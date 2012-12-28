Управляющая компания обанкротилась, задолжав 7,8 миллиона рублей

Она задолжала поставщикам ресурсов и налоговой.

Арбитражный суд Липецкой области признал ООО «УК «Регион 48» банкротом.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в суд с заявлением о признании общества несостоятельным обратилось ООО «Новое информационно–технологичное энергосбережение». Позднее к процедуре банкротства присоединились УФНС России по Липецкой области, АО «Газпром газораспределение Липецк», ООО «ЭКО Центр». А общая сумма кредиторской задолженности, включенной в реестр требований кредиторов, составила 7,8 миллиона рублей.В результате УК «Регион 48» признали банкротом и открыли конкурсное производство сроком на шесть месяцев.