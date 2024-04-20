Пираньи, кольчужный сом и Мутинус Равенелля: знаете ли вы, какие экзоты встречаются в Липецкой области?

Только в апреле жители нашего региона дважды обнаруживали в прудах странных черепах. А что еще из флоры и фауны нехарактерной для наших широт и континента появилось в Липецкой области? С этим вопросом мы обратились в заповедник «Галичья Гора», и узнали, что в животном и растительном мире последние десятилетия происходит много сенсационного.

