Общество

28 минут назад

Управление главного смотрителя Липецка не дало подрядчику рисовать «зебру» на льду

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#благоустройство
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Управление главного смотрителя Липецка не дало подрядчику рисовать «зебру» на льду

Эта работу в Военном городке сделают весной.

В редакцию GOROD48 прислали фотографию «ГАЗели» с надписью «Дорожная разметка». И подписью, что люди в этом автомобиле готовились рисовать «зебру» прямо по льду в Военном городке!

— Это вчерашняя фотография, - сказали GOROD48 в управлении главного смотрителя Липецка.

Оказалось, что еще летом ООО «Техцентр» взялось построить пешеходную дорожку от входа в Военный городок вдоль торца дома № 29а по улице Терешковой, но в силу каких-то причин, непонятных заказчику, выполнило всего лишь часть работы. Поэтому УГС Липецка подписало договор на ремонт пешеходных зон у домов № 31 и 31а по улице Терешковой и у дома № 12 по улице Военный городок с другой компанией, ИП Мур С. А., которая взялась за 1 762 170 рублей к 30 ноября сделать дорожки от заезда в Военный городок от торца 31-го дома к трансформаторной подстанции, соединить асфальтированной тропой подход к существующему тротуару от дома № 31а, заасфальтировать народные тропы у дома №12.

Асфальт подрядчик успел уложить до морозов. А вчера вдруг решил нанести на обледеневшую дорогу «зебру».

— Мы успели предотвратить скандал и не дали подрядчику нанести разметку на лед и снег. Эту работу он сделает уже весной, — сказали в УГС Липецка.
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#благоустройство
1

Комментарии (5)

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Парфия

15 минут назад
На ЛТЗ, на площади Клименкова кустарники и деревья в снег и мороз сажают, и на прошлой неделе сажали, и вчера.
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Какой то

18 минут назад
Подрядчик странный
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РВС

18 минут назад
Ну хоть что-то хорошее сделано в нашем городе…
ответить

Алексей

23 минуты назад
А тигра они будут наносить?
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Липа

23 минуты назад
То асфальт на снег укладывается, то зебра по льду рисуется... Куда скатывается город?!
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Бизнес

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