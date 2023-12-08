Управление главного смотрителя Липецка не дало подрядчику рисовать «зебру» на льду

Эта работу в Военном городке сделают весной.

В редакцию GOROD48 прислали фотографию «ГАЗели» с надписью «Дорожная разметка». И подписью, что люди в этом автомобиле готовились рисовать «зебру» прямо по льду в Военном городке!



— Это вчерашняя фотография, - сказали GOROD48 в управлении главного смотрителя Липецка.



Оказалось, что еще летом ООО «Техцентр» взялось построить пешеходную дорожку от входа в Военный городок вдоль торца дома № 29а по улице Терешковой, но в силу каких-то причин, непонятных заказчику, выполнило всего лишь часть работы. Поэтому УГС Липецка подписало договор на ремонт пешеходных зон у домов № 31 и 31а по улице Терешковой и у дома № 12 по улице Военный городок с другой компанией, ИП Мур С. А., которая взялась за 1 762 170 рублей к 30 ноября сделать дорожки от заезда в Военный городок от торца 31-го дома к трансформаторной подстанции, соединить асфальтированной тропой подход к существующему тротуару от дома № 31а, заасфальтировать народные тропы у дома №12.



Асфальт подрядчик успел уложить до морозов. А вчера вдруг решил нанести на обледеневшую дорогу «зебру».



— Мы успели предотвратить скандал и не дали подрядчику нанести разметку на лед и снег. Эту работу он сделает уже весной, — сказали в УГС Липецка.