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Какую клумбу высадят на месте цветочных часов
Новая цветочная композиция будет посвящена Году Семьи.
И это не единственная новинка сезона, сообщает пресс-служба администрации Липецка. Сотрудники МУП «Зеленхоз» уже высадили на площади Революции яблони декоративного сорта «Скарлет».
За этот год в городе будет высажено 1800 разных деревьев: лип, красных дубов, ив, рябин, елей, берез и очень красивых деревьев катальпа. Они появятся на улицах Ленина, Зегеля, Циолковского, Космонавтов, Театральной площади. В списке озеленения 31 улица.
Помимо посадки деревьев, сотрудники «Зеленхоза» реконструируют газоны на площадях Авиаторов и Победы, улице Московской, а также обновят благоустройство сквера на улице Водопьянова, где будет восстановлена аллея из 300 деревьев.
Фото: Telegram-канал «Город Липецк»
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