Общество

53 минуты назад

В Липецке полностью закрыты девять школ

5 785
#школа #карантин
2
В Липецке полностью закрыты девять школ

Также переведены на дистанционное обучение 127 классов в 34 школах.

Из-за заболеваемости ОРВИ и пневмониями в Липецке, по данным на 8 декабря, полностью закрыты 9 школ. Это школы №№ 5, 12, 14, 19, 33, 47, 48, 60, 72. Также переведены на дистанционное обучение 127 классов в 34 школах. Такие данные GOROD48 сообщили в в пресс-службе администрации Липецка.

Напомним, для предотвращения эпидемического распространения острых респираторных вирусных инфекций школы города переводят на дистанционное обучение в случае отсутствия по причине заболеваемости 20% детей и более. А вот в случае с пневмониями при выявлении двух и более случаев в классе (группе) и 10 и более случаев пневмоний в образовательной организации их уже переводят на дистанционное обучение сроком на 21 день (средний инкубационный период пневмоний, вызванных микоплазмой).
5 785
#школа #карантин
2

Комментарии (5)

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Думаю

8 минут назад
Екатерина, в это школе пора директрису менять,иначе бардак так и будет.Школу закроют,а секции так и будут работать.Деньги....
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Соседка

16 минут назад
Все сразу закрыть не судьба ? Просто растягивание неизбежного процесса !
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Галина

18 минут назад
Почему не закрыть все школы сразу, как это было раньше? Дурь какую-то придумали сначала классы в школах закрывают, потом школу. А дети посещают кружки, секции между собой общаются и дальше передают инфекцию
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111

31 минуту назад
19 школа уже в понедельник выходит. Зачем?
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Екатерина

43 минуты назад
Закройте 35 школу!!!! Дети болеют!!! Всё лежат семьями! Сколько ещё этот беспредел будет продолжаться?
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