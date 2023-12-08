Происшествия
сегодня, 13:52
За рулём провалившегося «Форда» находился полицейский
Назначена служебная проверка.
Сегодня в 10:20 на улице Суворова автомобиль «Форд», под управлением 30-летнего водителя, врезался в припаркованный автомобиль «Хендай» и провалился в коммунальный раскоп.
Автомобилем «Форд» управлял полицейский: на месте ДТП, помимо инспекторов ГИБДД, работал и сотрудник по работе с личным составом. А из салона «Форда» в коммунальную яму вывалились берцы.
Этот факт GOROD48 уже подтвердили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. Полицейский управлял машиной в свободное от службы время.
Назначена служебная проверка.
«Одновременно продолжаются проведение мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств», — добавили в пресс-службе УМВД.
Автомобилем «Форд» управлял полицейский: на месте ДТП, помимо инспекторов ГИБДД, работал и сотрудник по работе с личным составом. А из салона «Форда» в коммунальную яму вывалились берцы.
Этот факт GOROD48 уже подтвердили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. Полицейский управлял машиной в свободное от службы время.
Назначена служебная проверка.
«Одновременно продолжаются проведение мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств», — добавили в пресс-службе УМВД.
ВоДятел
Ага
Джон Ленин
А что
Мимо проходил
Вот это поворот ))))
О как