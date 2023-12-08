Происшествия

сегодня, 13:52

За рулём провалившегося «Форда» находился полицейский

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#ДТП
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За рулём провалившегося «Форда» находился полицейский

Назначена служебная проверка.

Сегодня в 10:20 на улице Суворова автомобиль «Форд», под управлением 30-летнего водителя, врезался в припаркованный автомобиль «Хендай» и провалился в коммунальный раскоп.

Автомобилем «Форд» управлял полицейский: на месте ДТП, помимо инспекторов ГИБДД, работал и сотрудник по работе с личным составом. А из салона «Форда» в коммунальную яму вывалились берцы

Этот факт GOROD48 уже подтвердили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. Полицейский управлял машиной в свободное от службы время.

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Назначена служебная проверка.

«Одновременно продолжаются проведение мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств», — добавили в пресс-службе УМВД.


7 1717
#ДТП
3

Комментарии (7)

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ВоДятел

6 минут назад
Карма в действии
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Ага

6 минут назад
А что, особенно с таким!!!
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Джон Ленин

21 минуту назад
Во двор служивый!!!! Аж из ботинок выпрыгнул!!!!
ответить

А что

50 минут назад
О как, он не человек,с каждым может произойти.
ответить

Мимо проходил

55 минут назад
Это как , надо было ехать и упасть. Не удивлюсь ,что он был вчера уволен ?
ответить

Вот это поворот ))))

59 минут назад
Уж не автоподстава это ?
ответить

О как

59 минут назад
Сотрудник полиции - виновник дтп??? Вот это поворот ..
ответить
27-00-00 — телефон для оперативного оформления ДТП
27-00-00 — телефон для оперативного оформления ДТП
Бизнес

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