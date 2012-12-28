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сегодня, 11:03
9

Новый состав Липецкого горсовета выберут 14 сентября

Сессия горсовета назначила выборы нового созыва.

Сегодня сессия Липецкого горсовета назначила выборы нового созыва депутатов. Выборы пройдут в Единый день голосования, 14 сентября. 

36 депутатов горсовета изберут, как и ранее, по мажоритарной системе. 

Шестой созыв Липецкого городского Советов депутатов избран в сентябре 2020 года. Большинство в составе Совета принадлежит «Единой России», в ее партийную группу входят 34 депутата. Этот состав Совета избрал двух мэров — Евгению Уваркину и действующего главу города  Романа Ченцова.

«Единая Россия» намерена сохранить большинство в горсовете и по итогам будущих выборов. На недавних праймериз партия выдвинула кандидатов по всем одномандатным округам.

Об участии в выборах заявили также КПРФ, «Справедливая Россия» и партия «Новые люди». Своих кандидатов они выдвинут на партийных конференциях. 

выборы
Липецкий городской Совет
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
с
8 минут назад
а для чего нужен этот состав???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Ответить
Горожанин
11 минут назад
А разве они за что-то отвечают? И кто вообще отвечает?
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Липчанин
12 минут назад
Очень хорошо
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15 минут назад
Экономически целесообразно - распустить!
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песионер
20 минут назад
Депутатам ура!
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дилетант
27 минут назад
у избирателей появляется возможность непосредственно выразить свое отношение к происходящему в городе. все то же или перемены ?
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А что
38 минут назад
Они делают и чем занимаются?
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дилетант
21 минуту назад
план работы на 2025 год опубликован на сайте горсовета как и график приема граждан депутатами.
Ответить
депутат
49 минут назад
вот вам и вся стратегическая сессия на 5 лет забудте про про все обещания
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