Неделя 48
38 минут назад
Пространство это вам не время — его так просто не убьёшь
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#уборка снега #управляющая компания #отопление #дворники #Евгения Уваркина #мост #масочный режим #школа #конфликт #подростки #бюджет #ремонт школ
Итоги недели.
С 10 по 21 декабря распоряжением мэра в Липецке вводится режим частичных ограничений. Евгения Уваркина объяснила запрет массовых культурных, спортивных и иных мероприятий с участием детей сложной эпидемиологической обстановкой.
По данным Роспотребнадзора, с 27 ноября по 3 декабря внебольничными пневмониями заболели 542 человека, коронавирусом — 534, ОРВИ — 7,7 тысячи. Заболеваемость ОРВИ выше уровня эпидпорога на 27%. «Липецкие инфекционисты ждут эпидемию гриппа в конце декабря-начале января». «Она обязательно будет, без вариантов! — заявил GOROD48 главврач областной инфекционки Андрей Филатов. И это несмотря на то, что в регионе пока что официально подтверждены всего четыре случая гриппа H3N2. В городском департаменте образования говорят, что пока не собираются закрывать школы на карантин, но «В Липецке полностью закрыты девять школ». Также переведены на дистант 127 классов в 34 школах.
Когда в кармане много денег
и в бизнесе проблем нема,
без разницы какая будет
зима
С 20 ноября Липецк регулярно заметает. В эту пятницу «Евгения Уваркина ввела режим повышенной готовности в Липецке из-за грядущих снегопадов».
С 1 декабря сотрудники городских управ выявили более 200 нарушений в уборке дворов. В ТОП-3 антирейтинга попали ГУК «Привокзальная», УК «Маяк» и «АДС». В этот же понедельник корреспондент GOROD48 с сотрудниками мэрии проверил, как УК убирают снег. Кстати, вопреки бытующему мнению, дворник не обязан убирать от снега проезды вдоль дома. Это должен делать трактор. Но технику применяют не сразу после снегопада, а лишь после того, как автомобили накатывают в снегу колею. Такой подход привел к тому, что вчера, когда снег валил весь день, тысячи машин остались заблокированными во дворах. А где их взять, эти трактора, если по данным самих же коммерсантов, 36 УК из 80 работающих в Липецке не имеют ни одной единицы техники!
Евгения Уваркина сообщила о правиле, которое собирается внедрить мэрия: один дворник — один дом. «К сожалению, есть случаи, когда один дворник обслуживает 9-10 домов», — сказала мэр губернатору. Понятно, что при таких раскладах жителям города рассчитывать придется только на себя, протаптывая дорожки от дома к магазинам и остановкам.
— У нас на Мудиловке, это ул. Энгельса, один дворник на весь район, на 8 многоэтажек, разве он может убрать такую большую площадь? — написал Житель Липецка.
В минувшую пятницу «В департаменте ЖКХ мэрии Липецка красным пометили ряд управляющих компаний». Состояние их жилфонда глава города назвала катастрофой. В этот раз Евгения Уваркина пригрозила представителям частного бизнеса проверками протоколов общих собраний жильцов многоквартирных домов, которыми те руководствуются при повышении тарифов на свои услуги.
Если говорить об отоплении, то с начала холодного сезона в Липецке «Квадра» отключала тепло в 144 домах, а еще в 935 многоэтажках полностью сливали на время ремонтов тепловых сетей горячую воду (см. «Тупиковая ветка: дом на улице Гагарина мерзнет, а энергетики и УК кивают друг на друга»). В итоге от таких действий пострадали 158 878 человек, или почти каждый третий житель Липецка!
