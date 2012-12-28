Здание бани в Военном городке теперь нельзя сносить: об этом попросили 16 липчан

Строение получило статус выявленного объекта культурного наследия.

21 февраля в перечень выявленных объектов культурного наследия Липецкой области включена баня в Военном городке (улица Терешковой, 33а).

Как рассказали GOROD48 в управлении по охране объектов культурного наследия Липецкой области, два месяца назад всего за два дня ведомство получило сразу 16 заявлений от жителей улиц Терешковой и Космонавтов, о необходимости включения этого здания в число объектов, обладающих историко-культурной ценностью.



Управление рассмотрело заявления и нашло основания для включения бани в перечень выявленных объектов культурного наследия.

«Точные сведения о времени постройки здания не установлены. Судя по аэрофотоснимкам Липецка конца 1920-х годов, оно уже было построено как часть строений Липецкой авиашколы. Поскольку в послевоенный период здание использовалось в качестве бани жителями военного городка, можно предположить, что и строилось оно с тем же функциональным назначением. Объект является планировочным элементом комплекса строений Липецкой авиашколы и служит критерием для определения её исторических границ. Здание имеет некоторые черты конструктивизма», — говорится в официальном сообщении управления.Получение статуса выявленного объекта культурного наследия — промежуточная стадия, говорящая об историко-архитектурной ценности здания. С 1992 года в Липецкой области такой статус получили 1200 строений.На здание бани накладывается ряд ограничений — теперь его нельзя сносить. Но ему ещё предстоит государственная историко-культурная экспертиза, которая стоит достаточно дорого (около 120 тысяч рублей) и проводится в целях включения здания в число объектов культурного наследия.