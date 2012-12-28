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Общество
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8 минут назад
Липецкстат: цены на бензин в Липецкой области продолжили осторожно расти
Темпы роста стоимости бензина в Липецкой области за минувшую неделю, с 16 по 22 апреля, замедлились, однако не остановились, на прежнем уровне осталась цена на дизельное топливо, отмечается в недельном мониторинге Липецкстата.
Средняя стоимость бензина на 22 апреля составила в Липецкой области 53,09 рубля (неделей ранее – 53,03 рубля). Бензин марки АИ-92 подорожал с 50,32 до 50,37 рубля, АИ-95 — с 54,96 до 55,03 рубля. Цена на бензин марки АИ-98 и выше осталась на уровне 69,69 рубля. Цены на дизель составили 60,70 рубля.
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