Если говорить об уборке снега, то от УК настоятельно потребовали разместить информацию с именами закрепленных за домами дворников не только в общедомовых чатах, но и на доске объявлений в каждом подъезде. Обманщикам пообещали репрессии. Заместитель руководителя ГЖИ Сергей Музалевских сообщил неприятную для УК новость: в Госдуме скоро рассмотрят законопроект о жилищном надзоре, который при его принятии наделит Госжилинспекцию правом без предупреждения выходить на место нарушения жилищных прав заявителя и штрафовать за выявленные нарушения. Сейчас же ГЖИ ограничены в карательных правах, так как «управляшки» находятся под действием моратория на проверки бизнеса.
GOROD48 спросил у горожан: «Вас устраивает работа вашей управляющей компании?» Оказалось, большинство опрошенных липчан, не знают даже, как называется их УК. А в числе самых серьезных грехов управляшек называют грязные подъезды и нечищеные от снега дворы.
— Удручает и юридическая и вообще безграмотность людей, нечего не знают и даже не пытаются узнать, живут как овощи! — поставил диагноз обществу Батя.
— Эти компании созданы для взимания денег с жильцов, ничего не делая. Этой зимою, да прошлой и позапрошлой, некому убирать свежевыпавший снег, отсюда и наледи и на крышах, и на проездах с тротуарами, — написал Ищущий истину.
— Вопрос к прокурору: как называется факт, когда УК отказали в продлении лицензии, а она просто сменила название и в том же составе, с теми же руководителями, продолжает действовать и обирать жильцов? — задался резонным вопросом Мужик.
Ну вот, совсем другое дело
а то какой-то произвол!
судья кладёт другое дело
на стол
В минувшую пятницу в Липецке на улице Суворова «Форд» провалился в коммунальный раскоп. Причем не клюнул в него носом, как это часто бывает, а совершил полный оверкиль: из ямы торчали только колеса автомобиля! По словам очевидцев аварии, перед этим «Форд» врезался в припаркованную на противоположной стороне дороги машину и потом отскочил прямиком «в лузу»! 30-летний водитель «Форда» сам выбрался из машины и от госпитализации отказался. Как выяснил GOROD48, это был сотрудник полиции.
«Ситуация с раскопками от наших ресурсоснабжающих организаций уже выходит за рамки разумного. В данном конкретном случае в выдаче разрешения на осуществление земляных работ отказано! Но тем не менее подрядную организацию «ДельтаСтрой-Л» это не остановило. Исход мы видим. Уже готовим документы в прокуратуру и будем принимать необходимые меры. В данном случае речь идет не только о штрафе», — так написала об этой аварии мэр Евгения Уваркина в своем Telegram-канале.
В пятницу на совещании в мэрии Евгения Уваркина сообщила энергетикам, что процесс подачи к ним исков за не вовремя восстановленное благоустройство уже не становить. «На этой неделе суд удовлетворил сразу три наших иска!» Также мэр заявила, что правовое управление городской администрации уже передало в облсовет предложения по кратному увеличению штрафов за такое бездействие — с нынешних 10 тысяч до 100 тысяч рублей.
Напомним, что к первому снегопаду на счету энергетиков оставалось более сотни должным образом не заделанных раскопов. Но кто-то тормозит, а кто-то готов любой ценой закрыть все свои обязательства. Так, «Управление главного смотрителя Липецка не дало подрядчику рисовать «зебру» на льду». Эта работу в Военном городке сделают весной.
На лице морщины и заломов вязь —
это ипотека отпечаталась
Мэрия Липецка подписала с воронежским застройщиком договор о комплексном развитии территории в границах улиц Ильича, Волгоградской, Студенческой и 3-го Сентября. «В районе бывшего кинотеатра «Маяк» появятся шесть домов высотой до 25 этажей», 2оммерческий директор воронежской ГК «Еврострой» Михаил Комаров.
GOROD48 спросил у застройщика, удачное ли выбрано место для таких высоток?
— К этой территории мы присматривались полгода. Все дома будут построены вдоль улицы Ильича. К ЛТЗ они будут повернуты торцами. Так что с одной стороны у жильцов наших домов будет вид на поселок, с другой — на поля и лес. Ну да, из окон будет виден НЛМК. Но металлургический комбинат в Липецке виден много откуда.
