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сегодня, 17:52

Взял топор и отправился мстить за смерть матери

Житель области пытался зарубить знакомую, считая ее виновной в смерти матери. Суд отправил его в колонию строгого режима.

В Липецкой области за покушение на убийство и незаконное проникновение в жилище к шести годам и одному месяцу колонии строгого режима осужден 32-летний мужчина.  

По данным следствия, которое вело управление СК, в ночью на 28 декабря 2024 года, он пьяным отправился с топором соседа из села Барсуково Становлянского района в село Мещерка. Там он вломился в дом 40-летней знакомой через окно и несколько раз ударил ее топором, тяжело ранив в плечо и грудь, сломав ребра и руку.  Расправу остановил муж женщины. Ее отправили в больницу, где раненная впоследствии долго лечилась. 

Как оказалось, житель села Барсуково считал, что знакомая виновата в смерти его матери. Та скоропостижно умерла на улице после застолья у женщины. Однако на самом деле мать обвиняемого имела проблемы со здоровьем. 

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