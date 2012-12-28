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1202
сегодня, 09:11
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Воспитатель детского сада воровала у малышей золотые крестики

Украшения воспитатель снимала, когда укладывала детей спасть. Крестики она сдавала в ломбард. 

В Задонском районе полицейские задержали 27-летнюю младшую воспитательницу детского сада. Женщина обвиняется в кражах у воспитанников золотых крестиков. О пропаже украшений полицейским рассказали родители малышей. 

«Предварительно установлено, что крестики воспитательница тайно похищала у детей во время подготовки к дневному сну, или, когда ее подопечные уже спали. Похищенное фигурантка в день кражи сдавала в ломбард», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Полицейские установили причастность воспитательницы к семи кражам. Общий ущерб составил 32 тысячи рублей.

Возбуждены уголовные о кражах. На время предварительного следствия подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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Комментарии (7)

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Зоркий
17 минут назад
Запретили интим-салоны, теперь эти массажистки воруют крестики у детей в садиках. Уж лучше бы у мужиков в бане воровали
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А еду???
18 минут назад
Раньше воровали! Домашних животных кормить.
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Дед Сад
29 минут назад
Младший воспитатель это няня по старому
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Дед Митяй
44 минуты назад
Ничего святого у людей!Это каким нужно быть, чтобы крест снять у ребенка!
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мнение народа
47 минут назад
Кто как может, так и зарабатывает. У нас любой труд в почёте!
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Шукович
52 минуты назад
Не от хорошей жизни.
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с.а.н.
24 минуты назад
Голодала ? Сама видела как вся родня обедала в детсаду с детьми . Или хотела себе на крестик заработать ? ))
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