Ломать — не строить. В Липецком горсовете в который раз обсуждали, что делась с Крепостью — уникальной детской игровой площадкой в 20 микрорайоне, построенной более 30 лет назад. Как выяснилось, уникальная площадка оказалась не нужной прежде всего жителям близлежащих домов. Итак, «Крепость — под снос?» А ведь еще два года назад депутаты оценили ее состояние если не на пятерку, то на четверку с плюсом: «Стенам три десятка лет, и ни одной трещины! Сейчас так не строят», — заметил построивший школу на Манеже Александр Кофанов,
— Хоть что-то глаз радует. Нет, надо снести! — огорчился один из читателей GOROD48.
В следующем году липецкая мэрия начнет ремонт сразу пяти мостов: на улицах Советской, Октябрьской, Первомайской и Фрунзе через Липовку и на улице Студеновской через русло ручья Студеный. Также во второй половине 2024 года должна начаться реконструкция Октябрьского моста. Но и это еще не все. «В Липецке начнут проектировать мост от Опытной станции на улицу Гагарина». Перспектива реализации амбициозного проекта — 5-7 лет. Если мост не построить, то в районе Опытной, где за 10 лет хотят построить до 1,2 млн кв.м жилья, окажутся запертыми 42 тысячи человек.
— В новостройках в среднем по стране — 50% не купленных квартир, по данным Коммерсанта, — усомнился в амбициозных планах застройщиков один из читателей.
— «Начнут проектировать!» Это ключевая фраза. И на этом, как и всегда, все закончится, — успокоил его другой.
В графе «источники дохода»
бандит пометил: «грабежы»,
ему в налоговой сказали
жи-ши не пишут через «ы»
Удивительное дело — Липецк вдруг засыпали деньгами. «Плюс 3,1 миллиарда рублей. На столько внезапно выросли поступления в бюджет Липецка на 2024 год». Все эти средства — транши из федерального и областного бюджетов на заранее закрепленные цели: развитие транспортной инфраструктуры города, капитальный ремонт школ и сетей.
На муниципальную программу «Мой двор» в 2024 году предусмотрели 111,2 млн рублей – в более чем в два раза больше предусмотренных первоначально. На освещение города в следующем году выделят 194,4 млн рублей — на 32,9 миллиона больше, чем в этом году. В следующем году появится новая муниципальная программа — «Содержание и восстановление зеленого фонда города Липецка». На это выделены 164,9 млн рублей — на 34 миллиона больше, чем в уходящем году. Нашлись даже 10 миллионов на ремонт главного в регионе памятника Ленину на площади Соборной!
Председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова попросила финансистов прибавить денег на программные расходы МБУ «Управление благоустройства Липецка». Она сказала о необходимости увеличивать расходы на уборку города, поскольку потребность на это от фактических размеров площадей и нормативов затрат удовлетворена всего на 49%.
Также на этой неделе было предложено в последний, очевидно, раз в этом году внести правки в бюджет-2023. Из казны выпали 139 млн рублей — их забрали налоговики в счет переплаты по налогам. Но бюджет пополнился ровно на такую же сумму! Так, «Мэрия уже заработала на продаже старых трамвайных рельсов 31 миллион рублей» и выручила еще 54 миллиона на распродаже недвижимости в Военном городке. А за счет безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов городской бюджет увеличился еще на 89,5 млн рублей. Эти средства, в частности, городской департамент финансов предложил потратить на новогоднее праздничное оформление Липецка (31 млн рублей) и на снос сухих и аварийных деревьев (21 млн рублей).
