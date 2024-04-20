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Пираньи, кольчужный сом и Мутинус Равенелля: знаете ли вы, какие экзоты встречаются в Липецкой области?
А знаете ли вы
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47 минут назад
Пираньи, кольчужный сом и Мутинус Равенелля: знаете ли вы, какие экзоты встречаются в Липецкой области?
Только в апреле жители нашего региона дважды обнаруживали в прудах странных черепах. А что еще из флоры и фауны нехарактерной для наших широт и континента появилось в Липецкой области? С этим вопросом мы обратились в заповедник «Галичья Гора», и узнали, что в животном и растительном мире последние десятилетия происходит много сенсационного.
Все случаи появление так называемых экзотов в нехарактерных для них местах обитания, дело рук человека.
— Появляющиеся в наших местах экзотические животные поражают своей необычностью, — говорит заместитель директора заповедника «Галичья Гора», научный сотрудник областного краеведческого музея, кандидат биологических наук Владимир Сарычев. — Уже неоднократно в наших водоемах вылавливали необычных рыб. Например — красного паку, южноамериканскую рыбу из семейства пираний, живущую в Амазонке. Хотя она не нападает на людей, но имеет все атрибуты супер-хищника, в том числе мощные зубы. Экземпляр, пойманный на удочку в реке Быстрая Сосна, весил примерно 2,5 килограмма. Рыбак, который ее поймал, даже в руки не стал брать эту рыбу, потому что на вид она страшный очень «зверь». Когда мне привезли фотографии, то даже на снимках она произвела впечатление.
По словам Владимира Сарычева, красный паку попал к нам благодаря аквариумистам, которые часто содержат таких рыб. Когда пиранья вырастает и ее уже трудно содержать в обычных аквариумах, некоторые выпускают рыбу в водоемы. Но выжить в наших широтах такие рыбы могут только в летнее время. В теплом водоеме им хорошо, они даже ловятся на удочку. С наступлением холодов южные экзоты гибнут. Так, что такая рыба на один сезон, если, правда, ее не выпустили в термальный водоем, например, отстойник предприятия. Владимир Сарычев привел в пример отстойник шинного завода в Воронеже, в теплой воде которого водятся гуппи и их там ловят для аквариумов сачками. Такая же история с водоемом-охладителем при нововоронежской атомной станции, который кишит тиляпией, хотя место обитания этой рыбы — Африка, Юго-Восточная и Центральная Азия, Латинская Америка, ну и аквариумы. В Нововоронежа уже давно проторили дорожку даже липецкие рыбаки.
Ловили пиранью и в Матырском водохранилище. На червя.
— Еще один оригинальный улов в Липецкой области — кольчужный сом. Его родина — река Амазонка. Кольчужный сом вырастает до полуметра. И его тоже разводят в аквариумах. И точно таким же путем как и красный паку он попадает в наши водоемы. Нам привозили кольчужного сома из Долгоруковского района, последний случай вылова — река Дон в Скорняково. Человек ловил пескарей, и ему попался кольчужный сом. Он тоже не стал брать его в руки, при помощи палочек переложил в ведро и привез живого нам на Галичью Гору.
В качестве примера серьезных последствий появления экзотических рыб в наших водоемах Владимир Сарычев привел уже привычного нам ротана.
— Ротан завезен к нам из Азии еще в начале XX века. Сначала его содержали в аквариумах, потом выпускали в водоемы. Появился ротан в Подмосковье, а потом и дальше распространился. И теперь ротан бедствие для водоемов. Где он появляется, выбивает всю другую аборигенную рыбу. Выедает этот хищник все — начиная от икры рыб, лягушек, мальков и головастиков. Такой же пример с амурским чебачком, завезенным с Дальнего Востока. Он также как и ротан выедает икру всех рыб, нерестящихся рядом с ним. А ведь когда-то его появление удивило ихтиологов. Сейчас же чебачок встречается во всех реках европейской части России.
