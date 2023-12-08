В Липецке полностью закрыты девять школ

Также переведены на дистанционное обучение 127 классов в 34 школах.

Из-за заболеваемости ОРВИ и пневмониями в Липецке, по данным на 8 декабря, полностью закрыты 9 школ. Это школы №№ 5, 12, 14, 19, 33, 47, 48, 60, 72. Также переведены на дистанционное обучение 127 классов в 34 школах. Такие данные GOROD48 сообщили в в пресс-службе администрации Липецка.



Напомним, для предотвращения эпидемического распространения острых респираторных вирусных инфекций школы города переводят на дистанционное обучение в случае отсутствия по причине заболеваемости 20% детей и более. А вот в случае с пневмониями при выявлении двух и более случаев в классе (группе) и 10 и более случаев пневмоний в образовательной организации их уже переводят на дистанционное обучение сроком на 21 день (средний инкубационный период пневмоний, вызванных микоплазмой).