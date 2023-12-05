Оказалось, что большинство опрошенных нами липчан, не знают, как называется их УК. А в числе самых серьезных грехов управляшек называют грязные подъезды и нечищеные от снега дворы.

«Вас устраивает работа вашей управляющей компании?». С таким вопросом мы обратились к жителям Липецка. Как ни странно, но многие из наших респондентов ответили на этот вопрос «да». Впрочем, не все из них знают, какая именно компания управляет их домом.



В числе грехов управляшек назывались грязные подъезды и скользкие тротуары во дворах. Однако никто из тех, с кем мы говорили, не имел опыта смены управляющей компании, работа которой его не устраивала.