Но не только опасная экзотическая рыба попадается в наших водоемах.
— У нас сейчас можно поймать и форель! Рыба, содержащаяся в искусственных водоемах, во время паводков, или по каким-то другим причинам попадет в реки. Форель ежегодно ловят то в Красивой Мече, то в Быстрой Сосне, то в Дону. Причем хорошие экземпляры — килограмма по полтора-два. И осетра у нас ловят, и лопатоноса. Они тоже попадают в реки из искусственных водоемов, где их разводят.
Американцы вытесняет аборигенов, попрошайничают и воруют
— Из других экзотических животных встречающихся у нас — пресловутая красноухая черепаха. Местный вид — европейская болотная черепаха встречается очень редко. Небольшая но стабильная популяция есть в реке Усманке на территории Воронежского биосферного заповедника, встречали ее и выше в реке Воронеж. Но в последнее десятилетие к нам завозят американских красноухих черепах для домашнего содержания. Их привозят, они убегают, или их выпускают, и встречи с красноухой черепахи в природе стали регулярными. Если в месте ее появления живут аборигенные черепахи, то американка их вытесняет. Она агрессивнее, более приспособлена к жизни. И хотя сейчас наши температурные условия не дают ей размножаться, прогноз ученых предполагает ее постепенную адаптацию. Климат же меняется. Уже есть доказательства ее размножения в Краснодарском крае, Ростовской и даже в Белгородской области. В Европе потеплее и там красноухая американка уже вовсю вытесняет аборигенную. В Европе уже бьют тревогу.
Попадаются в наших краях и экзоты-млекопитающие. Пусть такие примеры уже давние. Североамериканская норка и ондатра, завезенная с Дальнего Востока енотовидная собака. Считается, что возможной причиной исчезновения выхухоли, нашего редчайшего реликтового зверька, стала именно ондатра. Исконные места обитания выхухоли — река Воронеж, восточная часть области. Но теперь ее там практически нет. Американскую норку сначала содержали в зверосовхозах, потом убегавшие из них зверьки расселились в природе. Сейчас они встречается по всей Липецкой области.
Прошедшей зимой американскую норку часто встречали на льду реки Дон, где она выпрашивала еду у рыбаков.
В 2021 году GOROD48 рассказывал, как сбежавшие со зверофермы в Вешаловке американские норки воровали у рыбаков улов
— У американской и мех лучше, и она больше, поэтому ее к нам и завезли. Первое, что она сделала — вытеснила европейскую норку. Теперь этот вид на грани вымирания и почти нигде не встречается, — говорит Владимир Сарычев. — Второе негативное последствие появления американской норки на нашем континенте — падение роста численности диких уток, водноболотной дичи. Американская норка не пропустит ни одного гнезда, всё найдет, всё разорит. Она даже гнездовья чаек разоряет и вынуждает этих птиц покидать свои родные места.
Из растений показательный пример экспериментов с экзотическими видами — борщевик Сосновского. Когда-то его завезли как кормовую базу для крупного рогатого скота, но теперь борщевик — настоящее бедствие. Растет в любых местах, с реактивной скоростью, и с ним очень сложно бороться. А для человека он попросту опасен, это растение оставляет сильные ожоги на неприкрытых частях тела.
В птичьем мире тоже случаются сенсации. На территории Липецкой области обнаружена утка-мандаринка. Очень красивая птица обитающая на Дальнем Востоке. В Европе она распространилась так, что ее стало даже больше чем на дальнем Востоке, где ее включили в Красную Книгу. Но распространилась-то она из зоопарков Англии и Германии — улетала и ассимилировалась. В Москве и Подмосковье мандаринок тоже много. И ее распространение также началось с зоопарка.
