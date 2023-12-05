сегодня, 15:55
Вас устраивает работа вашей управляющей компании?
Оказалось, что большинство опрошенных нами липчан, не знают, как называется их УК. А в числе самых серьезных грехов управляшек называют грязные подъезды и нечищеные от снега дворы.
В числе грехов управляшек назывались грязные подъезды и скользкие тротуары во дворах. Однако никто из тех, с кем мы говорили, не имел опыта смены управляющей компании, работа которой его не устраивала.
Луценко
александр
Дед Митяй
Житель Липецка
Житель У
Житель города
Идеальные терпилы
Житель города
Липчанин
Вот это поворот | ))))))