Общество
9 минут назад
У 11 управляющих компаний — по одному дворнику, у 36 УК — ни одного трактора
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Стоит ли удивляться, во дворах зимой в снежном месиве вязнут детские коляски, старики, автомобили?
Сегодня на оперативке в мэрии Евгения Уваркина заявила об увеличении с 1 декабря зарплат в МБУ «Управление благоустройства Липецка»: водителям — до 70 тысяч рублей, дворникам — до 36 400. Мэр надеется, что это привлечет на предприятие людей, которых тут явно не хватает: месяц тому назад из 892 рабочих мест МБУ заняты были лишь 557.
А что в частном бизнесе? В городском департаменте ЖКХ GOROD48 сообщили, что в штате всех 80 управляющих кампаний работают 1204 дворника. Много это или мало? Если взять расчет 3 200 многоквартирных дома, то выйдет, что в среднем один дворник убирает 2,6 дома. Ну, почти три. И сразу становится понятно, почему во дворах многих домов снег на прошлой неделе не убирали ни разу. Очевидно, некоторые «управляшки» работают по принципу песни группы «Лицей»: «Снег — это же вода, растает и уйдет с нашего двора».
Еще немного статистики. У 11 управляющих компаний — по одному дворнику. Одна из них называется «Жилищный стандарт». В ее обслуживании — шесть домов на 443 квартиры, расположенных в разных районах города: в переулке Балакирева, на улицах Доватора, 40 лет Октября, Ушинского. Можно ли это считать стандартом?
— Нет. В моей компании — 29 дворников-уборщиков. Каждый из них закреплен за отдельным домом. При необходимости дворник работает полный день. Зарплата у него начинается от 30 тысяч рублей, — так ответил на этот вопрос директор УК, считающейся в Липецке образцово-показательной.
Но не дворником единым можно убрать снег. Нужна еще и техника. Так вот, эта самая образцово-показательная УК нанимает на зиму два трактора. А 36 «управляшек» сообщили департаменту ЖКХ, что вообще не имеют ни одной единицы техники, ни собственной, ни арендованной. Так чего хотят горожане от их работы?
Впрочем, даже наличие техники и дворников — не панацея от нечищеных пешеходных дорожек и проездов во дворах. Так, у нас есть две УК, у которых — по три трактора. Это ГУК «Привокзальная» и УК «Слобода». У одной из них 42 дворника, у другой — 40. В среднем, по одному — на два дома. Но обе они вместе с УК «Комфорт -Л», «Малахит» и «ЦКО» сформировали группу антилидеров по уборке снега, составленную городским департаментом развития территорий по итогам прошлой недели. А вот в пятерку лучших попали УК «КиТ», «Университетский», «Елецкий микрорайон», «Глобус» и «Жилкомплекс».
А что в частном бизнесе? В городском департаменте ЖКХ GOROD48 сообщили, что в штате всех 80 управляющих кампаний работают 1204 дворника. Много это или мало? Если взять расчет 3 200 многоквартирных дома, то выйдет, что в среднем один дворник убирает 2,6 дома. Ну, почти три. И сразу становится понятно, почему во дворах многих домов снег на прошлой неделе не убирали ни разу. Очевидно, некоторые «управляшки» работают по принципу песни группы «Лицей»: «Снег — это же вода, растает и уйдет с нашего двора».
Еще немного статистики. У 11 управляющих компаний — по одному дворнику. Одна из них называется «Жилищный стандарт». В ее обслуживании — шесть домов на 443 квартиры, расположенных в разных районах города: в переулке Балакирева, на улицах Доватора, 40 лет Октября, Ушинского. Можно ли это считать стандартом?
— Нет. В моей компании — 29 дворников-уборщиков. Каждый из них закреплен за отдельным домом. При необходимости дворник работает полный день. Зарплата у него начинается от 30 тысяч рублей, — так ответил на этот вопрос директор УК, считающейся в Липецке образцово-показательной.
Но не дворником единым можно убрать снег. Нужна еще и техника. Так вот, эта самая образцово-показательная УК нанимает на зиму два трактора. А 36 «управляшек» сообщили департаменту ЖКХ, что вообще не имеют ни одной единицы техники, ни собственной, ни арендованной. Так чего хотят горожане от их работы?
Впрочем, даже наличие техники и дворников — не панацея от нечищеных пешеходных дорожек и проездов во дворах. Так, у нас есть две УК, у которых — по три трактора. Это ГУК «Привокзальная» и УК «Слобода». У одной из них 42 дворника, у другой — 40. В среднем, по одному — на два дома. Но обе они вместе с УК «Комфорт -Л», «Малахит» и «ЦКО» сформировали группу антилидеров по уборке снега, составленную городским департаментом развития территорий по итогам прошлой недели. А вот в пятерку лучших попали УК «КиТ», «Университетский», «Елецкий микрорайон», «Глобус» и «Жилкомплекс».
99