Также в Липецком горсовете обсудили деятельность городской особой экономической зоны. Выяснилось, что МБУ «Технопарк-Липецк» до сих пор работает в минус, больше проедает, чем зарабатывает. На это обратил внимание депутат Станислав Каменецкий, предложивший перестать дотировать зону из городского бюджета. «Я бы с удовольствием поддержал концепцию входа резидентов с увеличением арендной платы и прибыли, если бы вы нам ее предложили. «Сколково» — замечательно! Креативные индустрии — супер! «Давайте дружно зарабатывать на нашем технопарке!»
Такая же метаморфоза, что и с городским бюджетом, случилась с областным. За три недели, прошедших после публичных слушаний бюджета-2024, его доходы выросли на 15 млрд рублей за счет поступлений из федерального бюджета. По доходам он составит 103,5 млрд рублей, по расходам — 119,4 миллиарда. Вице-губернатор Вячеслав Щеглеватых, в частности, заявил, что «За три года в Липецкой области отремонтируют 50 школ». А как выглядит старая школа после капремонта, можно увидеть в репортаже «Невозможное — возможно! В Липецке после глобального обновления открылась 54-я школа». Здание 1985 года постройки не узнать ни снаружи, ни внутри.
Я наивно думал: «Школа — знаний храм»,
оказалось, зона тяжких психотравм
7 декабря 14-летняя ученица брянской гимназии расстреляла одноклассников из отцовского ружья, а затем покончила с собой. По предварительным данным, устроившая стрельбу девочка повергалась травле.
— Это трагедия жутчайшая! Непонятно, как никто не заметил, что ребенка травили с начальной школы и до восьмого класса! — так отозвалась о случившемся председатель департамента образования мэрии Светлана Бедрова.
После этого случая директора липецких школ обсудят проблему буллинга, а ЧОПы — меры охраны. Педагогов попросят еще раз проверить социальные сети детей на предмет суицидальных и агрессивных высказываний, наличия символики, которая может говорить о нестабильном состоянии детей.
— Жалко девочку очень. Довели ее. Дело не в охранниках на входе, не в досмотрах, не в том, где лежало ружье… Дело в том, что общество больно. Взрослые не могут запретить травлю в школах, не могут взять правило исключать из школы за травлю. Вина взрослых в том, что дети вынуждены защищать себя сами даже от сверстников. Что дети убивают себя от безысходности, — написал Так.
— Технические средства охраны в школах входят в противоречие с требованиями пожарной безопасности этих же школ. У учеников много металлических предметов на одежде, и рамка металлоискателя это пустая трата денег, каждый третий ученик звенит в рамке и проверить его надо 5 минут, тогда как остальные ученики стоят и ждут, не успеют на урок, — отозвался Mikl.
Тем временем мать липецкой школьницы рассказала GOROD48 об угрозах, которые получила ее дочь. «Я хочу тебя убить»: липецкой девятикласснице угрожали через Telegram». Казалось бы, какой только спам не рассылается в мессенджерах. Но автор отправлений не только угрожал девочке убийством, но и назвал ее реальный адрес. Мать девочки обратилась в полицию. Правоохранители склоняются к версии личного конфликта.
— Раньше дети боялись плохое слово сказать незнакомцу в любом виде, а сейчас анархия. Творю что хочу, а их пальцем тронуть нельзя, дитятки, а то что ростом уже под два метра и с куриными мозгами, никого не волнует…
— Это все благодаря «яжематерям», у которых позиция — какое вы имеете право делать замечания моим детям!...
— Дети — зеркало общества. Смотрим на себя, любуемся…
Это некоторые из комментариев к публикации: «Подростки устроили дебош на улице Терешковой: ломали дверь подъезда, перила, материли жильцов». А вот и вовсе странная история: «15-летний подросток обвинил врача-эндоскописта в побоях». В больнице говорят, что мальчик ругался матом и его просто выпроводили из кабинета. Но его бабушка уже пошла по инстанциям.
Ну и ну!
«Снег чистят, щепки летят»: снегоуборочная техника сторонней организации, привлеченной мэрией, перемолотила скамейки возле центрального пляжа.
