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Общество
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21 минуту назад
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Газовая служба начала обещанные отключения из-за не подписанных договоров
В зоне риска четверть собственников жилья.
Квартиру, в которой отключили газ, ее владелица Елена Рябова, сдает. Она не верила, что отсутствие договора может привести к отключению газа.
— Потом, да потом, и вот «на потом» дождалась! — Елена Рябова, кватиру которой газовая служба выбрала из таких же 250, собственникам которых разослала соответствующие уведомления заказными письмами еще в январе.
Чтобы установить заглушку на газовую трубу, требуется 5-10 минут, примерно столько же надо, чтобы вернуть газ в квартиру. За работу по отключению и подключению газа придется заплатить 7 600 рублей. И договор на обслуживание ВДГО (внутридомового газового оборудования) заключить все равно придется.
К концу февраля в Липецкой области такие договоры заключили почти 75% собственников квартир. Оставшиеся 25% рискуют остаться без голубого топлива. Заглушки ставят даже в квартирах, оснащенных газовыми колонками, то есть владельцы такого жилья останутся еще и без горячей воды. Не отключают только квартиры с газовым отоплением.
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