам главы города, с концессионером, компанией «Мовиста-Регионы», которая модернизирует существующую трамвайную сеть, достигнута договоренность о том, что пока не будет введена в эксплуатацию новая ветка моста, новые трамваи будут ходить по существующему, но с малой скоростью.

Напомним, что техническое состояние Октябрьского моста не позволяет переложить на нем трамвайные линии без усиления конструкций сооружения. О строительстве нового моста рядом с существующим, четырехполосного, с двумя трамвайными ветками, Евгения Уваркина сообщила на своей итоговой пресс-конференции в декабре прошлого года. На разработку проектно-сметной документации были выделены 28 млн рублей. Судьба 52-летнего путепровода решится после того, как будет построен новый. Возможно, его оставят для движения автомобилей и пешеходов.
Октябрьский мост
концессия
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Комментарии (10)

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Как гость
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Сначала новые
степа
26 минут назад
она ведь год не указала
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Витек
33 минуты назад
А внутриквартальные проезды когда песко-соляной смесью посыпят? в июне?
Ответить
степа
47 минут назад
она ведь год не указала
Ответить
Горожанка
47 минут назад
Осваивание денег через проекты
Ответить
Так вроде
57 минут назад
Она уже не будет работать?
Ответить
Инфинитя
сегодня, 13:26
Ежели горбатый мостик собираются ремонтировать 10 месяцев, то какой будет срок строительства у этого тогда...
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Дед
34 минуты назад
Лет 5 не меньше ,он вон какой большой
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Шаман
сегодня, 13:23
Про метро уже было?
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Терентий
сегодня, 13:14
Был один мост в дырочку, потом будет два.
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смотритель зоопарка
сегодня, 13:07
не понял, че в итоге с папина, как выделили 200млн так и останется?
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