«Житель Задонска выбросил в окно двух котят». И записал свои действия на видео. Один котенок замерз на улице, второго спасла соседка мужчины. Полицейские начали доследственную проверку.
По данным Роспотребнадзора, с 27 ноября по 3 декабря внебольничными пневмониями заболели 542 человека, коронавирусом — 534, ОРВИ — 7,7 тысячи. Заболеваемость ОРВИ выше уровня эпидпорога на 27%. «Липецкие инфекционисты ждут эпидемию гриппа в конце декабря-начале января». «Она обязательно будет, без вариантов! — заявил GOROD48 главврач областной инфекционки Андрей Филатов. И это несмотря на то, что в регионе пока что официально подтверждены всего четыре случая гриппа H3N2. В городском департаменте образования говорят, что пока не собираются закрывать школы на карантин, но «В Липецке полностью закрыты девять школ». Также переведены на дистант 127 классов в 34 школах.
Когда в кармане много денег
и в бизнесе проблем нема,
без разницы какая будет
зима
С 20 ноября Липецк регулярно заметает. В эту пятницу «Евгения Уваркина ввела режим повышенной готовности в Липецке из-за грядущих снегопадов».
С 1 декабря сотрудники городских управ выявили более 200 нарушений в уборке дворов. В ТОП-3 антирейтинга попали ГУК «Привокзальная», УК «Маяк» и «АДС». В этот же понедельник корреспондент GOROD48 с сотрудниками мэрии проверил, как УК убирают снег. Кстати, вопреки бытующему мнению, дворник не обязан убирать от снега проезды вдоль дома. Это должен делать трактор. Но технику применяют не сразу после снегопада, а лишь после того, как автомобили накатывают в снегу колею. Такой подход привел к тому, что вчера, когда снег валил весь день, тысячи машин остались заблокированными во дворах. А где их взять, эти трактора, если по данным самих же коммерсантов, 36 УК из 80 работающих в Липецке не имеют ни одной единицы техники!
Евгения Уваркина сообщила о правиле, которое собирается внедрить мэрия: один дворник — один дом. «К сожалению, есть случаи, когда один дворник обслуживает 9-10 домов», — сказала мэр губернатору. Понятно, что при таких раскладах жителям города рассчитывать придется только на себя, протаптывая дорожки от дома к магазинам и остановкам.
— У нас на Мудиловке, это ул. Энгельса, один дворник на весь район, на 8 многоэтажек, разве он может убрать такую большую площадь? — написал Житель Липецка.
В минувшую пятницу «В департаменте ЖКХ мэрии Липецка красным пометили ряд управляющих компаний». Состояние их жилфонда глава города назвала катастрофой. В этот раз Евгения Уваркина пригрозила представителям частного бизнеса проверками протоколов общих собраний жильцов многоквартирных домов, которыми те руководствуются при повышении тарифов на свои услуги.
Если говорить об отоплении, то с начала холодного сезона в Липецке «Квадра» отключала тепло в 144 домах, а еще в 935 многоэтажках полностью сливали на время ремонтов тепловых сетей горячую воду (см. «Тупиковая ветка: дом на улице Гагарина мерзнет, а энергетики и УК кивают друг на друга»). В итоге от таких действий пострадали 158 878 человек, или почти каждый третий житель Липецка!
Если говорить об уборке снега, то от УК настоятельно потребовали разместить информацию с именами закрепленных за домами дворников не только в общедомовых чатах, но и на доске объявлений в каждом подъезде. Обманщикам пообещали репрессии. Заместитель руководителя ГЖИ Сергей Музалевских сообщил неприятную для УК новость: в Госдуме скоро рассмотрят законопроект о жилищном надзоре, который при его принятии наделит Госжилинспекцию правом без предупреждения выходить на место нарушения жилищных прав заявителя и штрафовать за выявленные нарушения. Сейчас же ГЖИ ограничены в карательных правах, так как «управляшки» находятся под действием моратория на проверки бизнеса.
