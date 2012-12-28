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Липецкая вечЁрка: воспитательница воровала у спящих малышей, запрет на снос бани и новое отключение тепла
Общество
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42 минуты назад
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Муниципальная УК: скорее нет, чем да?
Можно ли создать в Липецке примерную управляющую организацию в пику вороватым «управляшкам»?
Ничего личного — только бизнес
После развала Советского Союза в Липецке появились семь ведомственных горжилуправлений, которые и разделили между собой все многоквартирные дома общей площадью 8,5 млн кв.м. жилья. Затем на их базе возникли первые крупные управляющие компании: «Левобережная», «Правобережная», «Центральная», МУП «Второе ГЖУ». Позже, в нулевые, они породили привычные нам «управляшки». Понятно, что их руководителями стали не посторонние коммуналке люди. Например, Анатолий Наумов, который в 90-е был начальником МУП «Второе ГЖУ», в нулевые годы был руководителем крупнейшей и самой убыточной «управляшки», «Центральной»: в 2010 году долги предприятия превысили 100 млн рублей. Потом эту УК раздробили на несколько именных, которые прошли через процедуры банкротств и под новыми вывесками здравствуют и поныне под руководством зятя Наумова, Александра Шальнева. Другой пример — Виктор Комиссаров. Ранее работавший в департаменте ЖКХ мэрии чиновник в 2003-м возглавил МУП «Городская управляющая компания», впоследствии разделенный на УК «Центральная», «Правобережная», «Левобережная». Жена Виктора Комиссарова Ольга Зоткина стала тогда учредителем или соучредителем УК «Липецкий коммунальщик», «Технологии Строительства и Управления», «Стахановская», «Октябрьская», «Левобережная»...
Тогда же в Липецке работали и муниципальные УК — МУП «Второе ГЖУ», МУП «АДС». Не имея возможности сбрасывать кожу вместе с убытками, как это делали частники, эти компании медленно загибались, ведь на их балансе остался в итоге жилфонд, от которого отказался бизнес. В итоге эти УК в 2018 году Госжилинспекция назвала худшими в Липецке по количеству жалоб. Так как никто из жильцов общежитий и старого фонда не хотел повышения тарифа за ремонт и содержание жилья, муниципальные управляшки обанкротились.
В 2013 году мэрия решила создать при контролируемом ЛГЭКе собственную, по сути, еще одну муниципальную УК. Возглавил ее Владимир Малхасян, в прошлом партнер по ликеро-водочному бизнесу тогдашнего спикера Липецкого горсовета Игоря Тинькова. Гендиректор ЛГЭКа Александр Парий даже специально приурочил к этому событию брифинг, на котором заявил, что уже через полгода УК будет управлять 150 многоквартирными домами, а в последствии поглотит треть жилфонда Липецка, т. е. станет монополистом. Говоря о конкурентных преимуществах новой своей УК, Александр Парий похвалился более чем двумя тысячами квалифицированных специалистов, которыми располагает ЛГЭК. Еще одной составляющей будущего успеха были названы некие индивидуальные тарифы на каждый дом и «объективные сметы».
Как матерые волки волчонка съели
Однако в городе к тому времени бесхозными домами были разве что «брошенки», генерировавшие лишь убытки. Поэтому УК «ЛГЭК» стал агрессивно прибирать к своим рукам выгодный жилфонд. Ареной столкновений бизнес-интересов новорожденной и старых «управляшек» стала центральная часть Липецка. Сотрудники УК «ЛГЭК» агитировали жителей улиц Гагарина, Космонавтов, Терешковой, Титова, Циолковского переходить из-под управления компаний «Комфорт-Л», «Матырское», «Липецкий коммунальщик», «Привокзальная», «Центральная» к ним. С помощью админресурса УК «ЛГЭК» проводила очные и заочные голосования жильцов и забирала дома в свое управление. Но тут же выяснилось, что новый игрок — наперсточник не хуже старых: УК «ЛГЭК» стал начислять помимо действующих тарифов дополнительные суммы по отдельным квитанциям за разные виды работ. Т.е. муниципальная «управляшка» предлагала людям отдельно платить за замену лампочек уличного освещения, влажную уборку лифтов и техэтажей, сбивание сосулек, посыпание тротуаров песком, вывоз крупногабаритного мусора... В итоге заявленные 11 рублей 80 копеек тарифа за содержание и ремонт жилья становились суммой от лукавого, оборачиваясь доначислениями, практически удваивавшими платежи за коммунальные услуги!
