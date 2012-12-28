Воспитатель детского сада воровала у малышей золотые крестики

Украшения воспитатель снимала, когда укладывала детей спасть. Крестики она сдавала в ломбард.

В Задонском районе полицейские задержали 27-летнюю младшую воспитательницу детского сада. Женщина обвиняется в кражах у воспитанников золотых крестиков. О пропаже украшений полицейским рассказали родители малышей.«Предварительно установлено, что крестики воспитательница тайно похищала у детей во время подготовки к дневному сну, или, когда ее подопечные уже спали. Похищенное фигурантка в день кражи сдавала в ломбард», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.Полицейские установили причастность воспитательницы к семи кражам. Общий ущерб составил 32 тысячи рублей.Возбуждены уголовные о кражах. На время предварительного следствия подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.