Мандаринки на пруду ЛТЗ 3-й участок
Уже несколько лет в Воронежском биосферном заповеднике обитает рысь. Некогда она считалась аборигенным животным, но в Липецкой области давно не встречалась. По словам Владимира Сарычева, рыси обитают километров за 300 от территории нашего региона — в тамбовских, рязанских, пензенских лесах. Исключение — одинокий самец в Усманском бору. Ученый говорит, что самец мог сбежать от частного владельца, или был выпущен целенаправленно. Но не исключено, что он пришел из лесов, что подальше от нашего макрорегиона.
Еще один из самых заметных примеров экзотов, которое ощутили на себе все — колорадский жук. К нам он попал во второй половине XX века вместе с импортным картофелем. Сначала, по словам Владимира Сарычева, «красивого жучка» все с удивлением рассматривали, но вот уже полвека он самое настоящие бедствие.
Открытые границы, свободный импорт продолжают приносить сюрпризы. Недавно в задонском урочище Морозова гора обнаружен гриб, ранее никогда не встречавшийся в наших широтах — Мутинус Равенелля.
— Вероятнее всего этот гриб, точнее мицелий, попал к нам с пакетированным грунтом, который приходит в садовые магазины из разных регионов страны, а то и мира, — уверен Владимир Сарычев.
Мамонты идут и возможны ли мутанты из-за чернобыльской аварии
Не могли мы не поинтересоваться у Владимира Сарычева, какие еще чудеса в животном или растительном мире могут ожидать липчан. Например, возможны ли устойчивые мутации у животных и растений на той части области, что пострадала от радиоактивного загрязнения во время чернобыльской катастрофы?
— Никаких мутаций не фиксируется и непосредственно у Чернобыля. Вокруг места катастрофы существует Чернобыльский радиационный заповедник. Биологи ведут в нем регулярные наблюдения, потому, что важно знать, как подобная авария сказывается на природе. Так вот, животный мир там возвращается к своему исходному состоянию. В первое десятилетие после аварии работал в заповеднике один мой коллега и как-то зимой при облете территории для учета копытных животных они увидели стадо черных коров. Снизились и оказалось, что это не коровы, а лоси. У нас лоси встречаются поодиночке, иногда парами, и редко когда семьями. А их естественное состояние — собираться зимой в стада, как они это делали тысячи лет назад. Так им проще рыхлить снег в поисках пищи, легче мигрировать, отбиваться от волков. В 90-е годы в чернобыльскую зону из какого-то украинского зоопарка завезли лошадь Пржевальского. Этот вид даже в Монголии истребили до такого состояния, что оставалась пара десятков особей. В Чернобыльском заповеднике лошади пришли в себя, начали плодится, сбились в несколько табунов, и прекрасно себя чувствуют.
Творятся определенные чудеса, по словам Владимира Сарычева, и в нашем оленьем парке.
В СССР пытались вывести предка лошади — тарпана. Похожую на этот вид польскую породу некрупных лошадей коников завезли в Беловежскую пущу. У белорусов коники получались близкими по экстерьеру к тарпанам. Но после развала СССР проект закрыли.
— Наши вятские лошади тоже внешне похожи на тарпанов и близки к ним генетически. И коников и вятскую лошадь я условно назову пседотарпаном. В парке «Олений» как раз и поставили задачу разведения вятской лошади. В оленьем парке они живут как дикие лошади, пасутся в табунах, и их только подкармливают зимой. Вятские лошадки сохранили доброе отношение к людям, не кусаются, не лягаются.
По мнению Владимира Сарычева, в ближайшие десять-двадцать лет планету ждет настоящая сенсация — воссоздание мамонта и шерстистого носорога.
— Это дело ближайших 10 лет. Я уверен. Внешне они будут напоминать исчезнувших животных, и образ жизни же вести такой же, но генетически будут немного от них отличаться. Японские и американские генетики уже на грани сотворения этого чуда — объединения генома мамонта и ДНК азиатского слона.
Фото из архива заповедника «Галичья Гора», парка «Олений», сообщества «Рыбалка в Липецкой области»
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