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сегодня, 11:26
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За нарушение сроков проведения земляных работ будут штрафовать на сумму до 100 тысяч рублей

Антилидером по восстановлению раскопок в Липецке стала «Квадра».

На вчерашней сессии областного Совета депутаты внесли изменения в статью 5.13 КоАП Липецкой области («нарушение установленных органами местного самоуправления требований при производстве земляных и (или) строительных работ в целях благоустройства»). В ней появилась вторая часть, предусматривающая наказание за повторное совершение административного правонарушения: за нарушение сроков проведения земляных работ и за не восстановленное вовремя благоустройство в местах проведения раскопок граждане будут оштрафованы на сумму до 5 тысяч рублей, должностные лица — на сумму до 20 тысяч, юридические лица — на сумму до 100 тысяч рублей.

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ранее в регионе не штрафовали бизнес за повторное нарушение Правил благоустройства 

Между тем в Липецке из-за постоянных аварий на сетях растет количество раскопок благоустроенных в так называемом зимнем варианте: когда траншеи и ямы просто забрасывают щебнем. При этом энергетики не спешат делать даже этого. С начала года мэрия выдала «Квадре» 40 предписаний, обязывающих оградить места проведения работ или восстановить места проведения земляных работ, «РВК-Липецк» — 15 предписаний. Эти компании в городской администрации называют лидерами по нарушениям ст. 5.13 КоАП Липецкой области. На контроле мэрии находится 109 предписаний по устранению нарушений в местах проведения земляных работ.

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По состоянию на начало недели в судах с подачи городского департамента развития территории рассмотрены уже 33 административных дела про правонарушениям, предусмотренным ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ за нарушение правил благоустройства, 29 из них — на липецкий филиал «Квадры». Общая сумма штрафов составила 320 тысяч рублей (максимальный штраф для юридических лиц по этой статье — 20 тысяч рублей).

Вчера же, кстати, в Липецком горсовете и.о. начальника управления муниципального контроля и организации деятельности административных комиссий мэрии Андрей Харламов рассказал о деятельности ведомства в 2023 году. За правонарушения в сфере благоустройства составлено 303 протокола, за незаконную торговлю — 603, за нарушение тишины и покоя граждан — 249. В 875 случаях виновные оштрафованы на общую сумму в 1,8 млн рублей, — сообщает пресс-служба горсовета. Основная часть поступивших в административную комиссию протоколов об административных правонарушениях приходится на незаконную торговлю, нарушение тишины и покоя, а также нарушения в сфере благоустройства.

— В гололед я несколько раз упал на улицах возле коммерческих организаций. Если бы у нас все должным образом содержали свои территории и наводили порядок, не было бы такого шквала обращений и недовольств. Может пора как-то с бизнесом проводить работу? — поинтересовался депутат Олег Косолапов.

Андрей Харламов сообщил, что с марта 2022 года в стране действует мораторий на проверки бизнеса:

— Допускается проведение проверок без взаимодействия с контролируемым лицом. При этом департамент развития территории не вправе сразу составлять протокол, а выдают им предписания. Если лицо не выполняет предписание, то возбуждается дело по неисполнению, и направляется в мировой суд для рассмотрения по существу.
благоустройство
раскопки
гололед
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Зимний рыбак
29 минут назад
Ну почему не собраться в отдельно взятом, ЛЮБОМ микрорайоне: депутату от этого участка, самому мэру, директору УК, прокурору, смотрителю, ГЖИ, представителям бизнеса и не пройтись посмотреть на весь этот бардак?
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вв
49 минут назад
..И ???. В платёжках компенсируют))
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Советская д 68
сегодня, 11:53
Скользко, очень скользко. Колея от машин жуткая. Снег сначала зимы не убирался, вообще, ни разу. Мусор валяется по двору - бутылки, пакеты. Дворника не видел ни разу. Неделю назад начал ходить мужчина с ветерком песка на санках. По тропинке бросает песок. С тропинке страшно сходить, так как упадешь. Когда же наведут порядок в сфере ЖКХ?
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А почему
сегодня, 11:39
Депутаты у коммерческих организаций падают... Будьте ближе к народу, милости просим к нам во двор на Толстого 40! Только во двор между домами дойти надо!
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