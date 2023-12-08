Липецкие инфекционисты ждут эпидемию гриппа в конце декабря-начале января

«Она обязательно будет, без вариантов!»

Главврач областной клинической инфекционной больницы Андрей Филатов уверенно заявил GOROD48, что несмотря на то, что в регионе пока что официально подтверждены всего четыре случая гриппа H3N2, эпидемия этого заболевания «обязательно будет, без вариантов!» И ее ждут в конце декабря-начале января.



— В прошлом году грипп к нам пришел еще в сентябре, а три года назад — в марте. Так что в этом году мы прогнозируем эпидемию в обычное для гриппа время.



Спасение от тяжелого, со смертельно опасными осложнениями заболевания течения болезни одно: своевременная вакцинация от гриппа. Ее можно пройти в поликлиниках по месту жительства. Вакцин достаточно и для взрослых, и для детей.



— Вакцина действующая, разработанная на гонконгском штамме гриппа, которым уже переболели в Южном полушарии,— говорит Андрей Филатов.



Сейчас в областной клинической инфекционной больнице — 265 больных, из которых 112 детей. Внебольничные пневмонии у 165 из них (в том числе 53 детей), ковид — у 56 (в том числе 15 детей). Тяжелых больных — 42, из которых трое детей.