GOROD48 спросил у горожан: «Вас устраивает работа вашей управляющей компании?» Оказалось, большинство опрошенных липчан, не знают даже, как называется их УК. А в числе самых серьезных грехов управляшек называют грязные подъезды и нечищеные от снега дворы.
— Удручает и юридическая и вообще безграмотность людей, нечего не знают и даже не пытаются узнать, живут как овощи! — поставил диагноз обществу Батя.
— Эти компании созданы для взимания денег с жильцов, ничего не делая. Этой зимою, да прошлой и позапрошлой, некому убирать свежевыпавший снег, отсюда и наледи и на крышах, и на проездах с тротуарами, — написал Ищущий истину.
— Вопрос к прокурору: как называется факт, когда УК отказали в продлении лицензии, а она просто сменила название и в том же составе, с теми же руководителями, продолжает действовать и обирать жильцов? — задался резонным вопросом Мужик.
Ну вот, совсем другое дело
а то какой-то произвол!
судья кладёт другое дело
на стол
В минувшую пятницу в Липецке на улице Суворова «Форд» провалился в коммунальный раскоп. Причем не клюнул в него носом, как это часто бывает, а совершил полный оверкиль: из ямы торчали только колеса автомобиля! По словам очевидцев аварии, перед этим «Форд» врезался в припаркованную на противоположной стороне дороги машину и потом отскочил прямиком «в лузу»! 30-летний водитель «Форда» сам выбрался из машины и от госпитализации отказался. Как выяснил GOROD48, это был сотрудник полиции.
«Ситуация с раскопками от наших ресурсоснабжающих организаций уже выходит за рамки разумного. В данном конкретном случае в выдаче разрешения на осуществление земляных работ отказано! Но тем не менее подрядную организацию «ДельтаСтрой-Л» это не остановило. Исход мы видим. Уже готовим документы в прокуратуру и будем принимать необходимые меры. В данном случае речь идет не только о штрафе», — так написала об этой аварии мэр Евгения Уваркина в своем Telegram-канале.
В пятницу на совещании в мэрии Евгения Уваркина сообщила энергетикам, что процесс подачи к ним исков за не вовремя восстановленное благоустройство уже не становить. «На этой неделе суд удовлетворил сразу три наших иска!» Также мэр заявила, что правовое управление городской администрации уже передало в облсовет предложения по кратному увеличению штрафов за такое бездействие — с нынешних 10 тысяч до 100 тысяч рублей.
Напомним, что к первому снегопаду на счету энергетиков оставалось более сотни должным образом не заделанных раскопов. Но кто-то тормозит, а кто-то готов любой ценой закрыть все свои обязательства. Так, «Управление главного смотрителя Липецка не дало подрядчику рисовать «зебру» на льду». Эта работу в Военном городке сделают весной.
На лице морщины и заломов вязь —
это ипотека отпечаталась
Мэрия Липецка подписала с воронежским застройщиком договор о комплексном развитии территории в границах улиц Ильича, Волгоградской, Студенческой и 3-го Сентября. «В районе бывшего кинотеатра «Маяк» появятся шесть домов высотой до 25 этажей», 2оммерческий директор воронежской ГК «Еврострой» Михаил Комаров.
GOROD48 спросил у застройщика, удачное ли выбрано место для таких высоток?
— К этой территории мы присматривались полгода. Все дома будут построены вдоль улицы Ильича. К ЛТЗ они будут повернуты торцами. Так что с одной стороны у жильцов наших домов будет вид на поселок, с другой — на поля и лес. Ну да, из окон будет виден НЛМК. Но металлургический комбинат в Липецке виден много откуда.
