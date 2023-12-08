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Липецкие инфекционисты ждут эпидемию гриппа в конце декабря-начале января

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#грипп
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Липецкие инфекционисты ждут эпидемию гриппа в конце декабря-начале января

«Она обязательно будет, без вариантов!»

Главврач областной клинической инфекционной больницы Андрей Филатов уверенно заявил GOROD48, что несмотря на то, что в регионе пока что официально подтверждены всего четыре случая гриппа H3N2, эпидемия этого заболевания «обязательно будет, без вариантов!» И ее ждут в конце декабря-начале января.

— В прошлом году грипп к нам пришел еще в сентябре, а три года назад — в марте. Так что в этом году мы прогнозируем эпидемию в обычное для гриппа время.

Спасение от тяжелого, со смертельно опасными осложнениями заболевания течения болезни одно: своевременная вакцинация от гриппа. Ее можно пройти в поликлиниках по месту жительства. Вакцин достаточно и для взрослых, и для детей.

— Вакцина действующая, разработанная на гонконгском штамме гриппа, которым уже переболели в Южном полушарии,— говорит Андрей Филатов.

Сейчас в областной клинической инфекционной больнице — 265 больных, из которых 112 детей. Внебольничные пневмонии у 165 из них (в том числе 53 детей), ковид — у 56 (в том числе 15 детей). Тяжелых больных — 42, из которых трое детей.
4 429
#грипп
3

Комментарии (4)

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Безмасочник

28 минут назад
65+, вам и вашим единомышленникам - в Средневековье. Вот они, плоды советской "лучшей в мире" системы образования!
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65+

41 минуту назад
Грипп придёт к тем кто сделал прививки , кто не делал он их не найдёт !
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Пользователь

сегодня, 16:44
Только места предлагаете в коридоре на стульях.
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Безмасочник

сегодня, 16:43
Будет микст ковида и гриппа. Такого ещё не было. Посмотрим, каково оно будет.
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Бизнес

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