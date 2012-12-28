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Происшествия
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сегодня, 09:11
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Воспитатель детского сада воровала у малышей золотые крестики
Украшения воспитатель снимала, когда укладывала детей спасть. Крестики она сдавала в ломбард.
«Предварительно установлено, что крестики воспитательница тайно похищала у детей во время подготовки к дневному сну, или, когда ее подопечные уже спали. Похищенное фигурантка в день кражи сдавала в ломбард», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.
Полицейские установили причастность воспитательницы к семи кражам. Общий ущерб составил 32 тысячи рублей.
Возбуждены уголовные о кражах. На время предварительного следствия подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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