Ломать — не строить. В Липецком горсовете в который раз обсуждали, что делась с Крепостью — уникальной детской игровой площадкой в 20 микрорайоне, построенной более 30 лет назад. Как выяснилось, уникальная площадка оказалась не нужной прежде всего жителям близлежащих домов. Итак, «Крепость — под снос?» А ведь еще два года назад депутаты оценили ее состояние если не на пятерку, то на четверку с плюсом: «Стенам три десятка лет, и ни одной трещины! Сейчас так не строят», — заметил построивший школу на Манеже Александр Кофанов,
— Хоть что-то глаз радует. Нет, надо снести! — огорчился один из читателей GOROD48.
В следующем году липецкая мэрия начнет ремонт сразу пяти мостов: на улицах Советской, Октябрьской, Первомайской и Фрунзе через Липовку и на улице Студеновской через русло ручья Студеный. Также во второй половине 2024 года должна начаться реконструкция Октябрьского моста. Но и это еще не все. «В Липецке начнут проектировать мост от Опытной станции на улицу Гагарина». Перспектива реализации амбициозного проекта — 5-7 лет. Если мост не построить, то в районе Опытной, где за 10 лет хотят построить до 1,2 млн кв.м жилья, окажутся запертыми 42 тысячи человек.
— В новостройках в среднем по стране — 50% не купленных квартир, по данным Коммерсанта, — усомнился в амбициозных планах застройщиков один из читателей.
— «Начнут проектировать!» Это ключевая фраза. И на этом, как и всегда, все закончится, — успокоил его другой.
В графе «источники дохода»
бандит пометил: «грабежы»,
ему в налоговой сказали
жи-ши не пишут через «ы»
Удивительное дело — Липецк вдруг засыпали деньгами. «Плюс 3,1 миллиарда рублей. На столько внезапно выросли поступления в бюджет Липецка на 2024 год». Все эти средства — транши из федерального и областного бюджетов на заранее закрепленные цели: развитие транспортной инфраструктуры города, капитальный ремонт школ и сетей.
На муниципальную программу «Мой двор» в 2024 году предусмотрели 111,2 млн рублей – в более чем в два раза больше предусмотренных первоначально. На освещение города в следующем году выделят 194,4 млн рублей — на 32,9 миллиона больше, чем в этом году. В следующем году появится новая муниципальная программа — «Содержание и восстановление зеленого фонда города Липецка». На это выделены 164,9 млн рублей — на 34 миллиона больше, чем в уходящем году. Нашлись даже 10 миллионов на ремонт главного в регионе памятника Ленину на площади Соборной!
Председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова попросила финансистов прибавить денег на программные расходы МБУ «Управление благоустройства Липецка». Она сказала о необходимости увеличивать расходы на уборку города, поскольку потребность на это от фактических размеров площадей и нормативов затрат удовлетворена всего на 49%.
Также на этой неделе было предложено в последний, очевидно, раз в этом году внести правки в бюджет-2023. Из казны выпали 139 млн рублей — их забрали налоговики в счет переплаты по налогам. Но бюджет пополнился ровно на такую же сумму! Так, «Мэрия уже заработала на продаже старых трамвайных рельсов 31 миллион рублей» и выручила еще 54 миллиона на распродаже недвижимости в Военном городке. А за счет безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов городской бюджет увеличился еще на 89,5 млн рублей. Эти средства, в частности, городской департамент финансов предложил потратить на новогоднее праздничное оформление Липецка (31 млн рублей) и на снос сухих и аварийных деревьев (21 млн рублей).
Также в Липецком горсовете обсудили деятельность городской особой экономической зоны. Выяснилось, что МБУ «Технопарк-Липецк» до сих пор работает в минус, больше проедает, чем зарабатывает. На это обратил внимание депутат Станислав Каменецкий, предложивший перестать дотировать зону из городского бюджета. «Я бы с удовольствием поддержал концепцию входа резидентов с увеличением арендной платы и прибыли, если бы вы нам ее предложили. «Сколково» — замечательно! Креативные индустрии — супер! «Давайте дружно зарабатывать на нашем технопарке!»
