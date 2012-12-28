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435
21 минуту назад
8

Газовая служба начала обещанные отключения из-за не подписанных договоров

В зоне риска четверть собственников жилья.

Сегодня утром сотрудники газовой службы отключили газ первому абоненту, не заключившему с ними договор на техническое обслуживание газового оборудования. Такие договоры газовики требовали заключить еще до конца 2023 года.

Квартиру, в которой отключили газ, ее владелица Елена Рябова, сдает. Она не верила, что отсутствие договора может привести к отключению газа.


— Потом, да потом, и вот «на потом» дождалась! — Елена Рябова, кватиру которой газовая служба выбрала из таких же 250, собственникам которых разослала соответствующие уведомления заказными письмами еще в январе.




Чтобы установить заглушку на газовую трубу, требуется 5-10 минут, примерно столько же надо, чтобы вернуть газ в квартиру. За работу по отключению и подключению газа придется заплатить 7 600 рублей. И договор на обслуживание ВДГО (внутридомового газового оборудования) заключить все равно придется.



К концу февраля в Липецкой области такие договоры заключили почти 75% собственников квартир. Оставшиеся 25% рискуют остаться без голубого топлива. Заглушки ставят даже в квартирах, оснащенных газовыми колонками, то есть владельцы такого жилья останутся еще и без горячей воды. Не отключают только квартиры с газовым отоплением.


газ
отключение
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Комментарии (10)

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Как гость
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Сначала новые
?
2 минуты назад
Всегда заключали и перезаключали договор, когда было техническое обслуживание? И кстати почему договор считается не заключенным, если у нас есть старый договор. Юристы договор есть, нет его перезаключения. сроков в этих договорах нет. ГАЗОВАЯ СЛУЖБА ЖДИТЕ ИСКОВ.
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Да да
4 минуты назад
Пусть подавяться. Я уже давно себе панель поставил. Как то непойму. Если я нехочу заключать договор у нас есть выбор с другой компанией? Монопалисты чертовы.
Ответить
Житель
7 минут назад
А граждане должны газовикам открывать двери? Если не пустить - штраф большой? Меньше или больше 7600?
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Андрей
8 минут назад
В микроволновке можно с меньшими затратами приготовить и первое, и второе, и компот.
Ответить
13579
11 минут назад
Не пускать в квартиру и заглушку не смогут поставить
Ответить
48
13 минут назад
Это незаконно. В договоре черным по белому написаны условия отключения газа. Все остальное- беспредел. До первого судебного иска
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ттт
15 минут назад
электричество нам в помощь, пусть подавятся своим газом.
Ответить
Житель
18 минут назад
А смысл ходить отключать по квартирам, если можно прийти и заключить договор?
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ттт
14 минут назад
7600 руб.
Ответить
Житель
8 минут назад
7600 руб. Кстати, эта стоимость тоже странная. Как-то мы опломбировали газ в новостройке лет 7 назад - там цена заглушки была до 100 рублей и поставить/снять тоже до 100, итого меньше 300 руб. квартира. За 7600 кто заглушку * снимать? Директор Межрегионгаза?
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