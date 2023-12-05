«Давайте дружно зарабатывать на нашем технопарке!»В Липецком горсовете обсудили деятельность городской особой экономической зоны. Выяснилось, что пока она работает в минус.Сегодня на комиссии по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства Липецкого горсовета председатель департамента экономического развития мэрии Екатерина Шестопалова рассказала о результатах работы МБУ «Технопарк-Липецк» в 2022 году (финансово-экономические результаты этой городской особой экономзоны и ее резидентов 2023 года станут известны только в мае следующего года).Общая площадь МБУ «Технопарк-Липецк» — пять гектаров. В 2022 году статус участника технопарка получили 12 компаний с заявленным объемом инвестиций 74 млн рублей и 95 рабочими местами (по состоянию на сегодня в парке — 38 резидентов). Объем освоенных инвестиций в прошлом году составил 198,6 млн рублей, на предприятиях работали 309 человек. Объем выручки компаний составил 2,3 млрд рублей. В 2022 году резиденты перечислили в бюджет и внебюджетные фонды 140 млн рублей. У них — 27 патентов интеллектуальной собственности на изобретения. По 0,7% на предприятие.Члены депутатской комиссии скептически отнеслись к услышанному. Например, первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев спросил, каким образом к концу этого года число резидентов технопарка доведут до сотни, как об этом было заявлено еще весной? Оказалось, за счет так называемых удаленных резидентов. Кто это? Это резиденты московской инновационной зоны «Сколково», которые станут резидентами липецкого технопарка, регионального оператора российской «Силиконовой долины». Они не будут арендовать помещения в технопарке. Но пока о желании стать удаленным резидентом липецкой ОЭЗ заявили всего две компании.— Мы наращиваем темпы поиска, в том числе рассматриваем молодежные стартапы. У нас стоят задачи и от «Сколково». Отсюда и эта цифра, объяснила число в 100 резидентов заместитель директора МБУ «Технопарк-Липецк» Юлия Абрамова.— Знаю, что в технопарке есть резиденты и с неинновационными направлениями деятельности. Если мы будем развивать технопарк с такими резидентами, мы можем и 150 привлечь, и больше. Мне бы хотелось, чтобы технопарк развивался именно как инновационная площадка, — заметила председатель депутатской комиссии Вера Урываева.В прошлом году на финансирование деятельности технопарка из всех бюджетов потрачено 44,3 млн рублей, в том числе из городской казны — 12,1 миллиона. Заработал же технопарк себе на жизнь 32,1 млн рублей. Пока, то есть, работает в минус.На это обратил внимание депутат Станислав Каменецкий:— Не пора не пора ли перестать дотировать технопарк из городского бюджета. Может, компании, которые туда заходят, должны рублем доказывать свою эффективность? Может, бюджетным деньгам мы найдем лучшее применение, например, направим их на снос аварийных деревьев или на иные приоритеты, на те проблемы, которые нужно решить прямо сейчас? За те условия, которые получают резиденты, за льготы нужно повышать арендную плату. Я бы с удовольствием поддержал концепцию входа резидентов с увеличением арендной платы и прибыли, если бы вы нам ее предложили. «Сколково» — замечательно! Креативные индустрии — супер! Но давайте уже зарабатывать на нашем технопарке!