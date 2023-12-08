15-летний подросток обвинил врача-эндоскописта в побоях

В больнице говорят, что мальчик ругался матом и его просто выпроводили из кабинета. А его бабушка уже обратилась в правоохранительные органы и к Уполномоченному по правам ребёнка в Липецкой области.

Сегодня утром в редакцию GOROD48 обратились близкие 15-летнего мальчика, которые сообщили, что в конце ноября его ударил врач-эндоскопист областной детской больницы. Мальчик — сирота: его мать умерла, а отец лишён родительских прав. Опекунство над ребёнком оформила бабушка.



Подросток — студент колледжа, староста группы. В больнице он лежал с аппендицитом.



Якобы мальчик не хотел глотать лампочку, и чтобы утихомирить пациента, эндоскопист применил силу. Опекун ребёнка — его бабушка уже написала заявление в отдел полиции №4 УМВД России по городу Липецку, обратилась с жалобой в управление здравоохранения Липецкой области, в администрацию больницы, а сегодня днём побывала на личном приёме у Уполномоченного по правам ребёнка в Липецкой области Юрия Тарана, который он проводил в «Единой России».



— Обращение бабушки мы взяли в работу, ситуацию держим на контроле. Пока нам известна только одна версия случившегося — со стороны бабушки. Она принесла с собой многочисленные грамоты, которыми её награждали за воспитание ребёнка, и документ — заключение медицинской экспертизы о травмах лёгкой степени тяжести: ушиб головы и ушной раковины. Факты будут проверяться. Мы держим ситуацию на контроле. Если эта странная, страшная и вопиющая история имела место быть — будут приняты меры по защите прав несовершеннолетнего. В любом случае бабушка пришла по адресу — ребёнок ещё и опекунский. Будем разбираться, — сообщил GOROD48 Уполномоченный по правам ребёнка в Липецкой области Юрий Таран.



Но Юрий Таран не исключил и то, что ребёнок мог выдумать эту историю. А вот в самой больнице в этом даже уверены. Как сообщил GOROD48 главный врач Областной детской больницы Сергей Голобурдин, ему о конфликте с эндоскопистом известно, но версия мальчика не соответствует действительности — никакого рукоприкладства не было.



— Такого факта не было. Мальчик вёл себя неподобающим образом, выражался нецензурными словами и его просто выпроводили из кабинета. При этом всё это происходило на глазах свидетелей — других наших сотрудников: с эндоскопистом работает медсестра. Врач работает у нас давно, и никаких нареканий к нему никогда не было, — отметил Сергей Голобурдин.