Молодость проиграла. Матерые волки из старых «управляшек» задавили волчонка. К тому же на УК Владимира Малхасяна ополчилась прокуратура, ведь она в нарушение закона решила сбросить балласт, в одностороннем порядке прекратив договорные отношения с жильцами десятков проблемных домов.
— Мы не смогли собрать того количества домов, управление которыми сделало бы работу УК «ЛГЭК» рентабельной, — сообщил GOROD48 в феврале 2015 года о провале затеи гендиректор ОАО «ЛГЭК» Александр Парий.
В ноябре 2017 года УК «ЛГЭК» умерла юридически. Де-факто — еще в 2016-м.
Как умер «великий инквизитор»
Можно вспомнить еще одну неудачу: работу в Липецке созданного волевым решением губернатора Олега Королева ОГУП «ЛОКК» как альтернативы многократно оскандалившимся коммерческим «управляшкам». Губернатор как некогда генсек КПСС Хрущев решил показать частникам пример работы с заботой о людях. Липецкая областная коммунальная компания получила в ведение 107 многоквартирных домов в 9-м, 15-м, 19-м микрорайонах, на улицах 8 Марта, Циолковского, Юных Натуралистов, Шубина. Однако «каленым железом скверну», как пригрозил губернатор, выжечь не удалось.
— Больше всего нареканий горожан вызывает деятельность ОГУП «ЛОКК». Этой компании выдано 47 предписаний об устранении выявленных недостатков и выписано 22 протокола об административной ответственности, — сообщила в октябре 2018 года на брифинге в мэрии руководитель управления административно-технического контроля администрации Липецка Ирина Суздельцева.
В итоге ОГУП «ЛОКК» полностью ушел из Липецка как УК, наработав более 100 миллионов рублей дебиторской задолженности. Организация избежала банкротства лишь потому, что являлась балансодержателем ряда областных активов.
«Сама жизнь заставляет принимать неординарные меры административного характера по наведению порядка»
А что думают о заявлении мэра в Липецком горсовете и в Общественной палате Липецка?
— Ситуация в сфере предоставления липчанам жилищно-коммунальных услуг оставляет желать лучшего, несмотря на те усилия, которые прилагают региональная и местная власти. Если мы хотим изменить ее, городу нужен эталон, флагман среди управляющих компаний с высокими стандартами оказания услуг, ответственностью перед собственниками жилья. Но в целом в Липецке рынок уже сформировался, вакантного жилфонда нет, новых крупных игроков на нем не предвидится. Кстати, на уровне Комитета по строительству и ЖКХ в Госдуме и Министерства строительства сейчас активно обсуждается идея создания в регионах так называемой гарантирующей УК. Ею может быть как частная, так и муниципальная организация. Так что идея главы Липецка Евгении Уваркиной имеет право на жизнь, — сказал первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев.
— В Липецке есть разные управляющие компании — и по количеству домов на обслуживании, и по отношению к своим обязанностям. Бенефициары некоторых их них решили, что управление домами — это просто бизнес, и они выжимают из него все, что могут, не желая понимать своей ответственности перед людьми. Как пример — последствия январских аварий на сетях «Квадры», когда одной такой «управляшке» собранная со всего региона команда теплотехников, слесарей, сварщиков помогала возобновлять подачу тепла в замерзающие дома. Поэтому я понимаю главу Липецка, которая ищет все возможные пути заставить УК работать в интересах населения. Создание муниципальной УК — один из них. Сама жизнь заставляет принимать неординарные меры административного характера по наведению порядка в сфере ЖКХ, — прокомментировал ситуацию председатель Общественной палаты Липецка Федор Жигаров.
«Без экономики, без расчетов, без денег говорить о создании муниципальной УК преждевременно»
В свою очередь GOROD48 поговорил как с экспертами с тремя руководителями крупных липецких УК, которые попросили остаться анонимными. Их экспертное мнение можно свести к одному: при нынешних реалиях создание муниципальной УК скорее невозможно, чем возможно.
