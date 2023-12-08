Общество

42 минуты назад

Евгения Уваркина ввела режим повышенной готовности в Липецке из-за грядущих снегопадов

5 796
#снегопад #дороги
3
Евгения Уваркина ввела режим повышенной готовности в Липецке из-за грядущих снегопадов

Документ подписан для того, чтобы привлечь для уборки улиц технику сторонних организаций.

Сегодня прямо во время совещания с руководителями управляющих компаний главе Липецка на подпись принесли документ, которым с субботы на территории Липецка вводится режим повышенной готовности. Подписав бумагу, Евгения Уваркина сообщила, что сделано это для того, чтобы иметь возможность привлечь для уборки улиц по аутсорсингу технику сторонних организаций в связи с неблагоприятным прогнозом синоптиков.

погода.jpg

— Завтра обещают сильный снегопад. Во вторник и среду на следующей неделе такой же неблагоприятный прогноз. Поэтому нам нужно иметь возможность привлечь дополнительную технику на уборку города, — сказала мэр.
5 796
#снегопад #дороги
3

Комментарии (5)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

коля

2 минуты назад
а в области как чето не пишут .артамонов молчит.взять тербуны.
ответить

Рамзия Попова

13 минут назад
378-мой автобус не заметет уже хорошо.
ответить

люси

13 минут назад
Снегоуборщик, Сегодня... примерно в 13-15 шла по ул Плеханова.... по нечетной стороне, по тротуару в сторону пл Плеханова, ехал песко-разбрасывватель...делал вид что работает...но только ни одной песчинки я не увидела на тротуаре.
ответить

STEPANOV

28 минут назад
Снегопады - залог будущего урожая. Тем более если весна будет ранней и сухой.
ответить

Снегоуборщик

31 минуту назад
Чем больше снега , тем лучше.. Пускай идёт снегопад!!
ответить
27-00-00 — телефон для оперативного оформления ДТП
27-00-00 — телефон для оперативного оформления ДТП
Бизнес

Еще в рубрике

Указом Владимира Путина в Липецкой области на шестилетний срок назначены три судьи
#назначения #суд
Указом Владимира Путина в Липецкой области на шестилетний срок назначены три судьи

5 минут назад

Общество
Кинологам-волонтерам требуются статисты
#кинологи #собаки #статисты
4
Кинологам-волонтерам требуются статисты

сегодня, 13:22

Общество
Строительство «Экотехнопарка» вовремя не началось: несколько человек получили предостережения прокур...
#прокуратура #экология
4
Строительство «Экотехнопарка» вовремя не началось: несколько человек получили предостережения прокур...

сегодня, 12:02

Общество
В Липецке полностью закрыты девять школ
#школа #карантин
22
В Липецке полностью закрыты девять школ

сегодня, 10:59

Общество
Ночью засыпало снегом новые микрорайоны в юго-западной части Липецка
#уборка дорог #снег
24
Ночью засыпало снегом новые микрорайоны в юго-западной части Липецка

сегодня, 09:39

Общество
Сегодня в Липецке: карантин накроет город ещё до Нового года?
#Сегодня в Липецке
11
Сегодня в Липецке: карантин накроет город ещё до Нового года?

сегодня, 07:00

Общество