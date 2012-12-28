Липецкстат: цены на бензин в Липецкой области продолжили осторожно расти

Темпы роста стоимости бензина в Липецкой области за минувшую неделю, с 16 по 22 апреля, замедлились, однако не остановились, на прежнем уровне осталась цена на дизельное топливо, отмечается в недельном мониторинге Липецкстата.

За прошедшую неделю, с 16 по 22 апреля в Липецкой области потребительские цены на бензин выросли на 0,1% против роста на 0,3% неделей ранее. При том, среди наблюдаемых видов бензина на 0,1% увеличилась стоимость марок АИ-92 и АИ-95, вместе с тем, цены на бензин марки АИ-98 и выше и дизельное топливо остались такими же, как и на предыдущей неделе.Средняя стоимость бензина на 22 апреля составила в Липецкой области 53,09 рубля (неделей ранее – 53,03 рубля). Бензин марки АИ-92 подорожал с 50,32 до 50,37 рубля, АИ-95 — с 54,96 до 55,03 рубля. Цена на бензин марки АИ-98 и выше осталась на уровне 69,69 рубля. Цены на дизель составили 60,70 рубля.