— В основе любого бизнеса должна быть экономика. Сейчас же вокруг сферы ЖКХ больше политики. Без экономики, без расчетов, без денег говорить о создании муниципальной УК преждевременно. Я не знаю таких примеров в России. Исключение — московское ГБУ «Жилищник». Почему эта организация успешная? Потому, что все выпадающие доходы ей компенсируют из бюджета правительства Москвы. Если в Липецке создадут муниципальную УК и будут дотировать ее из городского бюджета, тогда да, эта компания будет успешной. Но у меня есть большие сомнения, что в бюджете муниципалитета есть лишние деньги, — сказал один из экспертов GOROD48.
По мнению второго эксперта, создать муниципальную УК можно, но весь прошлый опыт показывает, что это — тупиковый путь: «По-моему, было бы лучше дотировать из городского бюджета работы ФКР по замене гнилых внутридомовых сетей. Эти вещи проверяемы как по сметам, так и по физическим объемам работ. А то, что делает управляющая компания в доме — часто непроверяемая история».
А третий выразил сомнения в компетенциях департамента ЖКХ мэрии, где вот уже лет десять не могут утвердить типовые муниципальные тарифы по текущему ремонту и содержанию жилья исходя из типов имеющихся в Липецке многоквартирных домов, как это было сделано в ФКР при расчетах тарифов до перехода на единый:
— В регионе ежегодно пересматривают размер МРОТ — никто не может получать меньше этой суммы. Но почему-то никто не пересматривает тарифы, по которым должны работать управляющие компании, а они ведь тоже должны быть экономически обоснованными. Вторая проблема при создании муниципальной УК — кадры. Где их взять, если даже на 70 тысяч рублей заплаты, которые предлагает трактористам МБУ «Управление благоустройства Липецка», люди не идут. На 36 тысяч рублей в МБУ не находят дворников. Третья проблема — техника. То есть одномоментно в создание муниципальной УК нужно вложить сотни миллионов рублей. Впрочем, если эта идея состоится, я буду только «за».
«Надеемся, что наши действия по наведению порядка получат свой результат: общие для всех УК принципы ведения бизнеса»
Сама глава Липецка пояснила GOROD48, что такой ключевой цели как создание муниципальной УК, у мэрии не было. И что к этой идее городская администрация пришла вынужденно, исходя из сложившейся в сфере ЖКХ ситуации:
— Управляющие компании обязаны тесно сотрудничать с собственниками жилья, ведь их уставная цель: управление общедомовым имуществом, его содержание и текущий ремонт. Они обязаны ответственно подходить к своим договорным обязательствам перед жильцами, собственниками жилых помещений. Было бы правильно проводить общедомовые собрания не раз, а хотя бы два раза в год, обсуждать с жильцами акты дефектовок, сметы по текущему ремонту, содержанию жилья. Чем больше УК будут вовлекать в такие процессы собственников жилья, тем выше будет культура горожан. А что мы видим сейчас? Захламленные подвалы мешают ремонтам общедомовых сетей, грозят пожарами. Канализация засоряется выброшенными в унитазы тряпками и прочими отходами. Из-за самовольных переделок систем отопления и горячей воды в домах пропадает тепло. Безопасность всего дома может поставить под угрозу вмешательство в газовое оборудование всего одной квартиры.
Сфера ЖКХ еще не до конца отрегулирована. На уровне субъектов и муниципалитетов идут дискуссии по поводу создания в регионах гарантирующих УК, которые без всяких юридических процедур могли бы брать на обслуживание оставшиеся без управления дома или дома тех УК, у которых отозвали лицензии. Статусом гарантирующей УК можно наделить частную добросовестную организацию или же в субъекте могут быть созданы муниципальные компании.
— Наша ключевая цель — повысить эффективность управления многоквартирными домами, сделать этот бизнес прозрачным как для собственников жилья, так и для органов власти. К сожалению, мы пока не видим этого со стороны большинства УК. Но мы все же надеемся переломить ситуацию в лучшую строну. Надеемся, что все те наши действия по наведению порядка получат свой результат: общие для всех УК принципы ведения бизнеса. Если мы этого добьемся, нужды в создании муниципальной УК не будет. Но пока этого не случилось, мы будем прорабатывать вопрос создания муниципальной УК, — говорит Евгения Уваркина.
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