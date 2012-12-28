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Политика
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сегодня, 11:03
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Новый состав Липецкого горсовета выберут 14 сентября
Сессия горсовета назначила выборы нового созыва.
36 депутатов горсовета изберут, как и ранее, по мажоритарной системе.
Шестой созыв Липецкого городского Советов депутатов избран в сентябре 2020 года. Большинство в составе Совета принадлежит «Единой России», в ее партийную группу входят 34 депутата. Этот состав Совета избрал двух мэров — Евгению Уваркину и действующего главу города Романа Ченцова.
«Единая Россия» намерена сохранить большинство в горсовете и по итогам будущих выборов. На недавних праймериз партия выдвинула кандидатов по всем одномандатным округам.
Об участии в выборах заявили также КПРФ, «Справедливая Россия» и партия «Новые люди». Своих кандидатов они выдвинут на партийных конференциях.
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