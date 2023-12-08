Евгения Уваркина ввела режим повышенной готовности в Липецке из-за грядущих снегопадов

Документ подписан для того, чтобы привлечь для уборки улиц технику сторонних организаций.

Сегодня прямо во время совещания с руководителями управляющих компаний главе Липецка на подпись принесли документ, которым с субботы на территории Липецка вводится режим повышенной готовности. Подписав бумагу, Евгения Уваркина сообщила, что сделано это для того, чтобы иметь возможность привлечь для уборки улиц по аутсорсингу технику сторонних организаций в связи с неблагоприятным прогнозом синоптиков.— Завтра обещают сильный снегопад. Во вторник и среду на следующей неделе такой же неблагоприятный прогноз. Поэтому нам нужно иметь возможность привлечь дополнительную технику на уборку города, — сказала мэр.