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Частная компания подготовит к прохождению паводка несколько традиционных мест подтопления в Липецке
Общество
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сегодня, 11:07
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Частная компания подготовит к прохождению паводка несколько традиционных мест подтопления в Липецке
ООО «Промстройсервис» получит за работу 10 миллионов рублей.
Подрядчику предлагается снести в местах прохождения паводка деревья, выкорчевать пни, вырезать дикорастущую поросль по согласованию с заказчиком, вывезти порубочные остатки и мусор из традиционно затапливаемых районов города.
Контракт должен быть исполнен в течение 60 дней с момента заключения контракта. Это значит, что подрядчик должен провести к 25 апреля все предписанные техзаданием работы по пропуску паводковых вод по улицам Лутова, Фрунзе, Калинина, Вермишева, Арктической, Студеновской и по другим адресам по заданию заказчика.
Напомним, что глава Липецка Евгения Уваркина призвала подчиненных готовиться к худшему сценарию прохождения паводка, ведь сейчас высота снежного покрова в Липецке в два раза больше среднегодовой нормы, а содержание воды в снеге превышает норму на 15%. С начала года, кстати, сотрудники МБУ «Управление благоустройства Липецка» уже устранили 101 подтопление в частном секторе. Больше всего локальных мест, откуда откачивали воду, — на улицах Красной, Пугачева, Ясной и Раздольной.
Традиционно в Липецке в зону подтопления попадают территории Правобережного, Советского и Левобережного округов — более 900 частных домовладений с населением около трех тысяч человек.
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