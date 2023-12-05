ПозиTиV

сегодня, 15:55

Вас устраивает работа вашей управляющей компании?

15 512
#Говорит Липецк

Оказалось, что большинство опрошенных нами липчан, не знают, как называется их УК. А в числе самых серьезных грехов управляшек называют грязные подъезды и нечищеные от снега дворы.

«Вас устраивает работа вашей управляющей компании?». С таким вопросом мы обратились к жителям Липецка. Как ни странно, но многие из наших респондентов ответили на этот вопрос «да». Впрочем, не все из них знают, какая именно компания управляет их домом.

В числе грехов управляшек назывались грязные подъезды и скользкие тротуары во дворах. Однако никто из тех, с кем мы говорили, не имел опыта смены управляющей компании, работа которой его не устраивала.
15 512
#Говорит Липецк

Комментарии (15)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Луценко

2 минуты назад
и его угловая не работают вообще .А жилиспекторы не реагируют на жалобы от слова вообще и только отписки пишут
ответить

александр

32 минуты назад
компания центральная жесть
ответить

Дед Митяй

42 минуты назад
Вот поэтому и живем "хорошо"! Всех все устраивает! Еще спросите про цены! Наверняка, всех все устроит.
ответить

Житель Липецка

43 минуты назад
УК ОРИЕНТИР между домов мусор не убирает.
ответить

Житель У

55 минут назад
Университетская второй год ведет раскопки по моим домом Белянского 8. Жилищная комиссия обрати на это безобразие внимание
ответить

Житель города

сегодня, 16:26
Ук Атмосфера в этом году позорище!!! Дорожки от льда не в состоянии очистить. Элитный ЖК или бомжатник,не сразу поймёшь где находишься.
ответить

Идеальные терпилы

сегодня, 16:23
В платёжки посмотрите, тогда будете знать, кто не устраивает и кому за это платите.
ответить

Житель города

сегодня, 16:22
Как атмосфера в этом году позорище!!! Дорожки от льда не в состоянии очистить. Элитный же или бомжатник, не сразу поймёшь где находишься.
ответить

Липчанин

сегодня, 16:16
Ну и если не устраивает, и что из этого изменится. НИ ЧЕГО
ответить

Вот это поворот | ))))))

сегодня, 16:14
Впрочем, не все из них знают, какая именно компания управляет их домом.
ответить
Еще комментарии
27-00-00 — телефон для оперативного оформления ДТП
27-00-00 — телефон для оперативного оформления ДТП
Бизнес

Еще в рубрике

Какую зарплату вы считаете нормальной?
#Говорит Липецк
94
Какую зарплату вы считаете нормальной?

28.11.2023 12:01

ПозиTиV
А вы пострадали из-за неубранного снега?
#Говорит Липецк
46
А вы пострадали из-за неубранного снега?

21.11.2023 11:04

ПозиTиV
В Липецке обсуждают бюджет следующего года. На что в первую очередь стоит потратить деньги?
#Говорит Липецк
29
В Липецке обсуждают бюджет следующего года. На что в первую очередь стоит потратить деньги?

14.11.2023 12:26

ПозиTиV
Верите ли вы в потусторонние силы?
#Говорит Липецк
24
Верите ли вы в потусторонние силы?

31.10.2023 14:15

ПозиTиV
В каком городе страны вы хотели бы жить?
#Говорит Липецк
93
В каком городе страны вы хотели бы жить?

25.10.2023 10:01

ПозиTиV
«Торговый комплекс тут — как чирей на носу!»
#Говорит Липецк
103
«Торговый комплекс тут — как чирей на носу!»

17.10.2023 10:01

ПозиTиV