Такая же метаморфоза, что и с городским бюджетом, случилась с областным. За три недели, прошедших после публичных слушаний бюджета-2024, его доходы выросли на 15 млрд рублей за счет поступлений из федерального бюджета. По доходам он составит 103,5 млрд рублей, по расходам — 119,4 миллиарда. Вице-губернатор Вячеслав Щеглеватых, в частности, заявил, что «За три года в Липецкой области отремонтируют 50 школ». А как выглядит старая школа после капремонта, можно увидеть в репортаже «Невозможное — возможно! В Липецке после глобального обновления открылась 54-я школа». Здание 1985 года постройки не узнать ни снаружи, ни внутри.
Я наивно думал: «Школа — знаний храм»,
оказалось, зона тяжких психотравм
7 декабря 14-летняя ученица брянской гимназии расстреляла одноклассников из отцовского ружья, а затем покончила с собой. По предварительным данным, устроившая стрельбу девочка повергалась травле.
— Это трагедия жутчайшая! Непонятно, как никто не заметил, что ребенка травили с начальной школы и до восьмого класса! — так отозвалась о случившемся председатель департамента образования мэрии Светлана Бедрова.
После этого случая директора липецких школ обсудят проблему буллинга, а ЧОПы — меры охраны. Педагогов попросят еще раз проверить социальные сети детей на предмет суицидальных и агрессивных высказываний, наличия символики, которая может говорить о нестабильном состоянии детей.
— Жалко девочку очень. Довели ее. Дело не в охранниках на входе, не в досмотрах, не в том, где лежало ружье… Дело в том, что общество больно. Взрослые не могут запретить травлю в школах, не могут взять правило исключать из школы за травлю. Вина взрослых в том, что дети вынуждены защищать себя сами даже от сверстников. Что дети убивают себя от безысходности, — написал Так.
— Технические средства охраны в школах входят в противоречие с требованиями пожарной безопасности этих же школ. У учеников много металлических предметов на одежде, и рамка металлоискателя это пустая трата денег, каждый третий ученик звенит в рамке и проверить его надо 5 минут, тогда как остальные ученики стоят и ждут, не успеют на урок, — отозвался Mikl.
Тем временем мать липецкой школьницы рассказала GOROD48 об угрозах, которые получила ее дочь. «Я хочу тебя убить»: липецкой девятикласснице угрожали через Telegram». Казалось бы, какой только спам не рассылается в мессенджерах. Но автор отправлений не только угрожал девочке убийством, но и назвал ее реальный адрес. Мать девочки обратилась в полицию. Правоохранители склоняются к версии личного конфликта.
— Раньше дети боялись плохое слово сказать незнакомцу в любом виде, а сейчас анархия. Творю что хочу, а их пальцем тронуть нельзя, дитятки, а то что ростом уже под два метра и с куриными мозгами, никого не волнует…
— Это все благодаря «яжематерям», у которых позиция — какое вы имеете право делать замечания моим детям!...
— Дети — зеркало общества. Смотрим на себя, любуемся…
Это некоторые из комментариев к публикации: «Подростки устроили дебош на улице Терешковой: ломали дверь подъезда, перила, материли жильцов». А вот и вовсе странная история: «15-летний подросток обвинил врача-эндоскописта в побоях». В больнице говорят, что мальчик ругался матом и его просто выпроводили из кабинета. Но его бабушка уже пошла по инстанциям.
Ну и ну!
«Снег чистят, щепки летят»: снегоуборочная техника сторонней организации, привлеченной мэрией, перемолотила скамейки возле центрального пляжа.
«Житель Задонска выбросил в окно двух котят». И записал свои действия на видео. Один котенок замерз на улице, второго спасла соседка мужчины. Полицейские начали доследственную проверку.
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Виктор 2-28-14