Какую клумбу высадят на месте цветочных часов

Новая цветочная композиция будет посвящена Году Семьи.

Вместо часов на Плехановском спуске появится цветочная композиция, посвященная Году семьи. Сегодня мэрия рассказала, как она будет выглядеть. На большой клумбе высадят розовую бегонию и синие агератумы, цветы обрамит белая лента из мраморной крошки.И это не единственная новинка сезона, сообщает пресс-служба администрации Липецка. Сотрудники МУП «Зеленхоз» уже высадили на площади Революции яблони декоративного сорта «Скарлет».За этот год в городе будет высажено 1800 разных деревьев: лип, красных дубов, ив, рябин, елей, берез и очень красивых деревьев катальпа. Они появятся на улицах Ленина, Зегеля, Циолковского, Космонавтов, Театральной площади. В списке озеленения 31 улица.Помимо посадки деревьев, сотрудники «Зеленхоза» реконструируют газоны на площадях Авиаторов и Победы, улице Московской, а также обновят благоустройство сквера на улице Водопьянова, где будет восстановлена аллея из 300 деревьев.