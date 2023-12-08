Общество
53 минуты назад
В Липецке полностью закрыты девять школ
Также переведены на дистанционное обучение 127 классов в 34 школах.
Из-за заболеваемости ОРВИ и пневмониями в Липецке, по данным на 8 декабря, полностью закрыты 9 школ. Это школы №№ 5, 12, 14, 19, 33, 47, 48, 60, 72. Также переведены на дистанционное обучение 127 классов в 34 школах. Такие данные GOROD48 сообщили в в пресс-службе администрации Липецка.
Напомним, для предотвращения эпидемического распространения острых респираторных вирусных инфекций школы города переводят на дистанционное обучение в случае отсутствия по причине заболеваемости 20% детей и более. А вот в случае с пневмониями при выявлении двух и более случаев в классе (группе) и 10 и более случаев пневмоний в образовательной организации их уже переводят на дистанционное обучение сроком на 21 день (средний инкубационный период пневмоний, вызванных микоплазмой).
Напомним, для предотвращения эпидемического распространения острых респираторных вирусных инфекций школы города переводят на дистанционное обучение в случае отсутствия по причине заболеваемости 20% детей и более. А вот в случае с пневмониями при выявлении двух и более случаев в классе (группе) и 10 и более случаев пневмоний в образовательной организации их уже переводят на дистанционное обучение сроком на 21 день (средний инкубационный период пневмоний, вызванных микоплазмой).
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