Липецкая вечЁрка: бой с автомобилями, машина всмятку — водитель ушел домой и возвращение из плена
У браконьеров конфисковали лодку, мотор и аккумулятор: сами мужчины отделались условным сроком
Общество
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сегодня, 16:58
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Управляющая компания обанкротилась, задолжав 7,8 миллиона рублей
Она задолжала поставщикам ресурсов и налоговой.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в суд с заявлением о признании общества несостоятельным обратилось ООО «Новое информационно–технологичное энергосбережение». Позднее к процедуре банкротства присоединились УФНС России по Липецкой области, АО «Газпром газораспределение Липецк», ООО «ЭКО Центр». А общая сумма кредиторской задолженности, включенной в реестр требований кредиторов, составила 7,8 миллиона рублей.
В результате УК «Регион 48» признали банкротом и открыли конкурсное производство сроком на шесть месяцев.
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